Procurorii au cerut 30 de zile de arest pentru cei trei suspecți în scandalul contrabandei cu arme de la Albița, reținuți în R. Moldova
Ziua, 22 noiembrie 2025 12:10
Cei trei suspecți în scandalul contrabandei cu arme de la Vama Leușeni-Albița, care au fost reținuți de procurorii și polițiștii moldoveni, riscă un mandat de arestare pentru 30 de zile. Demersul acuzatorilor este examinat azi de Oficiul Ciocana al Judecătoriei Chișinău, acolo unde cei trei bărbați au fost aduși pentru audieri. Precizăm că cei […] Articolul Procurorii au cerut 30 de zile de arest pentru cei trei suspecți în scandalul contrabandei cu arme de la Albița, reținuți în R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
11:30
Nicanor Ciochină ar încerca o nouă tergiversare a procesului. Instanța i-a refuzat în demersul de efectuare a unei expertize repetate a probelor # Ziua
Fostul primar din Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, acuzat de accidentarea mortală cu mașina a unui adolescent cu părăsirea locului accidentului, s-a prezentat vineri în fața instanței. Avocatul său, Dumitru Buliga, a declarat că probele împotriva lui Ciochină ar fi fost fabricate. Apărarea a solicitat efectuarea repetată a unei expertize traseologice și realizarea unei expertize chimice a probelor, […] Articolul Nicanor Ciochină ar încerca o nouă tergiversare a procesului. Instanța i-a refuzat în demersul de efectuare a unei expertize repetate a probelor apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
11:10
O bătrână de 80 de ani, lovită pe o trecere de pietoni din Vatra. Femeia a fost transportată la spital # Ziua
O bătrână în vârsta de 80 de ani a fost rănită în urma unui grav accident rutier, care a avut loc vineri seara în orașul Vatra din municipiul Chișinău. Ofițerul de presă al Poliției, Cristina Talpă, a declarat că șoferul automobilului, un tânăr de 24 de ani, a lovit femeia, în timp ce ea traversa strada regulamentar, pe o trecere pentru […] Articolul O bătrână de 80 de ani, lovită pe o trecere de pietoni din Vatra. Femeia a fost transportată la spital apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
La Cahul a fost inaugurat bustul lui Andrei Ciurunga, poetul martir al rezistenței anticomuniste # Ziua
La Cahul a fost adus un omagiu lui Andrei Ciurunga, poetul român cunoscut pentru rezistența sa anticomunistă. În Parcul „Grigore Vieru” din oraș a fost inaugurat un bust poetului martir prigonit de comuniști și întemnițat pentru poeziile sale. Alături de Nichifor Crainic și Radu Gyr, Andrei Ciurunga este unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai […] Articolul La Cahul a fost inaugurat bustul lui Andrei Ciurunga, poetul martir al rezistenței anticomuniste apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
09:40
Putin susține că Moscova a primit planul de pace elaborat de Trump: Textul a fost „modernizat” după întâlnirea din Alaska # Ziua
Planul de pace pentru războiul din Ucraina, elaborat de SUA, a fost primit de Moscova, susține liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care a precizat că documentul propus de Donald Trump a fost „modernizat” după întâlnirea dintre liderul rus și cel american din Alaska, în luna august. În cadrul unei videoconferințe cu membrii Consiliului de Securitate […] Articolul Putin susține că Moscova a primit planul de pace elaborat de Trump: Textul a fost „modernizat” după întâlnirea din Alaska apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Trump îi dă un termen limită lui Zelenski pentru acceptarea planului de pace: Dacă nu-i place, nu-i rămâne decât să lupte în continuare # Ziua
Volodimir Zelenski are cel mult o săptămână să accepte planul de pace propus de Statele Unite. Termenul limită anunțat de Donald Trump este 27 noiembrie, de Ziua Recunoștinței în SUA. ”Cred că pacea între Rusia și Ucraina se apropie. Zelenski va trebui să aprobe planul de rezolvare a conflictului în Ucraina. Dacă lui Zelenski nu-i […] Articolul Trump îi dă un termen limită lui Zelenski pentru acceptarea planului de pace: Dacă nu-i place, nu-i rămâne decât să lupte în continuare apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
19:30
Rusia afirmă că nu a primit oficial planul american de pace, dar se declară „deschisă negocierilor” # Ziua
