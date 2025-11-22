Planeta, situată la 63 de ani lumină de Sistemul Solar, descoperită de NASA: Temperatura e de 1000 de grade

16:30

Salariații din Moldova ar putea beneficia de tichete pentru vacanțe. Ministerul Culturii pregătește un proiect de lege care să reglementeze această facilitate. Biletele urmează să aibă termen de valabilitate de un an. Acestea se vor acorda prin intermediul unui operator autorizat, în baza ordinului semnat de conducerea companiei sau instituției. Angajatorul nu va avea dreptul […]