Ceasul de aur al unuia dintre cei mai bogați pasageri de pe Titanic s-a vândut cu un preţ-record
Realitatea.md, 23 noiembrie 2025 20:20
Un ceas de buzunar din aur, recuperat de la unul dintre cei mai bogaţi pasageri de pe Titanic, a fost vândut la licitaţie cu preţul record de 1,78 milioane de lire sterline. Ceasul îi fusese dăruit lui Isidor Straus de soţia sa, care a refuzat să plece cu barca de salvare şi a rămas alături […]
Acum o oră
20:20
Ceasul de aur al unuia dintre cei mai bogați pasageri de pe Titanic s-a vândut cu un preţ-record # Realitatea.md
Un ceas de buzunar din aur, recuperat de la unul dintre cei mai bogaţi pasageri de pe Titanic, a fost vândut la licitaţie cu preţul record de 1,78 milioane de lire sterline. Ceasul îi fusese dăruit lui Isidor Straus de soţia sa, care a refuzat să plece cu barca de salvare şi a rămas alături […]
Acum 4 ore
18:50
Frontiere mai sigure: Moldova și România implementează un plan comun împotriva migrației ilegale # Realitatea.md
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Republicii Moldova a participat, timp de câteva zile, la Iași, România, la lansarea oficială și la prima ședință a Comitetului Director al proiectului MigraMI – Migrants Management Enhance Initiative. Proiectul urmărește întărirea colaborării transfrontaliere și modernizarea sistemelor de gestionare a migrației. În cadrul reuniunii desfășurate la sediul ITPF […]
17:50
Donald Trump atacă Ucraina. Liderii europeni resping termenul impus: „Planul său nu poate funcționa fără UE și NATO” # Realitatea.md
Președintele SUA a ieșit la atac pe Truth Social după discuțiile între delegația americană și cea europeană de la Geneva, acuzând Ucraina că demonstrează „recunoștință zero" față de eforturile SUA de a încheia războiul. Mesajul lui Trump este scris în întregime cu majuscule, transmite antena3.ro. „Conducerea Ucrainei a demonstrat zero recunoștință pentru eforturile noastre, iar […]
Acum 6 ore
17:10
Tragedie la Ungheni: O tânără de 21 de ani, fără permis de conducere, a decedat într-un grav accident rutier # Realitatea.md
O tănără de doar 21 de ani a decedat în urma unui grav accident rutier produs pe traseul național R16 Ungheni-Sculeni. Potrivit poliției, victima nu deținea permis de conducere. Accidentul cu urmare fatală a avut loc în după-amiaza zilei de sâmbătă, 22 noiembrie curent, în jurul orelor 15:20 între localitățile Blândești și Sculeni din raionul Ungheni. […]
16:40
Ursula von der Leyen, la Geneva: „Am convenit asupra principalelor elemente pentru o pace justă și durabilă” # Realitatea.md
Granițele Ucrainei nu pot fi modificate cu forța, armata sa nu poate fi redusă, lăsând-o vulnerabilă la un atac, iar Uniunea Europeană trebuie să aibă un rol central în acordul de pace pentru Ucraina, a transmis duminică președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează hotnews.ro. Declarația lui Von der Leyen de duminică vine în […]
16:00
Mii de manifestanţi din întreaga Franţă au ieşit sâmbătă în stradă, în ciuda frigului, pentru a-şi exprima furia faţă de violenţa persistentă împotriva femeilor şi pentru a cere un efort public mai mare, inclusiv bugetar, în combaterea acestui flagel, relatează adevărul.ro. „Suntem în 2025, mai este normal să numărăm morţii?", a denunţat Sylvaine Grévin, preşedinta Federaţiei Naţionale a […]
15:30
Ludmila Catlabuga, de Ziua lucrătorului din agricultură: „Roadele muncii voastre se simt în fiecare casă” # Realitatea.md
Cu prilejul Zilei lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, le-a adresat fermierilor din întreaga țară un mesaj de apreciere și recunoștință. „Dragi fermieri, voi începeți ziua înaintea tuturor și o încheiați după toți. Chiar dacă efortul vostru nu se vede mereu, roadele muncii voastre se simt în fiecare […]
Acum 8 ore
14:50
Explozii la o termocentrală din regiunea Moscovei. Rușii susțin că instalația a fost lovită de drone ucrainene # Realitatea.md
