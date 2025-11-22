Accident într-o mină de cărbune din Spania: doi mineri găsiți decedați după prăbușirea de teren

22:30

Două butoaie de vin alb din Burgundia au fost vândute cu 400.000 de euro fiecare la o licitație din Franța, marcând un nou record pentru această categorie și confirmând interesul tot mai mare al colecționarilor pentru vinurile rare, informează știrileprotv.ro. Licitația caritabilă anuală organizată duminica trecută de Hospices de Beaune, în Burgundia, a strâns peste […] Articolul Record uriaș în Franța. Două butoaie de vin au fost vândute cu 400.000 euro fiecare, în cadrul unei licitații apare prima dată în Realitatea.md.