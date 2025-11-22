”Oameni buni, v-au aruncat oase!” – primele imagini cu persoanele reținute pentru trafic de armament
Realitatea.md, 22 noiembrie 2025 12:20
Persoanele reținute în dosarul contrabandei cu armament la Vama Albița au fost duse la judecată. Procurorii cer arest prevenit pentru 30 de zile, pentru fiecare dintre ei. Pro TV Chișinău a publicat imagini video cu cei reținuți. Primul care a fost adus pentru audieri a fost Darii Maxim, acesta nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor.
• • •
Un accident s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 03:07, pe bd. Ștefan cel Mare din municipiul Chișinău. Conform informațiilor preliminare, conducătorul unui automobil de marca Ford, în vârstă de 20 de ani, în timpul deplasării, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite, s-a ciocnit cu un automobil BMW, condus de
Maia Sandu, reacție la „planul Trump”: „Stabilitatea Europei depinde de independența și securitatea deplină a Ucrainei” # Realitatea.md
În contextul discuțiilor intense din ultimele zile privind „planul Trump" pentru încheierea războiului din Ucraina, un document cu 28 de puncte care i-a fost prezentat președintelui Volodimir Zelenski, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj ferm pe platforma X. „Stabilitatea Europei depinde de independența, suveranitatea și securitatea Ucrainei fiind pe deplin garantate. Unitatea
Expoziția „Svetlana Burghiu. Vocea destinului” a fost inaugurată la Chișinău: un omagiu unei mezzo-soprane legendare # Realitatea.md
În capitală a fost deschisă expoziția foto-audio „Svetlana Burghiu. Vocea destinului. De la Teatrul Bolșoi și La Scala la Teatrul de Operă din Chișinău", un amplu omagiu adus artistei care ar fi împlinit 80 de ani. Evenimentul, găzduit de Școala de Arte „Alexei Stârcea", a adunat personalități ale culturii, diplomați, apropiați și membri ai familiei
Ciochină, acuzat de moartea unui minor, cere expertize suplimentare asupra probelor din dosar # Realitatea.md
Fostul primar de la Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent, s-a prezentat vineri în fața instanței. Avocatul său, Dumitru Buliga, a declarat că probele împotriva lui Ciochină ar fi fost fabricate. Apărarea a solicitat efectuarea repetată a unei expertize traseologice și realizarea unei expertize chimice a probelor, însă instanța a respins
Planul Trump: Kievul discută cu capitalele europene și caută sprijin pentru următorii pași # Realitatea.md
Ucraina a deschis consultări intense cu mai multe state europene după prezentarea așa-numitului „Plan Trump" pentru încetarea războiului cu Rusia, un document în 28 de puncte care prevede cedarea unor teritorii, renunțarea la aderarea la NATO și reducerea forțelor armate. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a anunțat că vineri seară a purtat discuții cu
Transport ilegal de lemne, depistat la frontieră: Zece metri cubi de masă lemnoasă, confiscate la Cuhnești # Realitatea.md
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Cuhnești au depistat, în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, un transport ilegal de masă lemnoasă în zona de responsabilitate. În timpul misiunilor de supraveghere, o patrulă mobilă a observat un tractor cu remorcă încărcată cu lemne, care se deplasa prin localitatea Moara Domnească, raionul Glodeni. La volan se
Accident la Vatra: O bătrână a ajuns la spital, după ce a fost lovită de un automobil chiar pe trecerea de pietoni # Realitatea.md
O bătrână în vârsta de 80 de ani a fost rănită în urma unui grav accident rutier, care s-a produs vineri, în jurul orei 17:45, în orașul Vatra, municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de ofițerul de presă al Poliției, Cristina Talpă, pentru REALITATEA.MD, conducătorul unui automobil de model Nissan, în vârstă de 24 de ani,
Alertă la granița României cu Ucraina: Avioane F-16, ridicate de la sol în miez de noapte după atacurile Rusiei # Realitatea.md
Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, pentru a monitoriza situația aeriană în apropierea graniței cu Ucraina. Decizia a fost luată de militarii din Baza 86 Aeriană Borcea, în contextul intensificării atacurilor lansate de Rusia asupra regiunii Odesa,
