Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați
Ziua, 24 noiembrie 2025 11:40
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate, formațiunii „Partidul Nostru” și Blocului Electoral „Alternativa”. Astfel, a fost validate mandatele deputaților aleși pe lista PAS, Vladimir Rusu, Ana Oglinda, Vasile Porțevschi, Oleg Canațui și Efimia Bandalac. De asemenea, Curtea Constituțională a validat mandatele lui Constantin Cuiumju și Nicolae […] Articolul Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 5 minute
12:00
Harkovul, din nou sub focul dronelor. Patru oameni au murit, iar clădiri întregi au fost distruse în atacul nocturn al Rusiei # Ziua
În noaptea de 24 noiembrie, Rusia a lansat un nou atac aerian de amploare asupra Ucrainei, folosind 162 de drone de atac de diferite tipuri, inclusiv Shahed și Geran, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Deși majoritatea au fost interceptate, autoritățile confirmă 37 de lovituri directe în 15 locații, precum și căderi de resturi în […] Articolul Harkovul, din nou sub focul dronelor. Patru oameni au murit, iar clădiri întregi au fost distruse în atacul nocturn al Rusiei apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
11:40
Acum o oră
11:10
Stocurile strategice de gaze pentru sezonul rece, asigurate de furnizori. A fost pregătit un volum de 145 de milioane de metri cubi # Ziua
Stocurile strategice de gaze pentru sezonul rece au fost asigurate de furnizorii de pe piață. Volumul înregistrat este de peste 145 de milioane de metri cubi, ceea ce reprezintă, în medie, un consum lunar pe timp de iarnă în dreapta Nistrului. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că, în conformitate cu cerințele legale, […] Articolul Stocurile strategice de gaze pentru sezonul rece, asigurate de furnizori. A fost pregătit un volum de 145 de milioane de metri cubi apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
10:50
Noi detalii despre planul de pace al SUA pentru Ucraina. Ce s-a schimbat după negocierile de la Geneva # Ziua
Negocierile de la la Geneva dintre delegațiile Statelor Unite și Ucrainei au dus la apropierea pozițiilor privind majoritatea prevederilor planului de pace propus de Washington, iar o parte dintre cele mai disputate puncte au fost ajustate, relatează RBC-Ucraina. Secretarul de stat american Marko Rubio și șeful delegației ucrainene, Andrii Ermak, au descris discuțiile drept cele […] Articolul Noi detalii despre planul de pace al SUA pentru Ucraina. Ce s-a schimbat după negocierile de la Geneva apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
CSAT se reunește pentru stabilirea planurilor de apărare ale României și evaluarea riscurilor strategice # Ziua
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește luni, 24 noiembrie, într-un context regional marcat de provocări de securitate și vulnerabilități strategice. Ședința are ca obiectiv principal analizarea planurilor de apărare ale României pentru perioada următoare, precum și evaluarea proiectelor pe care țara le propune Comisiei Europene prin Programul SAFE. Un punct central pe […] Articolul CSAT se reunește pentru stabilirea planurilor de apărare ale României și evaluarea riscurilor strategice apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
10:00
VIDEO | Deputații MAN vor înregistra în Parlament un proiect de lege privind funcționarea parcărilor cu plată # Ziua
Deputații MAN vor înregistrat în Parlament un proiect de lege cu privire la organizarea și funcționarea parcărilor cu plată și parcajelor auto. Anunțul a fost făcut de către primarul Chișinăului, Ion Ceban. Legea ar urma să reglementeze activitatea parcărilor cu plată pe întreg teritoriul R. Moldova. Potrivit edilului-șef al Chișinăului, în prezent nu există reglementări legale […] Articolul VIDEO | Deputații MAN vor înregistra în Parlament un proiect de lege privind funcționarea parcărilor cu plată apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Familia tinerei din R. Moldova, găsită moartă într-o pădure de lângă Roma, cere sprijin pentru repatrierea corpului # Ziua
Familia tinerei Axenia Manoli, care a fost găsit moartă, acum 10 zile, într-o pădure din comuna Cave, aflată la 60 de kilometri de Roma, cere sprijin pentru a face față tragediei și pentru a acoperi cheltuielile legate de repatriere și înmormântare. Femeia, în vârstă de 31 de ani, mamă a doi copii, de 7 și […] Articolul Familia tinerei din R. Moldova, găsită moartă într-o pădure de lângă Roma, cere sprijin pentru repatrierea corpului apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Atacuri aeriene rusești în apropierea graniței cu România. Avioane Eurofighter și F-16, ridicate în aer # Ziua
Federația Rusă a reluat în noaptea de 23 spre 24 noiembrie atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din regiunea ucraineană Odesa, în proximitatea frontierei cu România, a anunțat Ministerul român al Apărării. Sistemele radar românești au detectat, în prima parte a nopții, ținte aeriene îndreptându-se spre zona Izmail. În urma […] Articolul Atacuri aeriene rusești în apropierea graniței cu România. Avioane Eurofighter și F-16, ridicate în aer apare prima dată în ZIUA.md.
