Putin afirmă că planul SUA pentru Ucraina, „în varianta prezentată Moscovei”, poate sta la baza unui acord final de pace
Ziua, 24 noiembrie 2025 15:20
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că propunerile elaborate de Statele Unite privind soluționarea conflictului din Ucraina ar putea sta la baza unui acord de pace cuprinzător. Anunțul a fost făcut de Kremlin după o convorbire telefonică între liderul rus și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. „Vladimir Putin a remarcat că propunerile americane, în forma […] Articolul Putin afirmă că planul SUA pentru Ucraina, „în varianta prezentată Moscovei”, poate sta la baza unui acord final de pace apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 10 minute
15:30
Imigranții din România și R. Moldova contribuie substanțial la răspândirea Ortodoxiei în Franța # Ziua
Imigrația românească din ultimii 14 ani s-a dovedit un vector de creștere pentru Ortodoxia din Franța. În perioada 2010-2024, numărul lăcașurilor de cult deținute de parohiile ortodoxe române din Franța s-a dublat, ajungând la puțin sub 38% din numărul total al lăcașurilor de cult ortodoxe din această țară. Este concluzia unui studiu realizat de părintele […] Articolul Imigranții din România și R. Moldova contribuie substanțial la răspândirea Ortodoxiei în Franța apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
15:20
Putin afirmă că planul SUA pentru Ucraina, „în varianta prezentată Moscovei”, poate sta la baza unui acord final de pace # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că propunerile elaborate de Statele Unite privind soluționarea conflictului din Ucraina ar putea sta la baza unui acord de pace cuprinzător. Anunțul a fost făcut de Kremlin după o convorbire telefonică între liderul rus și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. „Vladimir Putin a remarcat că propunerile americane, în forma […] Articolul Putin afirmă că planul SUA pentru Ucraina, „în varianta prezentată Moscovei”, poate sta la baza unui acord final de pace apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
14:40
Se împlinesc 98 de ani de la moartea lui Ionel Brătianu, unul dintre principalii arhitecți ai României Mari, supranumit „Patriarhul Unirii” # Ziua
În urmă cu 98 de ani, în data de 24 noiembrie 1927, se stingea din viață, la vârsta de 63 de ani, Ion I. C. Brătianu, una dintre cele mai influente personalități politice ale României interbelice. Fondator al liberalismului românesc și lider al Partidului Național Liberar, a condus în câteva rânduri guvernul, fiind omul care […] Articolul Se împlinesc 98 de ani de la moartea lui Ionel Brătianu, unul dintre principalii arhitecți ai României Mari, supranumit „Patriarhul Unirii” apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Primăria Chișinău a început montarea a 24 camere, care vor supraveghea clădirea fostului Hotel Național # Ziua
Primăria Chișinău anunță instalarea a 24 de camere care vor monitoriza non-stop clădirea fostului Hotel Național. Primarul Ion Ceban a declarat că setul de camere a fost oferit gratuit de o companie în cadrul proiectului „Orașul meu protejat”. „Responsabilii din cadrul Preturii Centru au intervenit pentru blocarea acceselor în clădirea abandonată. Au fost sudate și […] Articolul Primăria Chișinău a început montarea a 24 camere, care vor supraveghea clădirea fostului Hotel Național apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
14:30
Operatorii de gaz, obligați să soluționeze cazurile legate de consumul exagerat în facturi. Numărul plângerilor a depășit 20 de mii # Ziua
Chișinău-Gaz și ceilalți operatori de distribuție din R. Moldova urmează să ajusteze, până la sfârșitul săptămânii, toate facturile care au fost expediate cu un consum exagerat și care nu corespunde datelor din contor. Ministerul Energiei susține că, până acum, a recepționat între 20 și 30 de mii de plângeri în acest sens. Ministerul Energiei a […] Articolul Operatorii de gaz, obligați să soluționeze cazurile legate de consumul exagerat în facturi. Numărul plângerilor a depășit 20 de mii apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