Kremlinul afirmă că nu a primit încă nicio variantă oficială a planului american de pace în 28 de puncte pentru Ucraina și că discuțiile cu Washingtonul nu au trecut de nivelul unor contacte preliminare. Cu toate acestea, Moscova susține că rămâne „complet deschisă” negocierilor. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia […] Articolul Rusia afirmă că nu a primit oficial planul american de pace, dar se declară „deschisă negocierilor” apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
SUA amenință să reducă sprijinul militar și informațional pentru a presa Ucraina să accepte acordul de pace # Ziua
Statele Unite exercită presiuni crescute asupra Ucrainei pentru a accepta cadrul unui acord de pace intermediat de Washington cu Rusia, inclusiv prin amenințări privind oprirea furnizării de informații și armament, au declarat două surse familiare cu negocierile pentru Reuters. Una dintre surse, care a vorbit sub protecția anonimatului, a afirmat că Washingtonul dorește ca Ucraina […] Articolul SUA amenință să reducă sprijinul militar și informațional pentru a presa Ucraina să accepte acordul de pace apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
19 ani de la trecerea la Domnul a părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa, mare duhovnic român și mărturistor în temnițele comuniste # Ziua
Astăzi s-au împlinit 19 ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui Gheorghe Calciu- Dumitreasa, unul dintre cei mai cunoscuți duhovnici români și mărturisitori din temnițele comuniste, acolo unde a pătimit peste două decenii. Gheorghe Calciu s-a născut în data de 24 noiembrie 1925 fiind mezinul unei familii de oameni simpli, cu 11 copii, […] Articolul 19 ani de la trecerea la Domnul a părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa, mare duhovnic român și mărturistor în temnițele comuniste apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
CONTRASENS | Cristina Ciubotaru, în platoul ZIUA: Despre vizita experților Comisiei de la Veneția și controversele din spatele PACCO # Ziua
Experta anticorupție Cristina Ciubotaru, fost director adjunct al CNA, a fost din nou oaspetele emisiunii Contrasens, realizată de jurnaliștii ZIUA George Iosip și Nicolae Federiuc. De această dată, discuția s-a axat, în special, pe vizita recentă la Chișinău a experților Comisiei de la Veneția, care urmează să prezinte un raport pe marginea inițiativei de a […] Articolul CONTRASENS | Cristina Ciubotaru, în platoul ZIUA: Despre vizita experților Comisiei de la Veneția și controversele din spatele PACCO apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Intrările în clădirea abandonată a Hotelului „Național”, blocate cu porți și gratii metalice. Urmează instalarea camerelor video # Ziua
Intrările principale ale clădirii părăsite a Hotelului „Național” au fost securizate după lucrări de două zile. Pretura sectorului Centru anunță că echipe de muncitori au sudat porți și au instalat gratii metalice în spațiile unde până acum intrarea se făcea nestingherit. „Au fost întreprinse acțiuni de securizare a acceselor în clădirea avariată a Hotelului Național, […] Articolul Intrările în clădirea abandonată a Hotelului „Național”, blocate cu porți și gratii metalice. Urmează instalarea camerelor video apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Zelenski, despre planul american de pace: „Ucraina se află în unul dintre cele mai grele momente ale istoriei. Nu vom renunța la demnitate și libertate” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis vineri seara un mesaj adresat cetățenilor, în care a avertizat că țara se confruntă cu „unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa”, pe fondul presiunilor internaționale crescânde de a accepta un plan de pace în 28 de puncte, elaborat de administrația americană. Potrivit liderului de la Kiev, […] Articolul Zelenski, despre planul american de pace: „Ucraina se află în unul dintre cele mai grele momente ale istoriei. Nu vom renunța la demnitate și libertate” apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Cei doi candidați pentru postul de viceprimar al Capitalei nu au trecut de votul CMC. Proiectul mai poate fi supus aprobării încă o dată # Ziua
