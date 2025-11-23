Responsabili din MAI, SIS și Serviciul Vamal, chemați la audieri în Parlament în cazul contrabandei cu armament de la vamă

08:40

E firesc să îi iubim pe cei de o potrivă cu noi, de o limbă cu noi. Iubirea aceasta este una firească, ceva ce ține de instinctul de conservare a speciei, de supraviețuire. Ea se regăsește la toate popoarele, indiferent de credință. Și apostolul Pavel își iubea neamul și era gata să fie anatema doar […] Articolul REFLECȚII | Părintele Savatie Baștovoi: Iubirea de neam este una cu iubirea de familie. Neamul este o familie lărgită apare prima dată în ZIUA.md.