Termocentrala Șatura, unul dintre cele mai mari complexe energetice ale Rusiei, situată la aproximativ 120 de kilometri est de Moscova, ar fi fost lovită sâmbătă noaptea într-un atac cu drone atribuit Ucrainei. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu explozii puternice și un incendiu masiv, însă armata ucraineană nu a comentat încă incidentul, transmite adevărul.ro. […]
14:00
Summit de urgență la Geneva: americani, ucraineni și europeni caută o ieșire din războiul din Ucraina # Realitatea.md
Înalți demnitari din SUA, Ucraina, Regatul Unit, Germania și Franța se întâlnesc duminică, 23 noimebrie curent, la Geneva, pentru a dezbate planul elaborat recent de Washington în vederea încheierii războiului din Ucraina, relatează agerpres.ro. Emisarul special Steve Witkoff și secretarul de stat american Marco Rubio vor sosi duminică în orașul elvețian pentru discuții despre modalitățile […]
13:30
Audieri în Parlament: MAI, SIS și Serviciul Vamal, în vizorul anchetei privind contrabanda cu arme # Realitatea.md
Contrabanda cu armament, evoluția consumului și traficul de droguri, precum și incidentul de la hotelul „Național", soldat cu moartea unui copil, au fost incluse pe agenda Comisiei parlamentare pentru securitate națională. Audierile se vor desfășura miercuri, 26 noiembrie curent. În cadrul sesiunii de discuții privind contrabanda cu armament sunt invitații reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, […]
Acum 12 ore
12:50
Un microbuz cu 18 moldoveni la bord a luat foc în România. Pasagerii au fost evacuați în siguranță # Realitatea.md
Un microbuz care transporta 18 moldoveni a fost cuprins de flăcări în timp ce se deplasa pe un drum din județul Bacău, România. Vehiculul a luat foc în mers, însă șoferul a reușit să oprească rapid, iar pasagerii au evacuat microbuzul înainte ca incendiul să se extindă. Nimeni nu a fost rănit, oamenii reușind să […]
12:10
Furt de proporții la un schimb valutar din Florești: safeu găsit descuiat, iar o parte din bani – împrăștiați pe stradă # Realitatea.md
Un furt de proporții a avut loc noaptea trecută la un schimb valutar din orașul Florești. În urma primelor investigații, o sumă mare de bani a fost găsită chiar în stradă, într-un sac și un plic. Poliția a fost sesizată în jurul orei 03:00 de compania privată de pază, responsabilă de paza sediului respectiv. La […]
11:40
Igor Grosu va participa la Summitul Crimeea. Discuții despre războiul din Ucraina și impactul asupra Moldovei # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va participa la cel de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Evenimentul se va desfășura luni, 24 noiembrie curent, și va fi găzduit de Riksdagul Suediei. Discursul președintelui se va referi la consecințele războiului din Ucraina, inclusiv asupra Republicii Moldova. Evenimentul este organizat pentru a evidenția consecințele anexării […]
11:00
Horoscop zilnic, 23 noiembrie 2025: Berbecii sunt avantajați, iar Săgetătorii au o forță specială # Realitatea.md
Taurii sunt ajutați de intuiție, Racii finalizează lucrurile neterminate, iar Vărsătorii primesc o informație valoroasă. Soarele în armonie cu Pluto aduce claritate, putere personală și capacitatea de a transforma situații vechi în oportunități noi.Pentru multe zodii, ziua de azi vine cu revelații, progres, încredere și o energie profundă de regenerare. Descoperă mesajul complet pentru semnul […]
10:50
Patru tineri, reținuți după ce au atacat polițiștii la Buiucani. A fost tras un foc de avertisment # Realitatea.md
Patru tineri au fost reținuți, în această noapte, după ce au sărit la bătaie la polițiști, care au fost chemați să amelioreze un conflict iscat lângă un local de pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani. Oamenii legii au fost nevoiți tragă un foc de avertisment în aer și să ceară sprijinul altor echipaje. „În […]
10:20
Val de frig în Europa. A nins abundent în Germania și Spania, iar zăpada a provocat blocaje în trafic # Realitatea.md