08:20
VIDEO | SUA și Ucraina au elaborat un „plan actualizat și îmbunătățit” pentru încheierea războiului. Progres semnificativ la negocierile de la Geneva # Ziua
Statele Unite și Ucraina au convenit asupra unui „plan actualizat și îmbunătățit” pentru încheierea războiului, în urma discuțiilor de nivel înalt desfășurate pe 23 noiembrie la Geneva, au anunțat Casa Albă și Biroul Președintelui Ucrainei. Potrivit Washingtonului, ambele părți împărtășesc aceeași poziție, conform căreia orice acord viitor trebuie să respecte suveranitatea Ucrainei și să asigure […] Articolul VIDEO | SUA și Ucraina au elaborat un „plan actualizat și îmbunătățit” pentru încheierea războiului. Progres semnificativ la negocierile de la Geneva apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
18:00
Zelenski, încrezător că discuțiile de la Geneva vor duce la includerea în planul de pace al SUA și „viziuni importante ale Ucrainei” # Ziua
Delegația Kievului la Geneva, acolo unde au loc discuții în contextul planului de pace propus, zilele trecute, de SUA, a prezentat deja rapoarte scurte despre primele întâlniri. Despre acest lucru a anunțat liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, care este încrezător că în documentul administrației de la Washington se vor regăsi viziuni importante ale Ucrainei. […] Articolul Zelenski, încrezător că discuțiile de la Geneva vor duce la includerea în planul de pace al SUA și „viziuni importante ale Ucrainei” apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Precizările Poliției în cazul tragediei de la Sculeni. Fata care a provocat accidentul și a murit nu deținea carnet auto # Ziua
Fata de 21 de ani care a murit după ce a intrat cu mașina într-un copac lângă satul Sculeni nu deținea carnet auto. Precizările despre tragedia de pe șoseaua Sculeni – Ungheni au fost făcute de Inspectoratul General al Poliției. Polițiștii susțin că victima, originară din satul Săghieni, se îndrepta spre orașul Ungheni. Fata a […] Articolul Precizările Poliției în cazul tragediei de la Sculeni. Fata care a provocat accidentul și a murit nu deținea carnet auto apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
VIDEO | Cristina Ciubotaru, despre procedura de numire a șefului PACCO: Miza legii nu este eficiența noului procuror-șef, ci cum să scapi de el # Ziua
Criteriile de numire și de evaluare a viitorului șef al Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate ridică semne mari de întrebare, autorii legii PACCO urmărind mai mult scopul cum să scape de viitorul conducător al instituției, decât cum să identifice un procuror-șef integru și profesionist. Despre acest risc vorbește experta anticorupție Cristina Ciubotaru, care precizează […] Articolul VIDEO | Cristina Ciubotaru, despre procedura de numire a șefului PACCO: Miza legii nu este eficiența noului procuror-șef, ci cum să scapi de el apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Până în 2028, în Republica Moldova va fie creată Agenția Erasmus, ce va oferi noi posibilități de studii în statele UE # Ziua
Republica Moldova va crea, până în anul 2028, o agenție Erasmus la Chișinău. Acest lucru va permite oferirea de noi oportunități pentru universitățile și studenții din R. Moldova și efectuarea de schimburi de experiență în rândul profesorilor. „În această săptămână, am avansat pe discuțiile privind Programul Erasmus+. Colegii noștri au fost la Bruxelles. Este un […] Articolul Până în 2028, în Republica Moldova va fie creată Agenția Erasmus, ce va oferi noi posibilități de studii în statele UE apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Tragedie la Sculeni. O șoferiță de 21 de ani a murit, după ce a intrat cu mașina într-un copac # Ziua
Accident grav pe șoseaua Ungheni – Sculeni. O tânără de 21 de ani a murit, după ce mașina pe care o conducea a intrat într-un copac de pe marginea drumului. Tragedia a avut loc sâmbătă seara, în apropierea de satul Blindești. Preliminar, potrivit portalului News Ungheni, motivul ar fi neadaptarea stilului de condus la condițiile […] Articolul Tragedie la Sculeni. O șoferiță de 21 de ani a murit, după ce a intrat cu mașina într-un copac apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