Cei doi candidați propuși de Ion Ceban pentru funcția de viceprimar al Capitalei, Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu, nu au trecut de votul Consiliului municipal Chișinău. Funcționarii au obținut doar 17 voturi din 26 necesare. Consilierii PAS s-au pronunțat împotrivă, iar socialiștii s-au abținut de la vot. Conform legislației, edilul Capitalei mai poate propune proiectul […] Articolul Cei doi candidați pentru postul de viceprimar al Capitalei nu au trecut de votul CMC. Proiectul mai poate fi supus aprobării încă o dată apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
ATITUDINI | George Damian: Rușine oamenilor răi care umblă cu rachete în remorcă prin Republica Moldova! # Ziua
Știrea nu este că s-a găsit la granița României un mic arsenal cu rachete anti-tanc și armament de infanterie venit din Republica Moldova. Știrea este că un mic arsenal cu rachete anti-tanc și armament de infanterie circulă liber prin Republica Moldova, ajunge la graniță și mai și păcălește vama Chișinăului. Vă mai amintiți ce cerea […] Articolul ATITUDINI | George Damian: Rușine oamenilor răi care umblă cu rachete în remorcă prin Republica Moldova! apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Reuniune a Comitetului APCE la Chișinău. Parlamentari din 46 de state adunați în sala legislativului # Ziua
În jur de 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei au participat la Reuniunea Comitetului Permanent al APCE, găzduită de Parlamentul Republicii Moldova. Evenimentul s-a desfășurat în contextul în care Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada 14 noiembrie 2025 – 15 mai 2026, transmite IPN. […] Articolul Reuniune a Comitetului APCE la Chișinău. Parlamentari din 46 de state adunați în sala legislativului apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
UE elaborează o alternativă la planul de pace al SUA pentru Ucraina. Europenii consideră propunerea Washingtonului „o înțelegere proastă” # Ziua
Propunerea administrației Trump de a încheia războiul din Ucraina, un plan în 28 de puncte elaborat fără consultarea Kievului și a capitalelor europene, a provocat o reacție dură în Europa, unde liderii UE avertizează că ideea este „periculoasă”, „nedreaptă” și „favorabilă Rusiei”, potrivit unor analize publicate de The Wall Street Journal și Politico. Planul, redactat […] Articolul UE elaborează o alternativă la planul de pace al SUA pentru Ucraina. Europenii consideră propunerea Washingtonului „o înțelegere proastă” apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
O șefă de direcție municipală și un consilier al lui Ion Ceban ar putea fi numiți viceprimari ai Capitalei # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a propus candidaturile pentru cele două posturi de viceprimar, rămase vacante după ce Angela Cutasevici și Olga Ursu au decis să-și păstreze mandatul de deputat. Noii adjuncți ai lui Ceban ar putea fi șefa Direcției Finanțe a Capitalei, Olesea Pșenițchi, și consilierul primarului general, Victor Pruteanu. Candidaturile celor doi au fost prezentate […] Articolul O șefă de direcție municipală și un consilier al lui Ion Ceban ar putea fi numiți viceprimari ai Capitalei apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Sky News: Zelenski și Trump vor avea o convorbire săptămâna viitoare pentru a discuta planul de pace # Ziua
Volodimir Zelenski și Donald Trump urmează să aibă o convorbire telefonică săptămâna viitoare, au declarat surse europene pentru Sky News, după ce liderul ucrainean a anunțat că dorește să discute direct cu președintele SUA despre planul de pace propus de Washington. Înaintea acestei convorbiri, președintele ucrainean va consulta liderii Regatului Unit, Franței, Italiei și Germaniei, […] Articolul Sky News: Zelenski și Trump vor avea o convorbire săptămâna viitoare pentru a discuta planul de pace apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Încă o persoană a fost reținută în răsunătorul caz de contrabandă cu armament, anunță Poliția de la Chișinău # Ziua