După o lună de scumpiri la benzinării, carburanții încep să se ieftinească. O reducere ușoară de prețuri se anunță pentru marți. „Principalul motiv al diminuării prețurilor la carburanți îl reprezintă scăderea cotațiilor internaționale Platts, după perioada anterioară de creștere alimentată de decizia Trezoreriei SUA de a impune sancțiuni companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil”, a […] Articolul După o lună de scumpiri, carburanții se ieftinesc ușor apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Kremlinul afirmă că nu a primit versiunea „de la Geneva” a planului american de pace pentru Ucraina # Ziua
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Moscova nu a primit de la Washington textul oficial al versiunii actualizate a planului de pace propus de SUA pentru Ucraina, rezultat al consultărilor dintre delegațiile americană și ucraineană desfășurate pe 23 noiembrie la Geneva. Peskov a precizat că nu sunt planificate în această […] Articolul Kremlinul afirmă că nu a primit versiunea „de la Geneva” a planului american de pace pentru Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Trump sugerează „un posibil progres” în negocierile de pace privind Ucraina: „Ceva bun s-ar putea să se întâmple” # Ziua
Președintele american Donald Trump a transmis luni un mesaj pe platforma sa Truth Social în care lasă să se înțeleagă că negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina ar putea înregistra un avans semnificativ. „Este oare posibil să se facă un progres major în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina??? Nu credeți până nu […] Articolul Trump sugerează „un posibil progres” în negocierile de pace privind Ucraina: „Ceva bun s-ar putea să se întâmple” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
13:30
ANALIZĂ | Mihai Gribincea: Chestiunea retragerii trupelor ruse din Transnistria în contextul negocierilor privind pacea din Ucraina # Ziua
Discuțiile aflate în desfășurare la Geneva, având ca obiect revizuirea celor 28 de puncte ale Planului de Pace pentru Ucraina propus de Donald Trump, conturează o situație geopolitică favorabilă Republicii Moldova. Întrucât negocierile ar putea conduce, într-un orizont relativ apropiat, la definirea unei noi arhitecturi de securitate în Europa de Est, se deschide o oportunitate […] Articolul ANALIZĂ | Mihai Gribincea: Chestiunea retragerii trupelor ruse din Transnistria în contextul negocierilor privind pacea din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
VIDEO | Incident grav de securitate pe un aeroport din Germania. Doi pasageri români au pătruns pe platformă pentru a prinde un avion Wizz Air # Ziua
Un incident grav de securitate a avut loc pe aeroportul Koln, unde doi cetățeni români au pătruns ilegal pe platforma aeroportuară în încercarea de a prinde un avion Wizz Air care deja părăsise poarta de îmbarcare și se deplasa pe o cale de rulare către pista de decolare. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată […] Articolul VIDEO | Incident grav de securitate pe un aeroport din Germania. Doi pasageri români au pătruns pe platformă pentru a prinde un avion Wizz Air apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
O casă din raionul Dondușeni, distrusă de un incendiu. Pompierii au reușit să scoată din locuință patru butelii de gaz # Ziua
Pompierii au reușit evitarea unei explozii puternice într-o casă din satul Cernoleuca, raionul Dondușeni, cuprinsă de flăcări. Salvatorii au scos din locuință și dintr-o anexă patru butelii de gaz. Incendiul a avut loc noaptea trecută, pompierii fiind alertați la ora 23.11. La fața locului au ajuns două echipaje, care au lichidat flăcările timp de aproape […] Articolul O casă din raionul Dondușeni, distrusă de un incendiu. Pompierii au reușit să scoată din locuință patru butelii de gaz apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Planul european pentru Ucraina permite aderarea acesteia la NATO. Europa respinge interdicția propusă de SUA și Rusia # Ziua