107 ani de la legendarul zbor peste Carpați al Avionului Unirii. Piloții au adus în Regat vestea unirii Ardealului cu Țara-Mamă # Ziua
Acum 107 ani, în 23 noiembrie 1918, a avut loc legendarul zbor peste Carpați al Avionului Unirii de la Bacău la Blaj, care a transmis documente importante Consiliului Național Român din Ardeal în vederea Unirii Transilvaniei, care avea să fie decretată peste doar câteva zile, în 1 Decembrie 1918. Zborul a fost ordonat de Marele […] Articolul 107 ani de la legendarul zbor peste Carpați al Avionului Unirii. Piloții au adus în Regat vestea unirii Ardealului cu Țara-Mamă apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Incendiu puternic la o centrală electrică de lângă Moscova în urma unui atac cu drone. Aproximativ 100 de mii de oameni au rămas fără căldură # Ziua
Un incendiu puternic a izbucnit la Centrala electrică din Șatura, aflată la peste 100 de kilometri de Moscova, în urma unui atac nocturn cu drone. Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a declarat că mai multe aparate de zbor au fost distruse de apărarea antiaeriană, însă câteva drone au căzut pe teritoriul centralei. În imaginile […] Articolul Incendiu puternic la o centrală electrică de lângă Moscova în urma unui atac cu drone. Aproximativ 100 de mii de oameni au rămas fără căldură apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
VIDEO | Transferul temporar al judecătorilor din instanțele de fond, la CSJ, ne-ar putea costa dosare pierdute la CEDO, susține Cristina Ciubotaru # Ziua
În comunitatea juridică din Republica Moldova există o „discuție întreagă” despre problema transferului temporar al judecătorilor din instanțele de fond la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), iar statul nostru riscă să fie condamnat la CEDO pentru această practică. Opinia aparține expertului anticorupție, Cristina Ciubotaru, și a fost exprimată în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA. […] Articolul VIDEO | Transferul temporar al judecătorilor din instanțele de fond, la CSJ, ne-ar putea costa dosare pierdute la CEDO, susține Cristina Ciubotaru apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Operațiunea de salvare de la Ternopol, supus unui atac dur acum patru zile, s-a încheiat. Bilanțul oficial este de 33 de morți # Ziua
Autoritățile ucrainene anunță că au încheiat amplele operațiuni de căutare și salvare de la Ternopol, la locul unde o rachetă a lovit o clădire rezidențială. Salvatorii au lucrat neîntrerupt timp de patru zile. Bilanțul tragediei este de 33 de morți, printre care șase copii. De asemenea, în urma atacului au fost rănite 94 de persoane, […] Articolul Operațiunea de salvare de la Ternopol, supus unui atac dur acum patru zile, s-a încheiat. Bilanțul oficial este de 33 de morți apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
11:40
O casă de schimb valutar din Florești, prădată de doi bărbați. Hoții au fugit la venirea agenților privați de pază # Ziua
O casă de schimb valutar din Florești a fost spartă noaptea trecută. Doi bărbați au deschis ușa unității cu o rangă metalică, după care au sustras o sumă mare de bani din seiful, care, potrivit Poliției, era descuiat în momentul furtului. Inspectoratul General al Poliției nu a precizat care este suma exactă sustrasă de hoți. […] Articolul O casă de schimb valutar din Florești, prădată de doi bărbați. Hoții au fugit la venirea agenților privați de pază apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Un microbuz cu cetățeni moldoveni la bord a luat foc în România, pe drumul dintre orașele Bârlad și Adjud # Ziua
Un microbuz cu 18 cetățeni moldoveni la bord a luat foc în România, pe drumul național dintre orașele Adjud și Bârlad. Vehiculul a fost cuprins din flăcări în mers în această dimineață. Oamenii au reușit să se evacueze la timp, circulația între Adjud și Bârlad a fost oprită pe un sens, transmite Centrul Infotrafic al IGP din […] Articolul Un microbuz cu cetățeni moldoveni la bord a luat foc în România, pe drumul dintre orașele Bârlad și Adjud apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Oficiali ucraineni și americani se întâlnesc azi la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA # Ziua