Șeful întreprinderii care a comandat transportarea fierului uzat în care se afla și armamentul de contrabandă depistat de la vama Albița a fost reținut, anunță Inspectoratul General al Poliției al R. Moldova. Astfel, până acum au fost reținute trei persoane, care ar fi implicate în schema de contrabandă cu arme: conducǎtorul întreprinderii care a […] Articolul Încă o persoană a fost reținută în răsunătorul caz de contrabandă cu armament, anunță Poliția de la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Ucraina a criticat dur în cadrul Consiliului de Securitate al ONU planul de pace elaborat de administrația Trump în consultare cu Rusia, afirmând că propunerile americane depășesc „liniile roșii clare și de neclintit” ale Kievului privind suveranitatea și integritatea teritorială. Declarația a fost făcută de Cristina Gaiovișin, adjunctul reprezentantului permanent al Ucrainei la ONU. „Nu […] Articolul Ucraina acuză la ONU că planul de pace al lui Trump încalcă „liniile roșii” ale Kievului apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Ucraina și principalii săi aliați europeni resping elementele-cheie ale planului de pace propus de SUA # Ziua
Kievul și cei mai importanți parteneri europeni ai săi au respins punctele esențiale ale planului de pace elaborat de administrația americană pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează Bloomberg. Potrivit unui comunicat transmis de guvernul german, cancelarul Friedrich Merz, președintele Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer au convenit, într-o discuție telefonică purtată vineri […] Articolul Ucraina și principalii săi aliați europeni resping elementele-cheie ale planului de pace propus de SUA apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
VIDEO | Un avion de luptă indian s-a prăbușit la Dubai Air Show și a explodat într-o minge de foc # Ziua
Un avion de vânătoare indian Tejas s-a prăbușit vineri după-amiază în timpul unei demonstrații aeriene la Dubai Air Show, incidentul fiind surprins de spectatori și de camerele de filmat. O coloană groasă de fum negru s-a ridicat deasupra aeroportului Al Maktoum, unde are loc unul dintre cele mai mari saloane aviatice din lume. Potrivit martorilor […] Articolul VIDEO | Un avion de luptă indian s-a prăbușit la Dubai Air Show și a explodat într-o minge de foc apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Versiunea lui Igor Grosu în cazul armamentului depistat la Vama Albița: O destabilizare post-electorală # Ziua
Președintele Parlamentului, liderul PAS, Igor Grosu, nu exclude că în spatele cazului de contrabandă cu muniții depistate la intrare în România, în vama Albița, s-ar afla grupări ce urmăresc „destabilizări post-electorale”. Oficialul spune că este în așteptarea unor „informații veridice” despre cei care au organizat acest trafic. Amintim că în noaptea de miercuri spre joi […] Articolul Versiunea lui Igor Grosu în cazul armamentului depistat la Vama Albița: O destabilizare post-electorală apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Băuturile alcoolice, cafeaua și dulciurile: produsele confiscate cel mai frecvent la frontieră # Ziua
Printre cele mai frecvent confiscate produse alimentare la frontieră se numără băuturile alcoolice, produsele lactate, cafeaua, fructele uscate, nucile, semințele, conservele, salamurile și dulciurile. De obicei, alimentele confiscate la frontieră sunt fie distruse, fie utilizate sau donate, după ce autoritățile verifică conformitatea și siguranța acestora. Într-un răspuns pentru IPN, Serviciul Vamal precizează că produsele pot […] Articolul Băuturile alcoolice, cafeaua și dulciurile: produsele confiscate cel mai frecvent la frontieră apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Moscova anunță capturarea orașului Kupeansk. Ucraina dezminte: „Orașul rămâne sub controlul forțelor de apărare” # Ziua
Statul Major al Armatei Ruse a anunțat că trupele sale au capturat orașul Kupeansk din regiunea Harkov, informație prezentată președintelui Vladimir Putin de șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov. Potrivit acestuia, forțele grupării „Vest” ar fi „eliberat” orașul și ar continua „distrugerea unităților ucrainene încercuite pe malul stâng al râului Oskol”. Putin a declarat că, […] Articolul Moscova anunță capturarea orașului Kupeansk. Ucraina dezminte: „Orașul rămâne sub controlul forțelor de apărare” apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Ceva e putred în toată povestea asta cu contrabanda de armament. În locul unor explicații coerente, ferme și profesioniste, ni se servesc bâlbâieli ridicole despre „necesitatea unor noi scanere”. Exact asta ne lipsea: după ce am cumpărat radare de milioane și dronele rusești survolează cerul nostru când și cum vor ele, acum ar trebui să […] Articolul ATITUDINI | Alexandru Tănase: Un stat eșuat trebuie să fie bine scanat apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