Un val de frig cu temperaturi negative a cuprins Franța. Nerăbdătoare, iarna s-a instalat mai devreme și în Germania, unde asigură peisajul ideal pentru târgurile de Crăciun, transmit știrileprotv.ro. A nins mai peste tot, iar temperaturile au coborât mult sub limita înghețului. De ninsori timpurii și ger au parte și locuitorii din nordul Spaniei. Francezii […]
09:50
Vremea mohorâtă se menține și astăzi: ploi slabe și temperaturi scăzute în toată țara # Realitatea.md
Republica Moldova va fi cuprinsă duminică, 23 noiembrie, de o vreme predominant mohorâtă, cu cer acoperit și temperaturi mai scăzute decât media perioadei. Potrivit datelor meteorologice, în primele ore ale dimineții sunt posibile ploi slabe, iar pe parcursul zilei cerul va rămâne în mare parte noros, cu scurte perioade de plafon fragmentat. Spre seară, temperaturile […]
Ieri
19:40
Planeta, situată la 63 de ani lumină de Sistemul Solar, descoperită de NASA: Temperatura e de 1000 de grade # Realitatea.md
O planetă situată la 63 de ani lumină de Sistemul Solar, HD 189733b, a fost confirmată de NASA ca fiind de culoare albastră intens, asemănătoare Pământului. Exoplaneta, una dintre cele mai apropiate de noi, a putut fi observată cu ajutorul telescopului spațial Hubble în timpul tranzitului său în fața stelei pe care o orbitează. Folosind […]
18:10
După campania de împădurire, primăriile vor avea nevoie de lucrători silvici pentru îngrijirea masivelor # Realitatea.md
Majoritatea terenurilor disponibile pentru împădurire aparțin autorităților publice locale. Datele arată că, din cele 38.000 de hectare destinate până acum împăduririi, 29.000 sunt în proprietatea primăriilor, peste 8.000 de hectare aparțin statului, iar aproximativ 400 de hectare sunt terenuri private. Invitații emisiunii „Consens Național" de la Rlive TV au menționat că sectoarele destinate viitoarelor păduri […]
17:10
Vara ar putea ajunge la opt luni în Europa până la finalul secolului, avertizează un nou studiu # Realitatea.md
Un nou studiu publicat în Nature Communications arată că încălzirea rapidă a Arcticii ar putea prelungi sezonul cald din Europa până la opt luni, replicând condițiile climatice de acum 6.000 de ani. Concluziile cercetătorilor indică un risc major de amplificare a valurilor de căldură în următoarele decenii, relatează Euronews. Dr. Celia Martin-Puertas, cercetător principal la […]
16:10
ULTIMA ORĂ! 30 de zile de arest pentru cele trei persoane reținute în cazul contrabandei cu arme # Realitatea.md
La solicitarea procurorilor PCCOCS, trei persoane suspectate de contrabandă cu arme, muniții și dispozitive militare cu destinația România au fost plasate în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată sâmbătă de judecătorul de instrucție. Cei trei arestați sunt originari din Chișinău și aveau roluri-cheie în schema de contrabandă: conducătorul întreprinderii care a comandat […]
16:00
Dublă crimă elucidată la Moscova după 10 ani: un cetățean al Republicii Moldova, reținut drept principal suspect # Realitatea.md
Unul dintre cele mai răsunătoare cazuri de omor din Rusia ultimului deceniu a fost în sfârșit elucidat. Presa rusă scrie că, în legătură cu dubla crimă comisă într-un penthouse din Moscova, a fost reținut un cetățean al Republicii Moldova, Alexei Melniciuc, în vârstă de 32 de ani. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 13 spre 14 […]
15:40
Sezonul Târgurilor de Crăciun 2025 începe în România: marile orașe se transformă în decoruri de sărbătoare # Realitatea.md
Odată cu instalarea iernii, orașele din România dau startul unuia dintre cele mai așteptate momente ale anului: deschiderea Târgurilor de Crăciun. Începând cu a doua jumătate a lunii noiembrie 2025, piețele centrale se transformă în spații festive, decorate cu mii de lumini, instalații spectaculoase și zone dedicate copiilor și familiilor, potrivit Digi24.ro. Bucureștiul găzduiește în […]
15:10
Locuitorii din stânga Nistrului, scutiți de penalități pentru restanțe la plata utilităților # Realitatea.md
