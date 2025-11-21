Un fost europarlamentar britanic, condamnat la 10 ani pentru mită primită în favoarea Rusiei

12:50

Ouăle de găină s-au scumpit cu 20-25% în retailul din Republica Moldova, iar în luna noiembrie prețul a depășit 40 de lei pentru o cutie de 10 ouă, potrivit crescătorilor de păsări, transmite bani.md. Crescătorii de păsări spun că ouăle s-au scumpit pentru că o cantitate tot mai mare este exportată în Uniunea Europeană, unde […]