Înalți oficiali din Statele Unite, Ucraina și consilieri de securitate națională din Franța, Marea Britanie și Germania se întâlnesc duminică la Geneva pentru a discuta proiectul de plan al Administrației Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina. Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și secretarul de stat Marco Rubio urmează să sosească și ei pentru […] Articolul Oficiali ucraineni și americani se întâlnesc azi la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Liderii G20 au semnat o declarație finală la summitul din Africa de Sud. Referințele la războiul din Ucraina, cu multe ezitări # Ziua
Statele G20, grupul celor mai mari economii ale lumii, au adoptat o declarație finală în care, printre altele, condamnă războiul purtat de Rusia în Ucraina, însă acest lucru este făcut indirect. Țara gazdă, Africa de Sud, precizează că documentul final de la Johannesburg, adoptat în timpul primei sesiuni de lucru, nu menționează explicit Rusia sau […] Articolul Liderii G20 au semnat o declarație finală la summitul din Africa de Sud. Referințele la războiul din Ucraina, cu multe ezitări apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Responsabili din MAI, SIS și Serviciul Vamal, chemați la audieri în Parlament în cazul contrabandei cu armament de la vamă # Ziua
Responsabili din cadrul Ministerului de Interne, ai Serviciului de Informații și Securitate și din Serviciul Vamal vor fi chemați miercuri, 26 noiembrie, la raport în Parlament în cazul contrabandei cu armament de la Vama Leușeni – Albița. Audierile vor fi organizate de Comisia parlamentară pentru securitate. În aceeași ședință vor fi organizate audieri privind tragedia […] Articolul Responsabili din MAI, SIS și Serviciul Vamal, chemați la audieri în Parlament în cazul contrabandei cu armament de la vamă apare prima dată în ZIUA.md.
22 noiembrie 2025
17:30
Lideri ai statelor UE și cei ai Japoniei și Canadei, despre planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: E nevoie de muncă suplimentară # Ziua
Mai mulți lideri europeni și cei ai Japoniei și Canadei, întruniți la Summitul G20 din Africa de Sud, au declarat că planul de pace propus de Statele Unite pentru războiul din Ucraina reprezintă o bază pentru discuții menite să pună capăt conflictului, însă are nevoie de „muncă suplimentară”. Liderii au încercat să echilibreze aprecierea pentru […] Articolul Lideri ai statelor UE și cei ai Japoniei și Canadei, despre planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: E nevoie de muncă suplimentară apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Locuitorii din stânga Nistrului vor fi scutiți de penalități pentru restanțele la plata serviciilor de întreținere # Ziua
Locuitorii regiunii transnistrene vor fi scutiți de penalități pentru restanțele la plata utilităților. Măsura se aplică pe perioada sezonului rece, respectiv între noiembrie 2025 și martie 2026. Sovietul Suprem, așa-zisul organ legislativ al autoproclamatei administrații transnistrene, a decis că restanțele acumulate în această perioadă vor putea fi achitate eșalonat, în tranșe egale, până la sfârșitul anului […] Articolul Locuitorii din stânga Nistrului vor fi scutiți de penalități pentru restanțele la plata serviciilor de întreținere apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Cei trei suspecți în scandalul contrabandei cu arme de la Albița, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile # Ziua
