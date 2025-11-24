VIDEO | Incident grav de securitate pe un aeroport din Germania. Doi pasageri români au pătruns pe platformă pentru a prinde un avion Wizz Air

16:40

Cei doi candidați propuși de Ion Ceban pentru funcția de viceprimar al Capitalei, Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu, nu au trecut de votul Consiliului municipal Chișinău. Funcționarii au obținut doar 17 voturi din 26 necesare. Consilierii PAS s-au pronunțat împotrivă, iar socialiștii s-au abținut de la vot. Conform legislației, edilul Capitalei mai poate propune proiectul […] Articolul Cei doi candidați pentru postul de viceprimar al Capitalei nu au trecut de votul CMC. Proiectul mai poate fi supus aprobării încă o dată apare prima dată în ZIUA.md.