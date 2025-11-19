Propunere: Elevii alolingvi cu certificat B2 ar putea primi „10” din oficiu la BAC la Limba română

11:40

Un polițist din Nisporeni a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind surprins în momentul primirii unei mite de 4000 de lei. Potrivit CNA, angajatul Inspectoratului de Poliție Nisporeni este bănuit că ar fi pretins, acceptat și primit bani de la un locuitor al orașului, prin estorcare, pentru a nu întocmi […] Articolul Un polițist din Nisporeni, reținut în flagrant într-un dosar de corupere pasivă apare prima dată în Vocea Basarabiei.