Cei trei suspecți în scandalul contrabandei cu arme de la Vama Leușeni-Albița, care au fost reținuți de procurorii și polițiștii moldoveni, vor sta în următoarele 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost luată de Oficiul Ciocana al Judecătoriei Chișinău Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalitǎții Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), urmare a probelor prezentate […] Articolul Cei trei suspecți în scandalul contrabandei cu arme de la Albița, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Ion Ceban, replică pentru Igor Grosu: Nu faceți politică pe seama sănătății și vieții copiilor noștri # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, îl critică pe președintele Parlamentului, Igor Grosu, pentru faptul că în loc să se expună pe seama propunerilor sale referitoare la lupta împotriva comercializării și distribuirii drogurilor, a ales să-l atace și să-l acuze că încearcă să distragă atenția societății de la problemele Capitalei. „Ce a făcut Grosu? A ieșit, iar […] Articolul Ion Ceban, replică pentru Igor Grosu: Nu faceți politică pe seama sănătății și vieții copiilor noștri apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Oficiali ucraineni și americani se vor întâlni în Elveția pentru a discuta planul de pace al SUA # Ziua
Grupuri de oficiali americani și ucraineni urmează să se întâlnească, în curând, în Elveția pentru a discuta asupra „parametrilor” planului de pace propus de Statele Unite. Despre aceste lucru a anunțat pe rețelele de socializare șeful Consiliului de Securitate de la Kiev, Rustem Umerov. „În zilele următoare, în Elveția vom lansa consultări între înalți […] Articolul Oficiali ucraineni și americani se vor întâlni în Elveția pentru a discuta planul de pace al SUA apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Trump l-a numit pe Dan Driscoll reprezentant special la Kiev, după elaborarea planului de pace pentru Ucraina # Ziua
Donald Trump și-a delegat un nou reprezentant special pentru Ucraina. Este vorba despre secretarul Forțelor Terestre ale SUA, Dan Driscoll, care îl va înlocui pe Keith Kellogg, care intenționează să părăsească administrația Trump peste două luni. Noua desemnare are loc în contextul elaborării planului de pace al SUA pentru războiul din Ucraina. Sursele The Guardian, […] Articolul Trump l-a numit pe Dan Driscoll reprezentant special la Kiev, după elaborarea planului de pace pentru Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Vama ucraineană de la Cartal, pe malul Dunării, distrusă parțial de drone rusești. Bacul spre Isaccea a fost suspendat # Ziua
Infrastructura vămii ucrainene de la Cartal (Orlovka) din raionul Ismail a fost distrusă parțial, noaptea trecută, în urma atacurilor cu dorne rusești. În contextul acestor lovituri nocturne de pe malul stâng al Dunării, Armata Română a ridicat două avioane F-16. Ministerul Apărării de la București a precizat că nicio dronă nu a pătruns în spațiul […] Articolul Vama ucraineană de la Cartal, pe malul Dunării, distrusă parțial de drone rusești. Bacul spre Isaccea a fost suspendat apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Cristina Ciubotaru, despre haosul ce poate fi provocat de crearea PACCO: Va fi deturnată, în primul rând, viteza examinării dosarelor # Ziua
Lichidarea celor două procuraturi specializate prin crearea unei singure instituții pentru cauzele de corupție va aduce un „haos foarte mare” și va prejudicia, în primul rând, mersul anchetelor și viteza cu care sunt examinate dosarele, în special cele de rezonanță. Despre aceste pericole a vorbit experta anticorupție, fost director adjunct al CNA, Cristina Ciubotaru, în […] Articolul Cristina Ciubotaru, despre haosul ce poate fi provocat de crearea PACCO: Va fi deturnată, în primul rând, viteza examinării dosarelor apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
O femeie de 33 de ani din Glodeni, aflată la a șaptea sarcină, a născut gemeni în ambulanță în timp ce era transportată la spital. Mai întâi, mama a sunat la Serviciul 112 declarând că prezintă semne caracteristice pentru debutul nașterii. La locuința femeii a ajuns o echipă de ambulanță din Sturzovca, Glodeni. În urma […] Articolul O femeie din Glodeni a născut gemeni în ambulanță, în drum spre Spitalul Clinic din Bălți apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Procurorii au cerut 30 de zile de arest pentru cei trei suspecți în scandalul contrabandei cu arme de la Albița, reținuți în R. Moldova # Ziua