Planul european de pace pentru Ucraina, elaborat de Marea Britanie, Germania și Franța, nu conține nicio interdicție privind aderarea Ucrainei la NATO, spre deosebire de proiectul american și de cerințele Moscovei. Documentul, cuprins în 28 de puncte și consultat de Reuters, preia structura propunerii SUA, însă introduce modificări majore în chestiunile considerate esențiale pentru securitatea […] Articolul Planul european pentru Ucraina permite aderarea acesteia la NATO. Europa respinge interdicția propusă de SUA și Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Un contingent al Armatei Naționale, care va participa la Parada de Ziua Națională a României, va ajunge azi la București. Militarii din Chișinău vor participa la pregătirile pentru manifestațiile din 1 Decembrie, inclusiv la repetiția generală din 29 noiembrie. Detașamentul este format din militari ai Batalionului 22 de Menţinere a Păcii „Căşti Albastre”, precum și din Grupul port-drapel, reprezentat […] Articolul Militarii din R. Moldova care vor participa la Parada de 1 Decembrie ajung azi la București apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Harkovul, din nou sub focul dronelor. Patru oameni au murit, iar clădiri întregi au fost distruse în atacul nocturn al Rusiei # Ziua
În noaptea de 24 noiembrie, Rusia a lansat un nou atac aerian de amploare asupra Ucrainei, folosind 162 de drone de atac de diferite tipuri, inclusiv Shahed și Geran, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Deși majoritatea au fost interceptate, autoritățile confirmă 37 de lovituri directe în 15 locații, precum și căderi de resturi în […] Articolul Harkovul, din nou sub focul dronelor. Patru oameni au murit, iar clădiri întregi au fost distruse în atacul nocturn al Rusiei apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate, formațiunii „Partidul Nostru” și Blocului Electoral „Alternativa”. Astfel, a fost validate mandatele deputaților aleși pe lista PAS, Vladimir Rusu, Ana Oglinda, Vasile Porțevschi, Oleg Canațui și Efimia Bandalac. De asemenea, Curtea Constituțională a validat mandatele lui Constantin Cuiumju și Nicolae […] Articolul Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
11:10
Stocurile strategice de gaze pentru sezonul rece, asigurate de furnizori. A fost pregătit un volum de 145 de milioane de metri cubi # Ziua
Stocurile strategice de gaze pentru sezonul rece au fost asigurate de furnizorii de pe piață. Volumul înregistrat este de peste 145 de milioane de metri cubi, ceea ce reprezintă, în medie, un consum lunar pe timp de iarnă în dreapta Nistrului. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că, în conformitate cu cerințele legale, […] Articolul Stocurile strategice de gaze pentru sezonul rece, asigurate de furnizori. A fost pregătit un volum de 145 de milioane de metri cubi apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Noi detalii despre planul de pace al SUA pentru Ucraina. Ce s-a schimbat după negocierile de la Geneva # Ziua
Negocierile de la la Geneva dintre delegațiile Statelor Unite și Ucrainei au dus la apropierea pozițiilor privind majoritatea prevederilor planului de pace propus de Washington, iar o parte dintre cele mai disputate puncte au fost ajustate, relatează RBC-Ucraina. Secretarul de stat american Marko Rubio și șeful delegației ucrainene, Andrii Ermak, au descris discuțiile drept cele […] Articolul Noi detalii despre planul de pace al SUA pentru Ucraina. Ce s-a schimbat după negocierile de la Geneva apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
CSAT se reunește pentru stabilirea planurilor de apărare ale României și evaluarea riscurilor strategice # Ziua
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește luni, 24 noiembrie, într-un context regional marcat de provocări de securitate și vulnerabilități strategice. Ședința are ca obiectiv principal analizarea planurilor de apărare ale României pentru perioada următoare, precum și evaluarea proiectelor pe care țara le propune Comisiei Europene prin Programul SAFE. Un punct central pe […] Articolul CSAT se reunește pentru stabilirea planurilor de apărare ale României și evaluarea riscurilor strategice apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
