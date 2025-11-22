Cristina Ciubotaru, despre haosul ce poate fi provocat de crearea PACCO: Va fi deturnată, în primul rând, viteza examinării dosarelor

12:10

Cei trei suspecți în scandalul contrabandei cu arme de la Vama Leușeni-Albița, care au fost reținuți de procurorii și polițiștii moldoveni, riscă un mandat de arestare pentru 30 de zile. Demersul acuzatorilor este examinat azi de Oficiul Ciocana al Judecătoriei Chișinău, acolo unde cei trei bărbați au fost aduși pentru audieri. Precizăm că cei […] Articolul Procurorii au cerut 30 de zile de arest pentru cei trei suspecți în scandalul contrabandei cu arme de la Albița, reținuți în R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.