Pe 22 noiembrie, în Chișinău și în întreaga Republică a Moldovei, vremea va fi predominant înnorată, potrivit prognozelor meteo. Cerul va rămâne acoperit pe tot parcursul zilei, fără semne clare de însorire, ceea ce creează o atmosferă mohorâtă și rece. Temperaturile vor fi moderate, cu maxime de până la +17 °C după-amiaza, iar noaptea se
Preşedintele rus Vladimir Putin a confirmat vineri seară, 21 noiembrie curent, că a primit planul de pace elaborat de SUA „pentru rezolvarea conflictului din Ucraina", el apreciind că documentul propus acum de președintele american Donald Trump a fost „modernizat" după întâlnirea lor din Alaska, în luna august, transmite mediafax.ro. „Avem acest text, l-am primit prin
Record uriaș în Franța. Două butoaie de vin au fost vândute cu 400.000 euro fiecare, în cadrul unei licitații # Realitatea.md
Două butoaie de vin alb din Burgundia au fost vândute cu 400.000 de euro fiecare la o licitație din Franța, marcând un nou record pentru această categorie și confirmând interesul tot mai mare al colecționarilor pentru vinurile rare, informează știrileprotv.ro. Licitația caritabilă anuală organizată duminica trecută de Hospices de Beaune, în Burgundia, a strâns peste
Un fost europarlamentar britanic, condamnat la 10 ani pentru mită primită în favoarea Rusiei # Realitatea.md
Fostul lider al Reform UK în Țara Galilor, Nathan Gill, a fost condamnat la 10 ani și jumătate de închisoare pentru că a luat mită în schimbul unor declarații pro-Rusia în perioada în care era europarlamentar, informează mediafax.ro. Nathan Gill a fost europarlamentar UKIP și Brexit Party între 2014 și 2020, fiind lider al UKIP în
Băuturi alcoolice, cafea și dulciuri: cele mai frecvent confiscate produse la frontieră # Realitatea.md
Alimentele confiscate la frontieră sunt fie distruse, fie utilizate sau donate, după ce autoritățile verifică conformitatea și siguranța acestora. Printre cele mai frecvent confiscate produse alimentare la frontieră se numără băuturile alcoolice, produsele lactate, cafeaua, fructele uscate, nucile, semințele, conservele, salamurile și dulciurile. Într-un răspuns pentru IPN, Serviciul Vamal precizează că produsele pot fi confiscate
Cinci școli din raionul Florești vor fi închise, iar localnicii se tem că satele vor rămâne fără copii și fără viitor # Realitatea.md
Cinci instituții de învățământ din raionul Florești urmează să fie închise. Este vorba de gimnaziile din satele Hârtop, Iliciovca, Cernița, Sârbești și Târgul Vertiujeni. O decizie în acest sens a fost luată, pe 20 noiembrie curent, de Consiliul Raional pentru optimizarea cheltuielilor și asigurarea unui proces educațional eficient, informează nordnews.md. „Școlile au fost optimizate de
Chișinăul și Londra își consolidează parteneriatul: discuții între premierul Munteanu și ambasadoarea Marii Britanii # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a discutat, vineri, 21 noiembrie curent, cu Ambasadoarea Regatului Unit și Irlandei de Nord, Fern Horine. Oficialii au vorbit despre posibilitățile de a întări prietenia dintre Republica Moldova și Regatul Unit, pentru a crește cooperarea în diverse sectoare, proiectele de investiții și schimburile comerciale. Prim-ministrul a menționat că Regatul Unit este un
19 copii și adulți refugiați de etnie romă, cazați la Centrul de plasament temporar din satul Popeasca, raionul Ștefan Vodă, învață limba română pentru a se integra mai ușor în comunitate și pentru a avea acces la educație. Cursurile au loc de luni până vineri, în incinta gimnaziului din localitate, și sunt organizate de Uniunea
Vladimir Zelenski anunță că a discutat cu șeful NATO, Mark Rutte. Cei doi oficiali au vorbit despre planul SUA privind stabilirea păcii. „Ucrainenii, mai mult decât oricine altcineva din lume, își doresc sfârșitul acestui război, sfârșitul crimelor și o pace demnă. Am discutat despre oportunitățile diplomatice disponibile și despre planul propus de partea americană", a
După buget, Capitala rămâne și fără viceprimari? Candidaturile lui Pruteanu și Pșenițchi, respinse de CMC. Ce urmează # Realitatea.md
Candidaturile lui Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi pentru funcția de viceprimari nu au fost aprobate de Consiliul Municipal Chișinău. Cei doi au fost nominalizați de Ion Ceban, după ce Angela Cutasevici și Olga Ursu au acceptat mandatele de deputate. Olesea Pșenițchi este actuala șefă a Direcției generale finanțe. Victor Pruteanu activează în calitatea de consilier