VIDEO | Deputații MAN vor înregistra în Parlament un proiect de lege privind funcționarea parcărilor cu plată # Ziua
Deputații MAN vor înregistrat în Parlament un proiect de lege cu privire la organizarea și funcționarea parcărilor cu plată și parcajelor auto. Anunțul a fost făcut de către primarul Chișinăului, Ion Ceban. Legea ar urma să reglementeze activitatea parcărilor cu plată pe întreg teritoriul R. Moldova. Potrivit edilului-șef al Chișinăului, în prezent nu există reglementări legale […] Articolul VIDEO | Deputații MAN vor înregistra în Parlament un proiect de lege privind funcționarea parcărilor cu plată apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
09:00
Familia tinerei din R. Moldova, găsită moartă într-o pădure de lângă Roma, cere sprijin pentru repatrierea corpului # Ziua
Familia tinerei Axenia Manoli, care a fost găsit moartă, acum 10 zile, într-o pădure din comuna Cave, aflată la 60 de kilometri de Roma, cere sprijin pentru a face față tragediei și pentru a acoperi cheltuielile legate de repatriere și înmormântare. Femeia, în vârstă de 31 de ani, mamă a doi copii, de 7 și […] Articolul Familia tinerei din R. Moldova, găsită moartă într-o pădure de lângă Roma, cere sprijin pentru repatrierea corpului apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Atacuri aeriene rusești în apropierea graniței cu România. Avioane Eurofighter și F-16, ridicate în aer # Ziua
Federația Rusă a reluat în noaptea de 23 spre 24 noiembrie atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din regiunea ucraineană Odesa, în proximitatea frontierei cu România, a anunțat Ministerul român al Apărării. Sistemele radar românești au detectat, în prima parte a nopții, ținte aeriene îndreptându-se spre zona Izmail. În urma […] Articolul Atacuri aeriene rusești în apropierea graniței cu România. Avioane Eurofighter și F-16, ridicate în aer apare prima dată în ZIUA.md.
08:20
VIDEO | SUA și Ucraina au elaborat un „plan actualizat și îmbunătățit” pentru încheierea războiului. Progres semnificativ la negocierile de la Geneva # Ziua
Statele Unite și Ucraina au convenit asupra unui „plan actualizat și îmbunătățit” pentru încheierea războiului, în urma discuțiilor de nivel înalt desfășurate pe 23 noiembrie la Geneva, au anunțat Casa Albă și Biroul Președintelui Ucrainei. Potrivit Washingtonului, ambele părți împărtășesc aceeași poziție, conform căreia orice acord viitor trebuie să respecte suveranitatea Ucrainei și să asigure […] Articolul VIDEO | SUA și Ucraina au elaborat un „plan actualizat și îmbunătățit” pentru încheierea războiului. Progres semnificativ la negocierile de la Geneva apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
18:00
Zelenski, încrezător că discuțiile de la Geneva vor duce la includerea în planul de pace al SUA și „viziuni importante ale Ucrainei” # Ziua
Delegația Kievului la Geneva, acolo unde au loc discuții în contextul planului de pace propus, zilele trecute, de SUA, a prezentat deja rapoarte scurte despre primele întâlniri. Despre acest lucru a anunțat liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, care este încrezător că în documentul administrației de la Washington se vor regăsi viziuni importante ale Ucrainei. […] Articolul Zelenski, încrezător că discuțiile de la Geneva vor duce la includerea în planul de pace al SUA și „viziuni importante ale Ucrainei” apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Precizările Poliției în cazul tragediei de la Sculeni. Fata care a provocat accidentul și a murit nu deținea carnet auto # Ziua
Fata de 21 de ani care a murit după ce a intrat cu mașina într-un copac lângă satul Sculeni nu deținea carnet auto. Precizările despre tragedia de pe șoseaua Sculeni – Ungheni au fost făcute de Inspectoratul General al Poliției. Polițiștii susțin că victima, originară din satul Săghieni, se îndrepta spre orașul Ungheni. Fata a […] Articolul Precizările Poliției în cazul tragediei de la Sculeni. Fata care a provocat accidentul și a murit nu deținea carnet auto apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
