Ursula von der Leyen, la Geneva: „Am convenit asupra principalelor elemente pentru o pace justă și durabilă”

Sindicatele consideră că salariul minim de 6300 de lei, propus spre aprobare de către autorități, nu va acoperi necesitățile de bază ale angajaților. În opinia lor, suma nu reflectă nici realitățile economice din Moldova. „Nu acoperă necesitățile fundamentale, nu garantează un trai decent pentru salariați și familiile lor și nu asigură posibilitatea obținerii unei pensii […]