VIDEO | Rachetele antitanc din camionul oprit la Vama Albița erau declarate fier vechi și mergeau în Israel. Procurorii din Iași l-au reținut pe șoferul din R. Moldova # Ziua
Armele din camionul oprit la în noaptea de miercuri spre joi la Vama Albița erau trecute în acte fiind fier vechi și urmau să ajungă în Israel, precizează procurorii din România. DIICOT a făcut publice vineri imagini cu muniția, printre care rachete antitanc sau piese ale unei drone. Procurorii DIICOT Iași l-au reținut pe șoferul […] Articolul VIDEO | Rachetele antitanc din camionul oprit la Vama Albița erau declarate fier vechi și mergeau în Israel. Procurorii din Iași l-au reținut pe șoferul din R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
12:10
Financial Times: SUA cer Ucrainei să accepte planul de pace până la 27 noiembrie. Kievul lucrează la contrapropuneri # Ziua
Administrația Trump se așteaptă ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski să accepte planul de pace elaborat de Washington până la Ziua Recunoștinței, celebrată pe 27 noiembrie, scrie Financial Times, citând oficiali ucraineni implicați în negocieri. Potrivit acestora, imediat după acceptul Kievului, SUA intenționează să prezinte documentul la Moscova, cu scopul de a finaliza acordul și de […] Articolul Financial Times: SUA cer Ucrainei să accepte planul de pace până la 27 noiembrie. Kievul lucrează la contrapropuneri apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
„Un rege al demnității”. Așa l-a numit cineva dintre cei care l-au însoțit pe ultimul drum, până la Cimitirul Bellu, locul unde trupul său își va afla odihna de veci. Uneori, spiritul unei epoci se concentrează în asemenea cuvinte simple, spontane, născute dintr-o tristețe comună. În avalanșa de mesaje care au circulat în aceste zile […] Articolul REFLECȚII| Iuliana Gorea Costin: „Un rege al demnității” a plecat dintre noi apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Blocul Alternativa cere instituirea stării de urgență pentru combaterea vânzării și consumului de droguri # Ziua
Blocul Alternativa solicită autorităților centrale să instituie stare de urgență în legătură cu vânzarea și consumul de droguri, dar și să recunoască acest fenomen ca problemă națională. Apelul a fost lansat de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, alături de viceprimara Angela Cutasevici și deputata Olga Ursu, într-o conferință de presă la Parlament. Ion Ceban a […] Articolul Blocul Alternativa cere instituirea stării de urgență pentru combaterea vânzării și consumului de droguri apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Serviciul ungar al Radio Europa Liberă/Radio Libertatea își încetează emisia. Finanțarea a fost oprită de autoritățile americane # Ziua
Serviciul ungar al Radio Europa Liberă/Radio Libertatea (RFE/RL) a încetat emisia începând de vineri, la miezul nopții. Decizia a fost luată de Agenția SUA pentru Medii Globale (USAGM), instituția care administrează RFE/RL, „Vocea Americii” și alte posturi internaționale finanțate de guvernul american. Mai multe instituții media sugerează că închiderea ar avea legătură cu criticile formulate […] Articolul Serviciul ungar al Radio Europa Liberă/Radio Libertatea își încetează emisia. Finanțarea a fost oprită de autoritățile americane apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
ANSA a blocat la vamă un lot de cinci tone de bomboane, care conțineau un aditiv alimentar periculos # Ziua