VIDEO | Cristina Ciubotaru, despre procedura de numire a șefului PACCO: Miza legii nu este eficiența noului procuror-șef, ci cum să scapi de el # Ziua
Criteriile de numire și de evaluare a viitorului șef al Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate ridică semne mari de întrebare, autorii legii PACCO urmărind mai mult scopul cum să scape de viitorul conducător al instituției, decât cum să identifice un procuror-șef integru și profesionist. Despre acest risc vorbește experta anticorupție Cristina Ciubotaru, care precizează […] Articolul VIDEO | Cristina Ciubotaru, despre procedura de numire a șefului PACCO: Miza legii nu este eficiența noului procuror-șef, ci cum să scapi de el apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
15:30
Până în 2028, în Republica Moldova va fie creată Agenția Erasmus, ce va oferi noi posibilități de studii în statele UE # Ziua
Republica Moldova va crea, până în anul 2028, o agenție Erasmus la Chișinău. Acest lucru va permite oferirea de noi oportunități pentru universitățile și studenții din R. Moldova și efectuarea de schimburi de experiență în rândul profesorilor. „În această săptămână, am avansat pe discuțiile privind Programul Erasmus+. Colegii noștri au fost la Bruxelles. Este un […] Articolul Până în 2028, în Republica Moldova va fie creată Agenția Erasmus, ce va oferi noi posibilități de studii în statele UE apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Tragedie la Sculeni. O șoferiță de 21 de ani a murit, după ce a intrat cu mașina într-un copac # Ziua
Accident grav pe șoseaua Ungheni – Sculeni. O tânără de 21 de ani a murit, după ce mașina pe care o conducea a intrat într-un copac de pe marginea drumului. Tragedia a avut loc sâmbătă seara, în apropierea de satul Blindești. Preliminar, potrivit portalului News Ungheni, motivul ar fi neadaptarea stilului de condus la condițiile […] Articolul Tragedie la Sculeni. O șoferiță de 21 de ani a murit, după ce a intrat cu mașina într-un copac apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
107 ani de la legendarul zbor peste Carpați al Avionului Unirii. Piloții au adus în Regat vestea unirii Ardealului cu Țara-Mamă # Ziua
Acum 107 ani, în 23 noiembrie 1918, a avut loc legendarul zbor peste Carpați al Avionului Unirii de la Bacău la Blaj, care a transmis documente importante Consiliului Național Român din Ardeal în vederea Unirii Transilvaniei, care avea să fie decretată peste doar câteva zile, în 1 Decembrie 1918. Zborul a fost ordonat de Marele […] Articolul 107 ani de la legendarul zbor peste Carpați al Avionului Unirii. Piloții au adus în Regat vestea unirii Ardealului cu Țara-Mamă apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Incendiu puternic la o centrală electrică de lângă Moscova în urma unui atac cu drone. Aproximativ 100 de mii de oameni au rămas fără căldură # Ziua
Un incendiu puternic a izbucnit la Centrala electrică din Șatura, aflată la peste 100 de kilometri de Moscova, în urma unui atac nocturn cu drone. Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a declarat că mai multe aparate de zbor au fost distruse de apărarea antiaeriană, însă câteva drone au căzut pe teritoriul centralei. În imaginile […] Articolul Incendiu puternic la o centrală electrică de lângă Moscova în urma unui atac cu drone. Aproximativ 100 de mii de oameni au rămas fără căldură apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
VIDEO | Transferul temporar al judecătorilor din instanțele de fond, la CSJ, ne-ar putea costa dosare pierdute la CEDO, susține Cristina Ciubotaru # Ziua
În comunitatea juridică din Republica Moldova există o „discuție întreagă” despre problema transferului temporar al judecătorilor din instanțele de fond la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), iar statul nostru riscă să fie condamnat la CEDO pentru această practică. Opinia aparține expertului anticorupție, Cristina Ciubotaru, și a fost exprimată în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA. […] Articolul VIDEO | Transferul temporar al judecătorilor din instanțele de fond, la CSJ, ne-ar putea costa dosare pierdute la CEDO, susține Cristina Ciubotaru apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Operațiunea de salvare de la Ternopol, supus unui atac dur acum patru zile, s-a încheiat. Bilanțul oficial este de 33 de morți # Ziua