Cei trei suspecți în scandalul contrabandei cu arme de la Vama Leușeni-Albița, care au fost reținuți de procurorii și polițiștii moldoveni, riscă un mandat de arestare pentru 30 de zile. Demersul acuzatorilor este examinat azi de Oficiul Ciocana al Judecătoriei Chișinău, acolo unde cei trei bărbați au fost aduși pentru audieri. Precizăm că cei […] Articolul Procurorii au cerut 30 de zile de arest pentru cei trei suspecți în scandalul contrabandei cu arme de la Albița, reținuți în R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Nicanor Ciochină ar încerca o nouă tergiversare a procesului. Instanța i-a refuzat în demersul de efectuare a unei expertize repetate a probelor # Ziua
Fostul primar din Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, acuzat de accidentarea mortală cu mașina a unui adolescent cu părăsirea locului accidentului, s-a prezentat vineri în fața instanței. Avocatul său, Dumitru Buliga, a declarat că probele împotriva lui Ciochină ar fi fost fabricate. Apărarea a solicitat efectuarea repetată a unei expertize traseologice și realizarea unei expertize chimice a probelor, […] Articolul Nicanor Ciochină ar încerca o nouă tergiversare a procesului. Instanța i-a refuzat în demersul de efectuare a unei expertize repetate a probelor apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
O bătrână de 80 de ani, lovită pe o trecere de pietoni din Vatra. Femeia a fost transportată la spital # Ziua
O bătrână în vârsta de 80 de ani a fost rănită în urma unui grav accident rutier, care a avut loc vineri seara în orașul Vatra din municipiul Chișinău. Ofițerul de presă al Poliției, Cristina Talpă, a declarat că șoferul automobilului, un tânăr de 24 de ani, a lovit femeia, în timp ce ea traversa strada regulamentar, pe o trecere pentru […] Articolul O bătrână de 80 de ani, lovită pe o trecere de pietoni din Vatra. Femeia a fost transportată la spital apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
La Cahul a fost inaugurat bustul lui Andrei Ciurunga, poetul martir al rezistenței anticomuniste # Ziua
La Cahul a fost adus un omagiu lui Andrei Ciurunga, poetul român cunoscut pentru rezistența sa anticomunistă. În Parcul „Grigore Vieru” din oraș a fost inaugurat un bust poetului martir prigonit de comuniști și întemnițat pentru poeziile sale. Alături de Nichifor Crainic și Radu Gyr, Andrei Ciurunga este unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai […] Articolul La Cahul a fost inaugurat bustul lui Andrei Ciurunga, poetul martir al rezistenței anticomuniste apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Putin susține că Moscova a primit planul de pace elaborat de Trump: Textul a fost „modernizat” după întâlnirea din Alaska # Ziua
Planul de pace pentru războiul din Ucraina, elaborat de SUA, a fost primit de Moscova, susține liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care a precizat că documentul propus de Donald Trump a fost „modernizat” după întâlnirea dintre liderul rus și cel american din Alaska, în luna august. În cadrul unei videoconferințe cu membrii Consiliului de Securitate […] Articolul Putin susține că Moscova a primit planul de pace elaborat de Trump: Textul a fost „modernizat” după întâlnirea din Alaska apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Trump îi dă un termen limită lui Zelenski pentru acceptarea planului de pace: Dacă nu-i place, nu-i rămâne decât să lupte în continuare # Ziua
Volodimir Zelenski are cel mult o săptămână să accepte planul de pace propus de Statele Unite. Termenul limită anunțat de Donald Trump este 27 noiembrie, de Ziua Recunoștinței în SUA. ”Cred că pacea între Rusia și Ucraina se apropie. Zelenski va trebui să aprobe planul de rezolvare a conflictului în Ucraina. Dacă lui Zelenski nu-i […] Articolul Trump îi dă un termen limită lui Zelenski pentru acceptarea planului de pace: Dacă nu-i place, nu-i rămâne decât să lupte în continuare apare prima dată în ZIUA.md.