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a reținut la vamă cinci tone de bomboane cu conținut de dioxid de titan (E 171), un aditiv alimentar interzis în Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de presă al ANSA, importatorul intenționa să comercializeze lotul în mai multe unități de comerț din țară, însă din cauza conținutului de dioxid […] Articolul ANSA a blocat la vamă un lot de cinci tone de bomboane, care conțineau un aditiv alimentar periculos apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Creștinii ortodocși de stil vechi îi sărbătoresc astăzi, 21 noiembrie, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Aceasta este ultima mare sărbătoare înainte de Postul Nașterii Domnului. Arhanghelii Mihail şi Gavril fac parte din ceata îngerilor care sunt apropiați și slujitori oamenilor. Arhanghelul Mihail este cunoscut drept căpetenie a oștirilor cerești. Este cel dintâi dintre îngerii păzitori […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi îi prăznuiesc azi pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
VIDEO | Ion Ceban, despre fenomenul alarmant al distribuției și consumului de droguri: Sunt ascunse chiar pe teritoriul grădinițelor # Ziua
Primarul Capitalei trage repetat un semnal de alarmă despre intensificarea fenomenului de distribuție și vânzare a drogurilor în rândul tinerilor. Ion Ceban a publicat pe rețelele de socializare imagini video în care sesizează gravitatea flagelului și cum drogurile sunt nestingherit vândute și ascunse în spații publice, inclusiv pe teritoriul grădinițelor. Ion Ceban cheamă autoritățile […] Articolul VIDEO | Ion Ceban, despre fenomenul alarmant al distribuției și consumului de droguri: Sunt ascunse chiar pe teritoriul grădinițelor apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate similară Articolului 5 al NATO # Ziua
Planul de pace propus de președintele Donald Trump pentru Ucraina conține o garanție de securitate fără precedent, modelată după celebrul Articol 5 al NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze orice atac asupra Ucrainei ca pe un atac împotriva întregii „comunități transatlantice”. Detaliile reies dintr-un proiect de acord obținut de Axios. […] Articolul Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate similară Articolului 5 al NATO apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Președintele Donald Trump propune un plan în 28 de puncte pentru a pune capăt războiului din Ucraina – un document care ar obliga Kievul să cedeze teritorii suplimentare în est, să își limiteze armata și să accepte că nu va adera niciodată la NATO, potrivit unui proiect obținut de Axios și verificat de un oficial […] Articolul Planul complet în 28 de puncte propus de Donald Trump pentru pacea dintre Ucraina și Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Accident grav la Buiucani. Un tânăr a intrat cu mașina în cinci vehicule parcate pe marginea unei străzi # Ziua
Un grav accident cu semne de întrebare s-a produs, noaptea trecută, pe strada Vasile Lupu din Capitală. Din motive necunoscute, deocamdată, un tânăr de 25 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în alte cinci vehicule parcate. Accidentul a avut loc în jurul orei 01.00, iar mai mulți martori au filmat […] Articolul Accident grav la Buiucani. Un tânăr a intrat cu mașina în cinci vehicule parcate pe marginea unei străzi apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Prețul ouălor a crescut semnificativ în ultima săptămână. Prețul pentru 10 ouă proaspete pornește de la 32 de lei și depășește 50 de lei în unele magazine. Producătorii atribuie această scumpire reducerii sezoniere a producției, creșterii cererii și inflației, care a dus la majorarea cheltuielilor pentru hrană, energie și transport, având astfel un impact direct […] Articolul S-au scumpit ouăle. În unele magazine, prețul depășește 50 de lei apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
REFLECȚII | Părintele Savatie Baștovoi: Iubirea de neam este una cu iubirea de familie. Neamul este o familie lărgită # Ziua
E firesc să îi iubim pe cei de o potrivă cu noi, de o limbă cu noi. Iubirea aceasta este una firească, ceva ce ține de instinctul de conservare a speciei, de supraviețuire. Ea se regăsește la toate popoarele, indiferent de credință. Și apostolul Pavel își iubea neamul și era gata să fie anatema doar […] Articolul REFLECȚII | Părintele Savatie Baștovoi: Iubirea de neam este una cu iubirea de familie. Neamul este o familie lărgită apare prima dată în ZIUA.md.