Autoritățile ucrainene anunță că au încheiat amplele operațiuni de căutare și salvare de la Ternopol, la locul unde o rachetă a lovit o clădire rezidențială. Salvatorii au lucrat neîntrerupt timp de patru zile. Bilanțul tragediei este de 33 de morți, printre care șase copii. De asemenea, în urma atacului au fost rănite 94 de persoane, […] Articolul Operațiunea de salvare de la Ternopol, supus unui atac dur acum patru zile, s-a încheiat. Bilanțul oficial este de 33 de morți apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
O casă de schimb valutar din Florești, prădată de doi bărbați. Hoții au fugit la venirea agenților privați de pază # Ziua
O casă de schimb valutar din Florești a fost spartă noaptea trecută. Doi bărbați au deschis ușa unității cu o rangă metalică, după care au sustras o sumă mare de bani din seiful, care, potrivit Poliției, era descuiat în momentul furtului. Inspectoratul General al Poliției nu a precizat care este suma exactă sustrasă de hoți. […] Articolul O casă de schimb valutar din Florești, prădată de doi bărbați. Hoții au fugit la venirea agenților privați de pază apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Un microbuz cu cetățeni moldoveni la bord a luat foc în România, pe drumul dintre orașele Bârlad și Adjud # Ziua
Un microbuz cu 18 cetățeni moldoveni la bord a luat foc în România, pe drumul național dintre orașele Adjud și Bârlad. Vehiculul a fost cuprins din flăcări în mers în această dimineață. Oamenii au reușit să se evacueze la timp, circulația între Adjud și Bârlad a fost oprită pe un sens, transmite Centrul Infotrafic al IGP din […] Articolul Un microbuz cu cetățeni moldoveni la bord a luat foc în România, pe drumul dintre orașele Bârlad și Adjud apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Oficiali ucraineni și americani se întâlnesc azi la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA # Ziua
Înalți oficiali din Statele Unite, Ucraina și consilieri de securitate națională din Franța, Marea Britanie și Germania se întâlnesc duminică la Geneva pentru a discuta proiectul de plan al Administrației Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina. Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și secretarul de stat Marco Rubio urmează să sosească și ei pentru […] Articolul Oficiali ucraineni și americani se întâlnesc azi la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Liderii G20 au semnat o declarație finală la summitul din Africa de Sud. Referințele la războiul din Ucraina, cu multe ezitări # Ziua
Statele G20, grupul celor mai mari economii ale lumii, au adoptat o declarație finală în care, printre altele, condamnă războiul purtat de Rusia în Ucraina, însă acest lucru este făcut indirect. Țara gazdă, Africa de Sud, precizează că documentul final de la Johannesburg, adoptat în timpul primei sesiuni de lucru, nu menționează explicit Rusia sau […] Articolul Liderii G20 au semnat o declarație finală la summitul din Africa de Sud. Referințele la războiul din Ucraina, cu multe ezitări apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Responsabili din MAI, SIS și Serviciul Vamal, chemați la audieri în Parlament în cazul contrabandei cu armament de la vamă # Ziua
Responsabili din cadrul Ministerului de Interne, ai Serviciului de Informații și Securitate și din Serviciul Vamal vor fi chemați miercuri, 26 noiembrie, la raport în Parlament în cazul contrabandei cu armament de la Vama Leușeni – Albița. Audierile vor fi organizate de Comisia parlamentară pentru securitate. În aceeași ședință vor fi organizate audieri privind tragedia […] Articolul Responsabili din MAI, SIS și Serviciul Vamal, chemați la audieri în Parlament în cazul contrabandei cu armament de la vamă apare prima dată în ZIUA.md.