Locuitorii regiunii transnistrene vor fi scutiți de penalități pentru restanțele la plata utilităților. Măsura se aplică pe perioada sezonului rece, respectiv între noiembrie 2025 și martie 2026, transmite IPN. Sovietul Suprem, așa-zisul organ legislativ al autoproclamatei administrații transnistrene, a decis că restanțele acumulate în această perioadă vor putea fi achitate eșalonat, în tranșe egale, până […]
15:00
Liderul MAN, Ion Ceban, critică modul în care deputații comunică cu cetățenii și susține că Parlamentul trebuie să redevină „instituția unde vocea poporului este auzită". Potrivit lui, oamenii s-au săturat să vadă aleșii „doar în campania electorală", când discută despre problemele lor. În acest sens, Partidul MAN anunță că va depune în Parlament un proiect […]
14:10
BANI.MD: Creditarea businessului s-a prăbușit: Companiile finanțează băncile, nu investițiile # Realitatea.md
Creditarea mediului de afaceri din Republica Moldova dă semne clare de încetinire, în pofida unei aparențe de creștere a împrumuturilor noi acordate companiilor. Concluzia aparține economistului Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul", care a analizat situația în ediția din 21 noiembrie 2025 a emisiunii „Analize economice", trnsmite BANI.MD. Potrivit lui Ioniță, dobânda […]
14:10
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat că, pe sectorul de drum G12 G11 – Plopi – Horodiște – Teleșeuca – Grigorăuca – R14, po
13:50
Trecerea cu bacul între Isaccea și Orlovka, sistată temporar din cauza atacurilor cu drone # Realitatea.md
Garda de Coastă a anunțat că traficul feribot între PTF Isaccea (România) și PTF Orlovka (Ucraina) a fost oprit temporar după bombardamentele de noaptea trecută pe partea ucraineană a frontierei. Presa ucraineană a relatat că punctul de trecere Orlovka a fost atacat cu o dronă rusească, fiind afectată infrastructura complexului. „În urma incidentelor produse pe […] Articolul Trecerea cu bacul între Isaccea și Orlovka, sistată temporar din cauza atacurilor cu drone apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Accident într-o mină de cărbune din Spania: doi mineri găsiți decedați după prăbușirea de teren # Realitatea.md
Un accident grav a avut loc vineri după-amiază în mina Vega de Rengos, situată în Asturia, nordul Spaniei, când o prăbușire de teren a prins mai mulți mineri la aproximativ 1,5 kilometri de intrarea în exploatare, au anunțat serviciile de urgență. Salvatorii au găsit primul corp la scurt timp după producerea incidentului, iar al doilea […] Articolul Accident într-o mină de cărbune din Spania: doi mineri găsiți decedați după prăbușirea de teren apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
FOTO Emilian Crețu a scos militarii la plantat copaci, în Negureni: ”Puterea crește din rădăcini!” # Realitatea.md
Astăzi, la Negureni, satul de baștină a lui Emilian Crețu, militarii din Brigada Infanterie Motorizată „Moldova” s-au alăturat inițiativei actorului și primăriei locale pentru o acțiune de plantare a unui parc. Despre aceasta au anunțat reprezentanții Brigăzii, pe pagina sa de Facebook: ”Puterea crește din rădăcini!”. Potrivit Guvernului, în doar două zile, pe 15 și […] Articolul FOTO Emilian Crețu a scos militarii la plantat copaci, în Negureni: ”Puterea crește din rădăcini!” apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Premieră mondială: Un pacient orb și-a recăpătat vederea după implantarea unei cornee imprimate 3D din celule umane # Realitatea.md
Pentru prima dată în lume, un pacient considerat orb din punct de vedere legal a primit o cornee imprimată 3D, realizată integral din celule umane, marcând debutul reușit al unui studiu clinic aflat în fază incipientă. Anunțul a fost făcut de compania americană Precise Bio, producătoarea imprimantei medicale folosite, și a fost preluat de Reuters. […] Articolul Premieră mondială: Un pacient orb și-a recăpătat vederea după implantarea unei cornee imprimate 3D din celule umane apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