20 noiembrie 2025
21:40
Ambasada SUA la Kiev: „Impulsul este, în sfârșit, de partea păcii”. Mesajul vine imediat după întâlnirea Zelenski–Driscoll # Ziua
Ambasada Statelor Unite la Kiev a transmis vineri un mesaj optimist privind perspectivele negocierilor de pace, la scurt timp după întâlnirea dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll -întâlnire în care liderul ucrainean a confirmat că este gata să lucreze cu administrația Trump la planul american de încheiere a războiului. Într-o […] Articolul Ambasada SUA la Kiev: „Impulsul este, în sfârșit, de partea păcii”. Mesajul vine imediat după întâlnirea Zelenski–Driscoll apare prima dată în ZIUA.md.
21:40
VIDEO | Casa Albă, optimistă privind planul de pace pentru Ucraina: „Discuțiile avansează, avem dialog cu ambele părți” # Ziua
Casa Albă a transmis joi un mesaj de încredere în privința negocierilor pentru un posibil plan de pace în Ucraina, purtătorul de cuvânt Karoline Leavitt subliniind că președintele Donald Trump și echipa sa de securitate națională rămân „hotărâți” să pună capăt războiului. Potrivit acesteia, emisarul special Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio au […] Articolul VIDEO | Casa Albă, optimistă privind planul de pace pentru Ucraina: „Discuțiile avansează, avem dialog cu ambele părți” apare prima dată în ZIUA.md.
20:50
Zelenski acceptă să negocieze pe baza planului de pace propus de administrația Trump. A fost convenit „un calendar accelerat pentru semnare” # Ziua
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a transmis joi secretarului armatei SUA, Dan Driscoll, că este dispus să lucreze cu administrația Trump la noul plan de pace pentru Ucraina, au declarat oficiali americani și ucraineni pentru Axios. Planul american presupune concesii majore din partea Ucrainei, inclusiv cedarea unor teritorii aflate în prezent sub controlul Kievului, dar Zelenski […] Articolul Zelenski acceptă să negocieze pe baza planului de pace propus de administrația Trump. A fost convenit „un calendar accelerat pentru semnare” apare prima dată în ZIUA.md.
19:30
Poliția neagă că armamentul descoperit în vama Albița ar proveni din Ucraina. Două persoane au fost reținute # Ziua
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în dosarul privind contrabanda cu muniții descoperită la intrarea în România prin vama Albița, anunță Poliția. Ancheta este coordonată de un grup mixt format din ofițeri ai Inspectoratului Național de Investigație, ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, împreună cu procurorii PCCOCS. În acest caz a […] Articolul Poliția neagă că armamentul descoperit în vama Albița ar proveni din Ucraina. Două persoane au fost reținute apare prima dată în ZIUA.md.
19:20
Marco Rubio confirmă existența noului plan de pace pentru Ucraina: „Elaborăm o listă de posibile idei pentru a pune capăt acestui război” # Ziua
Secretarul american Marco Rubio a admis, în mare parte, informațiile din presă privind noul plan de pace al președintelui Donald Trump pentru Ucraina, afirmând că Washingtonul elaborează propuneri ținând cont atât de pozițiile Rusiei, cât și de cele ale Ucrainei. Într-o declarație publicată pe platforma X, Rubio a declarat că administrația americană lucrează la un […] Articolul Marco Rubio confirmă existența noului plan de pace pentru Ucraina: „Elaborăm o listă de posibile idei pentru a pune capăt acestui război” apare prima dată în ZIUA.md.
