107 ani de la legendarul zbor peste Carpați al Avionului Unirii. Piloții au adus în Regat vestea unirii Ardealului cu Țara-Mamă

12:50

Ceva e putred în toată povestea asta cu contrabanda de armament. În locul unor explicații coerente, ferme și profesioniste, ni se servesc bâlbâieli ridicole despre „necesitatea unor noi scanere”. Exact asta ne lipsea: după ce am cumpărat radare de milioane și dronele rusești survolează cerul nostru când și cum vor ele, acum ar trebui să […] Articolul ATITUDINI | Alexandru Tănase: Un stat eșuat trebuie să fie bine scanat apare prima dată în ZIUA.md.