”Oameni buni, v-au aruncat oase!” – primele imagini cu persoanele reținute pentru trafic de armament # Realitatea.md
Persoanele reținute în dosarul contrabandei cu armament la Vama Albița au fost duse la judecată. Procurorii cer arest prevenit pentru 30 de zile, pentru fiecare dintre ei. Pro TV Chișinău a publicat imagini video cu cei reținuți. Primul care a fost adus pentru audieri a fost Darii Maxim, acesta nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor. […] Articolul ”Oameni buni, v-au aruncat oase!” – primele imagini cu persoanele reținute pentru trafic de armament apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Un accident s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 03:07, pe bd. Ștefan cel Mare din municipiul Chișinău. Conform informațiilor preliminare, conducătorul unui automobil de marca Ford, în vârstă de 20 de ani, în timpul deplasării, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite, s-a ciocnit cu un automobil BMW, condus de […] Articolul VIDEO Accident în inima capitalei: Un BMW a ajuns într-un copac apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Maia Sandu, reacție la „planul Trump”: „Stabilitatea Europei depinde de independența și securitatea deplină a Ucrainei” # Realitatea.md
În contextul discuțiilor intense din ultimele zile privind „planul Trump” pentru încheierea războiului din Ucraina, un document cu 28 de puncte care i-a fost prezentat președintelui Volodimir Zelenski, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj ferm pe platforma X. „Stabilitatea Europei depinde de independența, suveranitatea și securitatea Ucrainei fiind pe deplin garantate. Unitatea […] Articolul Maia Sandu, reacție la „planul Trump”: „Stabilitatea Europei depinde de independența și securitatea deplină a Ucrainei” apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Expoziția „Svetlana Burghiu. Vocea destinului” a fost inaugurată la Chișinău: un omagiu unei mezzo-soprane legendare # Realitatea.md
În capitală a fost deschisă expoziția foto-audio „Svetlana Burghiu. Vocea destinului. De la Teatrul Bolșoi și La Scala la Teatrul de Operă din Chișinău”, un amplu omagiu adus artistei care ar fi împlinit 80 de ani. Evenimentul, găzduit de Școala de Arte „Alexei Stârcea”, a adunat personalități ale culturii, diplomați, apropiați și membri ai familiei […] Articolul Expoziția „Svetlana Burghiu. Vocea destinului” a fost inaugurată la Chișinău: un omagiu unei mezzo-soprane legendare apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Ciochină, acuzat de moartea unui minor, cere expertize suplimentare asupra probelor din dosar # Realitatea.md
Fostul primar de la Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent, s-a prezentat vineri în fața instanței. Avocatul său, Dumitru Buliga, a declarat că probele împotriva lui Ciochină ar fi fost fabricate. Apărarea a solicitat efectuarea repetată a unei expertize traseologice și realizarea unei expertize chimice a probelor, însă instanța a respins […] Articolul Ciochină, acuzat de moartea unui minor, cere expertize suplimentare asupra probelor din dosar apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Planul Trump: Kievul discută cu capitalele europene și caută sprijin pentru următorii pași # Realitatea.md
Ucraina a deschis consultări intense cu mai multe state europene după prezentarea așa-numitului „Plan Trump” pentru încetarea războiului cu Rusia, un document în 28 de puncte care prevede cedarea unor teritorii, renunțarea la aderarea la NATO și reducerea forțelor armate. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a anunțat că vineri seară a purtat discuții cu […] Articolul Planul Trump: Kievul discută cu capitalele europene și caută sprijin pentru următorii pași apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Transport ilegal de lemne, depistat la frontieră: Zece metri cubi de masă lemnoasă, confiscate la Cuhnești # Realitatea.md