Maia Sandu, la aniversarea CEC: Discurs despre provocări, dezinformare și integritatea alegerilor # Realitatea.md
Maia Sandu a participat la aniversare de 28 de ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale. Conform Serviciului de Presă al Președinției, evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale, parteneri internaționali de dezvoltare ai Republicii Moldova, mass-media și reprezentanți ai societății civile. Președinta a menționat rolul esențial al Comisiei Electorale Centrale pentru protejarea
Soarta centrului rus de cultură se decide săptămâna viitoare. Parlamentul va examina în lectura II denunțarea acordului # Realitatea.md
Parlamentul se întrunește în ședințe plenare în perioada 27-28 noiembrie. Biroul permanent a aprobat ordinea de zi a reuniunilor. Urmează să fie aprobate în a doua lectură rectificarea bugetului de stat și celui al asigurărilor sociale pentru anul 2025. De asemenea, în lectura a doua se va dezbate și proiectul de denunțare a acordului cu
Stabilirea salariului minim de 6300 de lei: Sindicatele consideră că nu acoperă necesitățile de bază # Realitatea.md
Sindicatele consideră că salariul minim de 6300 de lei, propus spre aprobare de către autorități, nu va acoperi necesitățile de bază ale angajaților. În opinia lor, suma nu reflectă nici realitățile economice din Moldova. „Nu acoperă necesitățile fundamentale, nu garantează un trai decent pentru salariați și familiile lor și nu asigură posibilitatea obținerii unei pensii
Centrala nucleară uriașă a Japoniei pornește din nou: decizie controversată la Niigata # Realitatea.md
Guvernatorul prefecturii japoneze Niigata, Hideyo Hanazumi, a aprobat vineri repornirea parțială a centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa. Aceasta este considerată cea mai mare centrală nucleară din lume. Decizia guvernatorului deschide calea pentru compania Tokyo Electric Power Co (TEPCO), operatorul centralei, să repornească unul sau două dintre cele mai mari reactoare ale facilității. TEPCO este compania japoneză de
Au venit pe lume într-o zi specială! O femeie a născut două fetițe gemene în ambulanță # Realitatea.md
Au venit pe lume chiar de sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril! O femeie din Glodeni a născut două fetițe gemene în ambulanță. La ora 10:50, CNAMUP a recepționat un apel pentru o gravidă de 33 ani, care prezenta semnele caracteristice debutului nașterii. Medicii de pe ambulanță au ajuns la domiciliul pacientei în opt minute.
Un grup de elevi, atacat de urs. Profesorul care îi însoțea a suferit cel mai mult, încercând să-i salveze # Realitatea.md
Un urs a atacat un grup de elevi și profesori într-o zonă rurală din vestul Canadei. În total, 11 persoane au fost rănite, iar unele dintre victime se află în stare gravă. Incidentul a avut loc joi după-amiază, în localitatea Bella Coola, conform Agerpres. Satul se află la circa 700 kilometri de Vancouver. Două persoane
VIDEO Strigătul lui Zelenski către ucraineni: „Și cel mai puternic metal se poate rupe!” # Realitatea.md
Pe fondul intensificării tensiunilor din jurul Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski a publicat un mesaj video adresat cetățenilor, în care avertizează că țara sa traversează „unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră". Liderul ucrainean a subliniat că presiunea asupra Ucrainei este „una dintre cele mai severe", în contextul discuțiilor internaționale privind un posibil plan
Accidentele de muncă rămân o problemă gravă: 56 de decese în primele nouă luni ale anului 2025 # Realitatea.md
În Republica Moldova, sănătatea și securitatea la locul de muncă rămân o problemă majoră. Potrivit Ministerului Muncii și protecției Sociale, în primele nouă luni ale anului 2025 au fost raportate 515 incidente de muncă, dintre care 56 s-au soldat cu decese.
Postul public din autonomia găgăuză GRT, aflat în ultimii ani sub controlul grupării criminale Șor, ar putea să fie închis. Avertizarea a fost lansată de Comisia juridică din Adunarea Populară de la Comrat după ce a examinat raportul privind modul în care televiziunea publică găgăuză a reflectat procesul electoral. Documentul a generat un amplu ecou […] Articolul Televiziunea lui Șor din autonomia găgăuză, la un pas de a fi închisă apare prima dată în Realitatea.md.
