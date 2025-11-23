VIDEO | Transferul temporar al judecătorilor din instanțele de fond, la CSJ, ne-ar putea costa dosare pierdute la CEDO, susține Cristina Ciubotaru

12:20

Autoritățile ucrainene anunță că au încheiat amplele operațiuni de căutare și salvare de la Ternopol, la locul unde o rachetă a lovit o clădire rezidențială. Salvatorii au lucrat neîntrerupt timp de patru zile. Bilanțul tragediei este de 33 de morți, printre care șase copii. De asemenea, în urma atacului au fost rănite 94 de persoane, […]