19:10
Serviciul Vamal al R. Moldova susține că vameșii moldoveni i-au sesizat pe cei români, după ce un camion cu armament a încercat să treacă granița la Albița # Ziua
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a publicat joi un comunicat oficial în legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind camionul depistat în punctul de trecere Leușeni–Albița, în interiorul căruia autoritățile române au descoperit arme și lansatoare. Potrivit instituției, suspiciunile inițiale au fost identificate de vameșii moldoveni, care au alertat partea română în cadrul controlului […] Articolul Serviciul Vamal al R. Moldova susține că vameșii moldoveni i-au sesizat pe cei români, după ce un camion cu armament a încercat să treacă granița la Albița apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
Ministerul Finanțelor și patronatele se opun cererii sindicatelor de majora salariul minim până la 8 050 de lei: Cel mult 6 500 # Ziua
Confederația Națională a Patronatelor consideră că salariul minim lunar ar trebui să fie mult mai mic decât propunerea sindicatelor, care au cerut 8 050 de lei. În același timp, Ministerul Finanțelor analizează o creștere până la cel mult 6 300 de lei, scrie IPN. Vicepreședintele CNSM, Sergiu Sainciuc, a prezentat un raport conform căruia, sărăcia […] Articolul Ministerul Finanțelor și patronatele se opun cererii sindicatelor de majora salariul minim până la 8 050 de lei: Cel mult 6 500 apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Aeroportul Chișinău a preluat infrastructura de alimentare cu kerosen a aeronavelor. Lukoil mai are două zile să-și epuizeze stocul # Ziua
Aeroportul Internațional Chișinău anunță că de joi, 20 noiembrie, este pregătit să asigure alimentarea cu kerosen a aeronavelor, dispunând deja de infrastructura și volumul necesar de combustibil. Administrația aerogării susține că noile cantități de kerosen provin din surse europene, iar fostul gestionar „Lukoil” mai are două zile până când va epuiza stocurile existente. „În […] Articolul Aeroportul Chișinău a preluat infrastructura de alimentare cu kerosen a aeronavelor. Lukoil mai are două zile să-și epuizeze stocul apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Fostul deţinut politic al regimului separatist de la Tiraspol, Ilie Ilașcu, a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din București. Slujba de înmormântare a lui Ilie Ilașcu de la București va fi oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. Foști camarazi, rude, simpli cetățeni, […] Articolul VIDEO | Ilie Ilașcu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din București apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Șeful Vămii, despre camionul cu armament depistat la vama din România: Este esențial să avem scanare performante # Ziua
Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, susține că descoperirea unui camion cu armament în Vama Albița de către autoritățile române subliniază necesitatea dotării fiecărui punct de frontieră cu echipamente de scanare performante. Potrivit lui, controlul a fost solicitat de funcționarul vamal moldovean, având în vedere că scanerul se află pe partea română. „Acest caz ne arată, […] Articolul Șeful Vămii, despre camionul cu armament depistat la vama din România: Este esențial să avem scanare performante apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Ucraina și Rusia au făcut un nou schimb de trupuri ale militarilor căzuți. 1.000 de corpuri au fost repatriate la Kiev, iar Moscova a primit 30 # Ziua
Ucraina și Rusia au efectuat un nou schimb de trupuri ale militarilor uciși, unul dintre cele mai ample din ultimele luni. La Kiev au fost repatriate 1.000 de corpuri ale soldaților ucraineni căzuți pe front, potrivit anunțului făcut de Centrul de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război al Ucrainei. „În perioada următoare vor fi efectuate […] Articolul Ucraina și Rusia au făcut un nou schimb de trupuri ale militarilor căzuți. 1.000 de corpuri au fost repatriate la Kiev, iar Moscova a primit 30 apare prima dată în ZIUA.md.