Procuratura știe din septembrie despre amânarea ședinței privind extrădarea lui Platon. Explicații de ce nu s-a anunțat # Realitatea.md
Procurorii din Moldova au fost notificați în septembrie 2025 de către oficialii britanici despre faptul că ședința privind extrădarea lui Veaceslav Platon va fi amânată. Audierile urmează să aibă loc în perioada 11 – 15 mai 2026. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către serviciul de presă al Procuraturii Generale. Conform responsabililor, avocații lui […] Articolul Procuratura știe din septembrie despre amânarea ședinței privind extrădarea lui Platon. Explicații de ce nu s-a anunțat apare prima dată în Realitatea.md.
Comisia TUX în Parlament?! O fracțiune propune deputaților să investigheze schema de escrocherie # Realitatea.md
Comisia de anchetă care să investigheze fenomenul TUX ar putea fi creată în Parlament. Propunerea de a o forma a fost înregistrată de fracțiunea partidului „Democrația Acasă”. Membrii comisiei ar trebui să analizeze structura TUX, mecanismul de plată, promisiunile de câștig, modul de recrutare, depunerile utilizatorilor și blocarea retragerilor. Responsabilii ar urma să colaboreze cu […] Articolul Comisia TUX în Parlament?! O fracțiune propune deputaților să investigheze schema de escrocherie apare prima dată în Realitatea.md.
Președintele României: Extinderea UE către Moldova este o investiție în securitatea Europei # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că extinderea Uniunii Europene către Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest reprezintă o investiție în securitate, nu un gest de caritate. Afirmația a fost făcută în cadrul conferinței „High-Level Conference Cohesion2027+”, transmite IPN. Șeful statului român a subliniat că România va susține ferm aderarea Republicii Moldova […] Articolul Președintele României: Extinderea UE către Moldova este o investiție în securitatea Europei apare prima dată în Realitatea.md.
Presiunea asupra Ucrainei continuă, după ce liderii de la Kremlin l-au îndemnat pe președintele Volodimir Zelenski să înceapă negocierile „chiar acum”, în contextul în care riscul pierderii unor noi teritorii crește. Declarațiile au fost făcute la o zi după publicarea planului secret elaborat de SUA, care conține 28 de puncte privind negocierile dintre Rusia și […] Articolul Kremlinul îl forțează pe Zelenski să negocieze „chiar acum” apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Coliziune gravă la Sîngerei: Două mașini avariate din cauza neatenției la volan # Realitatea.md
Două mașini au fost grav avariate după ce s-au lovit astăzi, 21 noiembrie, la Sîngerei. La fața locului au intervenit polițiștii. Potrivit poliției, un automobil Volkswagen Caddy, care efectua o virare la stânga, a fost tamponat din spate de o Skoda ce se deplasa în spatele său și nu a respectat distanța de siguranță. Din […] Articolul VIDEO Coliziune gravă la Sîngerei: Două mașini avariate din cauza neatenției la volan apare prima dată în Realitatea.md.
Șofer suspectat de consum de droguri, oprit la Comrat. A refuzat testarea și s-a ales cu dosar penal # Realitatea.md
În dimineața zilei de vineri, 21 noiembrie, în localitatea Bugeac din municipiul Comrat, un echipaj de patrulare a oprit un automobil de marca Mercedes, condus de un bărbat de 55 de ani. Comportamentul neobișnuit al șoferului le-a trezit polițiștilor suspiciuni că acesta s-ar afla sub influența substanțelor interzise. Bărbatul a fost escortat la dispensar pentru […] Articolul Șofer suspectat de consum de droguri, oprit la Comrat. A refuzat testarea și s-a ales cu dosar penal apare prima dată în Realitatea.md.
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a amendat compania de asigurări Transelit cu 4 000 de lei, după ce asiguratorul nu a respectat în termen decizia privind regularizarea unui dosar de daună legat de o poliță de asigurare de sănătate pentru călătorii în străinătate. Potrivit instituției, Transelit avea obligația de a lua măsurile necesare pentru […] Articolul CNPF a amendat o companie de asigurări cu 4.000 de lei. Motivul? apare prima dată în Realitatea.md.
