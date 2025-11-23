O casă de schimb valutar din Florești, prădată de doi bărbați. Hoții au fugit la venirea agenților privați de pază

10:00

Planul de pace propus de președintele Donald Trump pentru Ucraina conține o garanție de securitate fără precedent, modelată după celebrul Articol 5 al NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze orice atac asupra Ucrainei ca pe un atac împotriva întregii „comunități transatlantice". Detaliile reies dintr-un proiect de acord obținut de Axios.