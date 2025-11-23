Val de frig în Europa. A nins abundent în Germania și Spania, iar zăpada a provocat blocaje în trafic

16:40

Două mașini au fost grav avariate după ce s-au lovit astăzi, 21 noiembrie, la Sîngerei. La fața locului au intervenit polițiștii. Potrivit poliției, un automobil Volkswagen Caddy, care efectua o virare la stânga, a fost tamponat din spate de o Skoda ce se deplasa în spatele său și nu a respectat distanța de siguranță. Din […]