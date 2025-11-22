Ion Ceban propune ca cetățenii să poată vorbi direct în Parlament, o dată pe lună

16:00

Trei automobile s-au lovit astăzi, 21 noiembrie, pe bulevardul Dacia din Capitală. În accident au fost implicate un BMW, un Renault și un BYD. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, iar autovehiculele au fost doar ușor avariate. Circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite de oamenii legii. În urma coliziunii, în […] Articolul Carambol pe bulevardul Dacia: Trei mașini s-au lovit. Imagini VIDEO de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.