22 noiembrie 2025
17:30
Lideri ai statelor UE și cei ai Japoniei și Canadei, despre planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: E nevoie de muncă suplimentară # Ziua
Mai mulți lideri europeni și cei ai Japoniei și Canadei, întruniți la Summitul G20 din Africa de Sud, au declarat că planul de pace propus de Statele Unite pentru războiul din Ucraina reprezintă o bază pentru discuții menite să pună capăt conflictului, însă are nevoie de „muncă suplimentară”. Liderii au încercat să echilibreze aprecierea pentru […] Articolul Lideri ai statelor UE și cei ai Japoniei și Canadei, despre planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: E nevoie de muncă suplimentară apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Locuitorii din stânga Nistrului vor fi scutiți de penalități pentru restanțele la plata serviciilor de întreținere # Ziua
Locuitorii regiunii transnistrene vor fi scutiți de penalități pentru restanțele la plata utilităților. Măsura se aplică pe perioada sezonului rece, respectiv între noiembrie 2025 și martie 2026. Sovietul Suprem, așa-zisul organ legislativ al autoproclamatei administrații transnistrene, a decis că restanțele acumulate în această perioadă vor putea fi achitate eșalonat, în tranșe egale, până la sfârșitul anului […] Articolul Locuitorii din stânga Nistrului vor fi scutiți de penalități pentru restanțele la plata serviciilor de întreținere apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Cei trei suspecți în scandalul contrabandei cu arme de la Albița, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile # Ziua
Cei trei suspecți în scandalul contrabandei cu arme de la Vama Leușeni-Albița, care au fost reținuți de procurorii și polițiștii moldoveni, vor sta în următoarele 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost luată de Oficiul Ciocana al Judecătoriei Chișinău Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalitǎții Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), urmare a probelor prezentate […] Articolul Cei trei suspecți în scandalul contrabandei cu arme de la Albița, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Ion Ceban, replică pentru Igor Grosu: Nu faceți politică pe seama sănătății și vieții copiilor noștri # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, îl critică pe președintele Parlamentului, Igor Grosu, pentru faptul că în loc să se expună pe seama propunerilor sale referitoare la lupta împotriva comercializării și distribuirii drogurilor, a ales să-l atace și să-l acuze că încearcă să distragă atenția societății de la problemele Capitalei. „Ce a făcut Grosu? A ieșit, iar […] Articolul Ion Ceban, replică pentru Igor Grosu: Nu faceți politică pe seama sănătății și vieții copiilor noștri apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Oficiali ucraineni și americani se vor întâlni în Elveția pentru a discuta planul de pace al SUA # Ziua
Grupuri de oficiali americani și ucraineni urmează să se întâlnească, în curând, în Elveția pentru a discuta asupra „parametrilor” planului de pace propus de Statele Unite. Despre aceste lucru a anunțat pe rețelele de socializare șeful Consiliului de Securitate de la Kiev, Rustem Umerov. „În zilele următoare, în Elveția vom lansa consultări între înalți […] Articolul Oficiali ucraineni și americani se vor întâlni în Elveția pentru a discuta planul de pace al SUA apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Trump l-a numit pe Dan Driscoll reprezentant special la Kiev, după elaborarea planului de pace pentru Ucraina # Ziua
Donald Trump și-a delegat un nou reprezentant special pentru Ucraina. Este vorba despre secretarul Forțelor Terestre ale SUA, Dan Driscoll, care îl va înlocui pe Keith Kellogg, care intenționează să părăsească administrația Trump peste două luni. Noua desemnare are loc în contextul elaborării planului de pace al SUA pentru războiul din Ucraina. Sursele The Guardian, […] Articolul Trump l-a numit pe Dan Driscoll reprezentant special la Kiev, după elaborarea planului de pace pentru Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Vama ucraineană de la Cartal, pe malul Dunării, distrusă parțial de drone rusești. Bacul spre Isaccea a fost suspendat # Ziua
Infrastructura vămii ucrainene de la Cartal (Orlovka) din raionul Ismail a fost distrusă parțial, noaptea trecută, în urma atacurilor cu dorne rusești. În contextul acestor lovituri nocturne de pe malul stâng al Dunării, Armata Română a ridicat două avioane F-16. Ministerul Apărării de la București a precizat că nicio dronă nu a pătruns în spațiul […] Articolul Vama ucraineană de la Cartal, pe malul Dunării, distrusă parțial de drone rusești. Bacul spre Isaccea a fost suspendat apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Cristina Ciubotaru, despre haosul ce poate fi provocat de crearea PACCO: Va fi deturnată, în primul rând, viteza examinării dosarelor # Ziua