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Cuhnești au depistat, în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, un transport ilegal de masă lemnoasă în zona de responsabilitate. În timpul misiunilor de supraveghere, o patrulă mobilă a observat un tractor cu remorcă încărcată cu lemne, care se deplasa prin localitatea Moara Domnească, raionul Glodeni. La volan se […] Articolul Transport ilegal de lemne, depistat la frontieră: Zece metri cubi de masă lemnoasă, confiscate la Cuhnești apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Accident la Vatra: O bătrână a ajuns la spital, după ce a fost lovită de un automobil chiar pe trecerea de pietoni # Realitatea.md
O bătrână în vârsta de 80 de ani a fost rănită în urma unui grav accident rutier, care s-a produs vineri, în jurul orei 17:45, în orașul Vatra, municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de ofițerul de presă al Poliției, Cristina Talpă, pentru REALITATEA.MD, conducătorul unui automobil de model Nissan, în vârstă de 24 de ani, […] Articolul Accident la Vatra: O bătrână a ajuns la spital, după ce a fost lovită de un automobil chiar pe trecerea de pietoni apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Alertă la granița României cu Ucraina: Avioane F-16, ridicate de la sol în miez de noapte după atacurile Rusiei # Realitatea.md
Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, pentru a monitoriza situația aeriană în apropierea graniței cu Ucraina. Decizia a fost luată de militarii din Baza 86 Aeriană Borcea, în contextul intensificării atacurilor lansate de Rusia asupra regiunii Odesa, […] Articolul Alertă la granița României cu Ucraina: Avioane F-16, ridicate de la sol în miez de noapte după atacurile Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Pe 22 noiembrie, în Chișinău și în întreaga Republică a Moldovei, vremea va fi predominant înnorată, potrivit prognozelor meteo. Cerul va rămâne acoperit pe tot parcursul zilei, fără semne clare de însorire, ceea ce creează o atmosferă mohorâtă și rece. Temperaturile vor fi moderate, cu maxime de până la +17 °C după-amiaza, iar noaptea se […] Articolul Vreme mohorâtă pe 22 noiembrie: cer acoperit și temperaturi de până la 17°C apare prima dată în Realitatea.md.
21 noiembrie 2025
23:00
Preşedintele rus Vladimir Putin a confirmat vineri seară, 21 noiembrie curent, că a primit planul de pace elaborat de SUA „pentru rezolvarea conflictului din Ucraina”, el apreciind că documentul propus acum de președintele american Donald Trump a fost „modernizat” după întâlnirea lor din Alaska, în luna august, transmite mediafax.ro. „Avem acest text, l-am primit prin […] Articolul Putin: „Am primit planul lui Trump. Ucraina și aliații europeni încă se amăgesc” apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Record uriaș în Franța. Două butoaie de vin au fost vândute cu 400.000 euro fiecare, în cadrul unei licitații # Realitatea.md
Două butoaie de vin alb din Burgundia au fost vândute cu 400.000 de euro fiecare la o licitație din Franța, marcând un nou record pentru această categorie și confirmând interesul tot mai mare al colecționarilor pentru vinurile rare, informează știrileprotv.ro. Licitația caritabilă anuală organizată duminica trecută de Hospices de Beaune, în Burgundia, a strâns peste […] Articolul Record uriaș în Franța. Două butoaie de vin au fost vândute cu 400.000 euro fiecare, în cadrul unei licitații apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Un fost europarlamentar britanic, condamnat la 10 ani pentru mită primită în favoarea Rusiei # Realitatea.md
Fostul lider al Reform UK în Țara Galilor, Nathan Gill, a fost condamnat la 10 ani și jumătate de închisoare pentru că a luat mită în schimbul unor declarații pro-Rusia în perioada în care era europarlamentar, informează mediafax.ro. Nathan Gill a fost europarlamentar UKIP și Brexit Party între 2014 și 2020, fiind lider al UKIP în […] Articolul Un fost europarlamentar britanic, condamnat la 10 ani pentru mită primită în favoarea Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Băuturi alcoolice, cafea și dulciuri: cele mai frecvent confiscate produse la frontieră # Realitatea.md