Salariații din Moldova ar putea beneficia de tichete pentru vacanțe. Condiția – să se odihnească în țară # Realitatea.md
Salariații din Moldova ar putea beneficia de tichete pentru vacanțe. Ministerul Culturii pregătește un proiect de lege care să reglementeze această facilitate. Biletele urmează să aibă termen de valabilitate de un an. Acestea se vor acorda prin intermediul unui operator autorizat, în baza ordinului semnat de conducerea companiei sau instituției. Angajatorul nu va avea dreptul […] Articolul Salariații din Moldova ar putea beneficia de tichete pentru vacanțe. Condiția – să se odihnească în țară apare prima dată în Realitatea.md.
Pasagerii agresivi sau nepoliticoși riscă amenzi uriașe și interdicții de zbor în Franța # Realitatea.md
Franța a adoptat unele dintre cele mai dure măsuri din Europa împotriva pasagerilor turbulenți, după ce autoritățile au avertizat că astfel de comportamente reprezintă „o amenințare tot mai mare la adresa siguranței zborurilor”. Persoanele care încalcă regulile esențiale din timpul zborurilor pot primi amenzi de zeci de mii de euro. Guvernul francez a arătat că […] Articolul Pasagerii agresivi sau nepoliticoși riscă amenzi uriașe și interdicții de zbor în Franța apare prima dată în Realitatea.md.
Carambol pe bulevardul Dacia: Trei mașini s-au lovit. Imagini VIDEO de la fața locului # Realitatea.md
Trei automobile s-au lovit astăzi, 21 noiembrie, pe bulevardul Dacia din Capitală. În accident au fost implicate un BMW, un Renault și un BYD. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, iar autovehiculele au fost doar ușor avariate. Circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite de oamenii legii. În urma coliziunii, în […] Articolul Carambol pe bulevardul Dacia: Trei mașini s-au lovit. Imagini VIDEO de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
Elon Musk: În 10-20 de ani, munca va fi opțională, iar banii nu vor mai conta datorită AI și roboților # Realitatea.md
Elon Musk susține că, în următorii 10-20 de ani, munca va deveni opțională, iar banii își vor pierde relevanța, datorită inteligenței artificiale și roboticii. Predicția, inspirată din universul SF „Culture”, ridică însă mari semne de întrebare în rândul economiștilor, care avertizează că tehnologia și societatea nu sunt pregătite pentru o asemenea transformare radicală. Elon Musk, […] Articolul Elon Musk: În 10-20 de ani, munca va fi opțională, iar banii nu vor mai conta datorită AI și roboților apare prima dată în Realitatea.md.
Limba chineză va fi predată în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, ca urmare a unui acord semnat între Ministerul Educației și Cercetării de la Chișinău și Ministerul Educației din China, transmite IPN. Potrivit MEC, partea chineză va susține elaborarea curriculumului, dezvoltarea materialelor didactice și formarea profesorilor prin programe specializate. Acordul oferă universităților din Moldova […] Articolul Moldova va introduce limba chineză în școli, în baza unui acord cu Beijingul apare prima dată în Realitatea.md.
Zelenski sună alarma: discuții de urgență cu Macron, Starmer și Merz după planul Trump–Putin # Realitatea.md
Aliații europeni au ridicat nivelul de alertă la Kiev după apariția unui plan secret elaborat de Statele Unite și Rusia. Cancelarul german Friedrich Merz și-a anulat toate planurile prevăzute pentru ziua de vineri. Decizia a fost luată pentru ca Merz să poată discuta cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. La discuții urmează să participe și prim-ministrul […] Articolul Zelenski sună alarma: discuții de urgență cu Macron, Starmer și Merz după planul Trump–Putin apare prima dată în Realitatea.md.
În dosarul contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare depistat la Vama Leușeni, oamenii legii anunță că a fost reținută a treia persoană implicată în schemă. Toți cei trei reținuți sunt din Chișinău. Potrivit procurorilor, persoanele reținute aveau următoarele roluri în rețeaua de contrabandă: conducătorul întreprinderii care a comandat transportarea mărfii – cea de-a treia […] Articolul A fost reținută a treia persoană în dosarul contrabandei cu arme de la Vama Albița apare prima dată în Realitatea.md.
Uniunea Europeană continuă să mențină angajamentul față de Ucraina în fața agresiunii ruse # Realitatea.md
Uniunea Europeană a afirmat că își menține angajamentul față de Ucraina, subliniind că sprijinul nu se reduce, deoarece Ucraina reprezintă partea atacată în conflictul cu Rusia. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, confirmă aceste declarații, în contextul în care sancțiunile împotriva Rusiei continuă să crească, scrie MediaFax.ro. „Ucraina se poate baza pe noi, deoarece […] Articolul Uniunea Europeană continuă să mențină angajamentul față de Ucraina în fața agresiunii ruse apare prima dată în Realitatea.md.