Lichidarea celor două procuraturi specializate prin crearea unei singure instituții pentru cauzele de corupție va aduce un „haos foarte mare” și va prejudicia, în primul rând, mersul anchetelor și viteza cu care sunt examinate dosarele, în special cele de rezonanță. Despre aceste pericole a vorbit experta anticorupție, fost director adjunct al CNA, Cristina Ciubotaru, în […] Articolul Cristina Ciubotaru, despre haosul ce poate fi provocat de crearea PACCO: Va fi deturnată, în primul rând, viteza examinării dosarelor apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
O femeie de 33 de ani din Glodeni, aflată la a șaptea sarcină, a născut gemeni în ambulanță în timp ce era transportată la spital. Mai întâi, mama a sunat la Serviciul 112 declarând că prezintă semne caracteristice pentru debutul nașterii. La locuința femeii a ajuns o echipă de ambulanță din Sturzovca, Glodeni. În urma […] Articolul O femeie din Glodeni a născut gemeni în ambulanță, în drum spre Spitalul Clinic din Bălți apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Procurorii au cerut 30 de zile de arest pentru cei trei suspecți în scandalul contrabandei cu arme de la Albița, reținuți în R. Moldova # Ziua
Cei trei suspecți în scandalul contrabandei cu arme de la Vama Leușeni-Albița, care au fost reținuți de procurorii și polițiștii moldoveni, riscă un mandat de arestare pentru 30 de zile. Demersul acuzatorilor este examinat azi de Oficiul Ciocana al Judecătoriei Chișinău, acolo unde cei trei bărbați au fost aduși pentru audieri. Precizăm că cei […] Articolul Procurorii au cerut 30 de zile de arest pentru cei trei suspecți în scandalul contrabandei cu arme de la Albița, reținuți în R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Nicanor Ciochină ar încerca o nouă tergiversare a procesului. Instanța i-a refuzat în demersul de efectuare a unei expertize repetate a probelor # Ziua
Fostul primar din Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, acuzat de accidentarea mortală cu mașina a unui adolescent cu părăsirea locului accidentului, s-a prezentat vineri în fața instanței. Avocatul său, Dumitru Buliga, a declarat că probele împotriva lui Ciochină ar fi fost fabricate. Apărarea a solicitat efectuarea repetată a unei expertize traseologice și realizarea unei expertize chimice a probelor, […] Articolul Nicanor Ciochină ar încerca o nouă tergiversare a procesului. Instanța i-a refuzat în demersul de efectuare a unei expertize repetate a probelor apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
O bătrână de 80 de ani, lovită pe o trecere de pietoni din Vatra. Femeia a fost transportată la spital # Ziua
O bătrână în vârsta de 80 de ani a fost rănită în urma unui grav accident rutier, care a avut loc vineri seara în orașul Vatra din municipiul Chișinău. Ofițerul de presă al Poliției, Cristina Talpă, a declarat că șoferul automobilului, un tânăr de 24 de ani, a lovit femeia, în timp ce ea traversa strada regulamentar, pe o trecere pentru […] Articolul O bătrână de 80 de ani, lovită pe o trecere de pietoni din Vatra. Femeia a fost transportată la spital apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
La Cahul a fost inaugurat bustul lui Andrei Ciurunga, poetul martir al rezistenței anticomuniste # Ziua
La Cahul a fost adus un omagiu lui Andrei Ciurunga, poetul român cunoscut pentru rezistența sa anticomunistă. În Parcul „Grigore Vieru” din oraș a fost inaugurat un bust poetului martir prigonit de comuniști și întemnițat pentru poeziile sale. Alături de Nichifor Crainic și Radu Gyr, Andrei Ciurunga este unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai […] Articolul La Cahul a fost inaugurat bustul lui Andrei Ciurunga, poetul martir al rezistenței anticomuniste apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Putin susține că Moscova a primit planul de pace elaborat de Trump: Textul a fost „modernizat” după întâlnirea din Alaska # Ziua
Planul de pace pentru războiul din Ucraina, elaborat de SUA, a fost primit de Moscova, susține liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care a precizat că documentul propus de Donald Trump a fost „modernizat” după întâlnirea dintre liderul rus și cel american din Alaska, în luna august. În cadrul unei videoconferințe cu membrii Consiliului de Securitate […] Articolul Putin susține că Moscova a primit planul de pace elaborat de Trump: Textul a fost „modernizat” după întâlnirea din Alaska apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.