21 noiembrie 2025
19:30
Rusia afirmă că nu a primit oficial planul american de pace, dar se declară „deschisă negocierilor” # Ziua
Kremlinul afirmă că nu a primit încă nicio variantă oficială a planului american de pace în 28 de puncte pentru Ucraina și că discuțiile cu Washingtonul nu au trecut de nivelul unor contacte preliminare. Cu toate acestea, Moscova susține că rămâne „complet deschisă” negocierilor. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia […] Articolul Rusia afirmă că nu a primit oficial planul american de pace, dar se declară „deschisă negocierilor” apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
SUA amenință să reducă sprijinul militar și informațional pentru a presa Ucraina să accepte acordul de pace # Ziua
Statele Unite exercită presiuni crescute asupra Ucrainei pentru a accepta cadrul unui acord de pace intermediat de Washington cu Rusia, inclusiv prin amenințări privind oprirea furnizării de informații și armament, au declarat două surse familiare cu negocierile pentru Reuters. Una dintre surse, care a vorbit sub protecția anonimatului, a afirmat că Washingtonul dorește ca Ucraina […] Articolul SUA amenință să reducă sprijinul militar și informațional pentru a presa Ucraina să accepte acordul de pace apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
19 ani de la trecerea la Domnul a părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa, mare duhovnic român și mărturistor în temnițele comuniste # Ziua
Astăzi s-au împlinit 19 ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui Gheorghe Calciu- Dumitreasa, unul dintre cei mai cunoscuți duhovnici români și mărturisitori din temnițele comuniste, acolo unde a pătimit peste două decenii. Gheorghe Calciu s-a născut în data de 24 noiembrie 1925 fiind mezinul unei familii de oameni simpli, cu 11 copii, […] Articolul 19 ani de la trecerea la Domnul a părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa, mare duhovnic român și mărturistor în temnițele comuniste apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
CONTRASENS | Cristina Ciubotaru, în platoul ZIUA: Despre vizita experților Comisiei de la Veneția și controversele din spatele PACCO # Ziua
Experta anticorupție Cristina Ciubotaru, fost director adjunct al CNA, a fost din nou oaspetele emisiunii Contrasens, realizată de jurnaliștii ZIUA George Iosip și Nicolae Federiuc. De această dată, discuția s-a axat, în special, pe vizita recentă la Chișinău a experților Comisiei de la Veneția, care urmează să prezinte un raport pe marginea inițiativei de a […] Articolul CONTRASENS | Cristina Ciubotaru, în platoul ZIUA: Despre vizita experților Comisiei de la Veneția și controversele din spatele PACCO apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Intrările în clădirea abandonată a Hotelului „Național”, blocate cu porți și gratii metalice. Urmează instalarea camerelor video # Ziua
Intrările principale ale clădirii părăsite a Hotelului „Național” au fost securizate după lucrări de două zile. Pretura sectorului Centru anunță că echipe de muncitori au sudat porți și au instalat gratii metalice în spațiile unde până acum intrarea se făcea nestingherit. „Au fost întreprinse acțiuni de securizare a acceselor în clădirea avariată a Hotelului Național, […] Articolul Intrările în clădirea abandonată a Hotelului „Național”, blocate cu porți și gratii metalice. Urmează instalarea camerelor video apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Zelenski, despre planul american de pace: „Ucraina se află în unul dintre cele mai grele momente ale istoriei. Nu vom renunța la demnitate și libertate” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis vineri seara un mesaj adresat cetățenilor, în care a avertizat că țara se confruntă cu „unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa”, pe fondul presiunilor internaționale crescânde de a accepta un plan de pace în 28 de puncte, elaborat de administrația americană. Potrivit liderului de la Kiev, […] Articolul Zelenski, despre planul american de pace: „Ucraina se află în unul dintre cele mai grele momente ale istoriei. Nu vom renunța la demnitate și libertate” apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Cei doi candidați pentru postul de viceprimar al Capitalei nu au trecut de votul CMC. Proiectul mai poate fi supus aprobării încă o dată # Ziua