Problema clădirilor abandonate din capitală revine în atenția publică după tragedia produsă la fostul Hotel Național, acolo unde o minoră și-a pierdut viața după ce a căzut de la etaj. De ani la rând, aceste imobile părăsite stau deschise, nesupravegheate și extrem de periculoase, însă autoritățile pasează responsabilitatea de la unii la alții. Echipa REALITATEA […] Articolul Realitatea Săptămânii: Scheletele de beton, care amenință capitala apare prima dată în Realitatea.md.
Alertă sanitară! Mai multe localități din Ialoveni, în Zona de supraveghere după un focar de pestă porcină la mistreți # Realitatea.md
În șase localități din raionul Ialoveni a fost instituită Zona de supraveghere, după ce a fost depistat un caz de pestă porcină africană la mistreți în padurea satului Zloți, raionul Cimișlia. Măsura a fost luată joi, 20 noiembrie, de Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ialoveni. „Membrii Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Ialoveni au […] Articolul Alertă sanitară! Mai multe localități din Ialoveni, în Zona de supraveghere după un focar de pestă porcină la mistreți apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Forțele ruse preiau controlul asupra orașului Kupiansk și avansează în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin a vizitat ieri, 20 noiembrie, un centru de comandă al armatei și a ascultat rapoartele ofițerilor despre situația de pe frontul din Ucraina, scrie Reuters citând presa rusă. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că președintele și comandantul suprem a vizitat unul dintre posturile de comandă ale grupării […] Articolul VIDEO Forțele ruse preiau controlul asupra orașului Kupiansk și avansează în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie apare prima dată în Realitatea.md.
Grosu nu exclude că transportarea armelor pe la Albița a fost tentativă de destabilizare. Au existat și alte cazuri? # Realitatea.md
Transportarea armelor pe la Albița putea fi o tentativă de destabilizare, consideră Igor Grosu, potrivit unei secvențe video publicate de Agora. Speakerul a spus că nu își amintește să fi existat cazuri similare. Președintele Parlamentului a mai relatat jurnaliștilor că autoritățile de la Chișinău așteaptă mai multe detalii despre incident. Oficialul a reiterat că un […] Articolul Grosu nu exclude că transportarea armelor pe la Albița a fost tentativă de destabilizare. Au existat și alte cazuri? apare prima dată în Realitatea.md.
Laura Codruța Kövesi reafirmă disponibilitatea Parchetului European de a sprijini R. Moldova # Realitatea.md
Parchetul European este dispus să sprijine Republica Moldova pentru a combate corupția, a proteja fondurile europene și a consolida mecanismele instituționale, inclusiv prin expertiză, formare profesională și colaborare. Potrivit postului public de radio, asigurările i-au fost date ministrului Justiției de la Chișinău, Vladislav Cojuhari, de către Laura Codruța Kövesi, procurorul-șef al Parchetului European (EPPO), în […] Articolul Laura Codruța Kövesi reafirmă disponibilitatea Parchetului European de a sprijini R. Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Primarul Ion Ceban a propus două candidaturi la funcția de viceprimari în locul Angelei Cutasevici și Olgăi Ursu # Realitatea.md
Olesea Psenițchi și Victor Pruteanu au fost propuși de primarul general Ion Ceban la funcția de viceprimari ai municipiului Chișinău în cadrul ședinței CMC din 21 noiembrie curent. PAS este confuz privind candidatura lui Victor Pruteanu și portofoliul de care va fi responsabil. Consilierii au făcut haz de el: „Soldat universal”. Pe ordina de zi […] Articolul Primarul Ion Ceban a propus două candidaturi la funcția de viceprimari în locul Angelei Cutasevici și Olgăi Ursu apare prima dată în Realitatea.md.
Ziua Mondială a Televiziunii este marcată anual pe 21 noiembrie, pentru a sublinia rolul esențial pe care acest mijloc de comunicare îl are în informarea publicului și în reflectarea realităților globale. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, televiziunea rămâne cea mai utilizată sursă de conținut video, chiar dacă formele de consum s-au diversificat odată cu apariția platformelor […] Articolul Ziua Mondială a Televiziunii, sărbătorită astăzi la nivel global apare prima dată în Realitatea.md.