Alimentele confiscate la frontieră sunt fie distruse, fie utilizate sau donate, după ce autoritățile verifică conformitatea și siguranța acestora. Printre cele mai frecvent confiscate produse alimentare la frontieră se numără băuturile alcoolice, produsele lactate, cafeaua, fructele uscate, nucile, semințele, conservele, salamurile și dulciurile. Într-un răspuns pentru IPN, Serviciul Vamal precizează că produsele pot fi confiscate […] Articolul Băuturi alcoolice, cafea și dulciuri: cele mai frecvent confiscate produse la frontieră apare prima dată în Realitatea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
Cinci școli din raionul Florești vor fi închise, iar localnicii se tem că satele vor rămâne fără copii și fără viitor # Realitatea.md
Cinci instituții de învățământ din raionul Florești urmează să fie închise. Este vorba de gimnaziile din satele Hârtop, Iliciovca, Cernița, Sârbești și Târgul Vertiujeni. O decizie în acest sens a fost luată, pe 20 noiembrie curent, de Consiliul Raional pentru optimizarea cheltuielilor și asigurarea unui proces educațional eficient, informează nordnews.md. „Școlile au fost optimizate de […] Articolul Cinci școli din raionul Florești vor fi închise, iar localnicii se tem că satele vor rămâne fără copii și fără viitor apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Chișinăul și Londra își consolidează parteneriatul: discuții între premierul Munteanu și ambasadoarea Marii Britanii # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a discutat, vineri, 21 noiembrie curent, cu Ambasadoarea Regatului Unit și Irlandei de Nord, Fern Horine. Oficialii au vorbit despre posibilitățile de a întări prietenia dintre Republica Moldova și Regatul Unit, pentru a crește cooperarea în diverse sectoare, proiectele de investiții și schimburile comerciale. Prim-ministrul a menționat că Regatul Unit este un […] Articolul Chișinăul și Londra își consolidează parteneriatul: discuții între premierul Munteanu și ambasadoarea Marii Britanii apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
19 copii și adulți refugiați de etnie romă, cazați la Centrul de plasament temporar din satul Popeasca, raionul Ștefan Vodă, învață limba română pentru a se integra mai ușor în comunitate și pentru a avea acces la educație. Cursurile au loc de luni până vineri, în incinta gimnaziului din localitate, și sunt organizate de Uniunea […] Articolul Refugiați romi învață limba română la Centrul de plasament din Popeasca apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Vladimir Zelenski anunță că a discutat cu șeful NATO, Mark Rutte. Cei doi oficiali au vorbit despre planul SUA privind stabilirea păcii. „Ucrainenii, mai mult decât oricine altcineva din lume, își doresc sfârșitul acestui război, sfârșitul crimelor și o pace demnă. Am discutat despre oportunitățile diplomatice disponibile și despre planul propus de partea americană”, a […] Articolul Se mediază acordul de pace? Vladimir Zelenski anunță că a discutat cu șeful NATO apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
După buget, Capitala rămâne și fără viceprimari? Candidaturile lui Pruteanu și Pșenițchi, respinse de CMC. Ce urmează # Realitatea.md
Candidaturile lui Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi pentru funcția de viceprimari nu au fost aprobate de Consiliul Municipal Chișinău. Cei doi au fost nominalizați de Ion Ceban, după ce Angela Cutasevici și Olga Ursu au acceptat mandatele de deputate. Olesea Pșenițchi este actuala șefă a Direcției generale finanțe. Victor Pruteanu activează în calitatea de consilier […] Articolul După buget, Capitala rămâne și fără viceprimari? Candidaturile lui Pruteanu și Pșenițchi, respinse de CMC. Ce urmează apare prima dată în Realitatea.md.