Cei doi candidați propuși de Ion Ceban pentru funcția de viceprimar al Capitalei, Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu, nu au trecut de votul Consiliului municipal Chișinău. Funcționarii au obținut doar 17 voturi din 26 necesare. Consilierii PAS s-au pronunțat împotrivă, iar socialiștii s-au abținut de la vot. Conform legislației, edilul Capitalei mai poate propune proiectul […] Articolul Cei doi candidați pentru postul de viceprimar al Capitalei nu au trecut de votul CMC. Proiectul mai poate fi supus aprobării încă o dată apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
ATITUDINI | George Damian: Rușine oamenilor răi care umblă cu rachete în remorcă prin Republica Moldova! # Ziua
Știrea nu este că s-a găsit la granița României un mic arsenal cu rachete anti-tanc și armament de infanterie venit din Republica Moldova. Știrea este că un mic arsenal cu rachete anti-tanc și armament de infanterie circulă liber prin Republica Moldova, ajunge la graniță și mai și păcălește vama Chișinăului. Vă mai amintiți ce cerea […] Articolul ATITUDINI | George Damian: Rușine oamenilor răi care umblă cu rachete în remorcă prin Republica Moldova! apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Reuniune a Comitetului APCE la Chișinău. Parlamentari din 46 de state adunați în sala legislativului # Ziua
În jur de 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei au participat la Reuniunea Comitetului Permanent al APCE, găzduită de Parlamentul Republicii Moldova. Evenimentul s-a desfășurat în contextul în care Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada 14 noiembrie 2025 – 15 mai 2026, transmite IPN. […] Articolul Reuniune a Comitetului APCE la Chișinău. Parlamentari din 46 de state adunați în sala legislativului apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
UE elaborează o alternativă la planul de pace al SUA pentru Ucraina. Europenii consideră propunerea Washingtonului „o înțelegere proastă” # Ziua
Propunerea administrației Trump de a încheia războiul din Ucraina, un plan în 28 de puncte elaborat fără consultarea Kievului și a capitalelor europene, a provocat o reacție dură în Europa, unde liderii UE avertizează că ideea este „periculoasă”, „nedreaptă” și „favorabilă Rusiei”, potrivit unor analize publicate de The Wall Street Journal și Politico. Planul, redactat […] Articolul UE elaborează o alternativă la planul de pace al SUA pentru Ucraina. Europenii consideră propunerea Washingtonului „o înțelegere proastă” apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
O șefă de direcție municipală și un consilier al lui Ion Ceban ar putea fi numiți viceprimari ai Capitalei # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a propus candidaturile pentru cele două posturi de viceprimar, rămase vacante după ce Angela Cutasevici și Olga Ursu au decis să-și păstreze mandatul de deputat. Noii adjuncți ai lui Ceban ar putea fi șefa Direcției Finanțe a Capitalei, Olesea Pșenițchi, și consilierul primarului general, Victor Pruteanu. Candidaturile celor doi au fost prezentate […] Articolul O șefă de direcție municipală și un consilier al lui Ion Ceban ar putea fi numiți viceprimari ai Capitalei apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Sky News: Zelenski și Trump vor avea o convorbire săptămâna viitoare pentru a discuta planul de pace # Ziua
Volodimir Zelenski și Donald Trump urmează să aibă o convorbire telefonică săptămâna viitoare, au declarat surse europene pentru Sky News, după ce liderul ucrainean a anunțat că dorește să discute direct cu președintele SUA despre planul de pace propus de Washington. Înaintea acestei convorbiri, președintele ucrainean va consulta liderii Regatului Unit, Franței, Italiei și Germaniei, […] Articolul Sky News: Zelenski și Trump vor avea o convorbire săptămâna viitoare pentru a discuta planul de pace apare prima dată în ZIUA.md.
