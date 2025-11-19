Liderul separatist de la Tiraspol justifică refuzul ajutorului de 60 milioane de euro prin „grija pentru cetățeni”
Vocea Basarabiei, 19 noiembrie 2025 20:00
Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, justifică refuzul ajutorului european de 60 de milioane de euro, destinat depășirii crizei energetice în regiunea transnistreană, prin „grija pentru cetățeni”. La o întrevedere cu ambasadorul Olandei în Republica Moldova, pe data de 19 noiembrie, Krasnoselski a declarat că acceptarea acestui sprijin ar fi însemnat „compromiterea activității industriei […] Articolul Liderul separatist de la Tiraspol justifică refuzul ajutorului de 60 milioane de euro prin „grija pentru cetățeni” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 30 minute
20:00
Liderul separatist de la Tiraspol justifică refuzul ajutorului de 60 milioane de euro prin „grija pentru cetățeni” # Vocea Basarabiei
Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, justifică refuzul ajutorului european de 60 de milioane de euro, destinat depășirii crizei energetice în regiunea transnistreană, prin „grija pentru cetățeni”. La o întrevedere cu ambasadorul Olandei în Republica Moldova, pe data de 19 noiembrie, Krasnoselski a declarat că acceptarea acestui sprijin ar fi însemnat „compromiterea activității industriei […] Articolul Liderul separatist de la Tiraspol justifică refuzul ajutorului de 60 milioane de euro prin „grija pentru cetățeni” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
19:30
Parlamentari de la Chișinău și București cer deschiderea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE până la finele anului 2025 # Vocea Basarabiei
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova și din Senatul României, reunite astăzi într-o ședință la București, au aprobat o declarație comună prin care solicită deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE până la finele anului 2025. Documentul a fost semnat astăzi de către președinții celor două comisii, Doina Gherman și Titus […] Articolul Parlamentari de la Chișinău și București cer deschiderea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE până la finele anului 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
18:50
Lituania redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce luna trecută acestea au fost închise din motive de securitate. Potrivit deciziei adoptate de Guvernul Lituaniei, punctele de trecere a frontierii Šalčininkai și Medininkai vor fi redeschise începând cu 20 noiembrie 2025, ora 00:00. Astfel, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport […] Articolul Lituania redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
17:30
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie, va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Măsura preventivă a fost prelungită în urma ședinței de judecată de astăzi de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Următoarea ședință de examinare a dosarului este programată pentru 25 noiembrie. La ultimele […] Articolul Ion Creangă rămâne sub control judiciar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău: România, partenerul nostru cel mai apropiat și de încredere pe drumul către UE # Vocea Basarabiei
România a fost și va rămâne partenerul nostru cel mai apropiat și de încredere pe drumul către Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, Doina Gherman, președinta Comisiei pentru politică externă. Ea a remarcat că în cadrul ședinței comune a Comisiilor pentru politică externă din Parlamentul R. Moldova și Senatul […] Articolul Vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău: România, partenerul nostru cel mai apropiat și de încredere pe drumul către UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Circa 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor susține, miercuri, 26 noiembrie, o testare a competențelor digitale, desfășurată în premieră în Republica Moldova. Evaluarea este organizată de Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Potrivit autorităților, exercițiul se va desfășura în 74 de instituții de învățământ […] Articolul Premieră în R. Moldova: Mii de elevi își vor testa competențele digitale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Pierderi de milioane de lei la Energocom în 2023. Curtea de Conturi semnalează nereguli # Vocea Basarabiei
Curtea de Conturi a constatat pierderi de 315,5 milioane de lei în 2023 la societatea pe acțiuni Energocom din cauza stabilirii prețurilor nereglementate la gaze naturale sub costurile reale. Auditul Curții de Conturi, examinat de Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice, a evaluat gestionarea patrimoniului și resurselor financiare ale întreprinderii în perioada 2021-2023, inclusiv […] Articolul Pierderi de milioane de lei la Energocom în 2023. Curtea de Conturi semnalează nereguli apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
16:10
Două tone de amidon de cartofi, importate și destinate comercializării pe piața din Republica Moldova, au fost distruse prin incinerare. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), produsul ar fi fost modificat genetic. „În cadrul Programului național de monitorizare a organismelor modificate genetic (OMG) la produsele alimentare provenite din import, inspectorii ANSA au depistat un […] Articolul (VIDEO) Două tone de amidon de cartofi, distruse de ANSA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată astăzi, 19 noiembrie 2025, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a admis solicitarea procurorului Alexandru Cernei, care a cerut prelungirea măsurii preventive. Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe aeroportul din Atena […] Articolul Plahotniuc rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul R. Moldova și Senatul României, declarație comună la București # Vocea Basarabiei
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București au semnat, miercuri, 19 noiembrie, o declarație comună privind susținerea începerii procesului de negocieri privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Documentul a fost semnat după reuniunea celor două comisii, desfășurată la București. Reuniunea a fost deschisă de președintele Comisiei pentru politică externă a […] Articolul Comisiile pentru politică externă din Parlamentul R. Moldova și Senatul României, declarație comună la București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 8 ore
14:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care 20 noiembrie 2025 este declarată zi de doliu național, în memoria lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Toți cei care l-au respectat pe Ilie Ilașcu sunt invitați, joi, să își ia simbolic rămas-bun la Palatul Național, […] Articolul 20 noiembrie, zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
„20 de ani cu Constantin Stere”, eveniment inedit în cadrul festivalului cultural Interbelic Fest Chișinău.RO # Vocea Basarabiei
Cercetătorul și criticul literar Victor Durnea va susține vineri, 21 noiembrie, conferința-lectură „20 de ani cu Constantin Stere”, în cadrul programului „Lecturi Interbelice”, parte a festivalului cultural Interbelic Fest @ Chișinău.RO. Evenimentul este organizat de Fundația Heritage 21, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Editura Știința, Teatrul Național […] Articolul „20 de ani cu Constantin Stere”, eveniment inedit în cadrul festivalului cultural Interbelic Fest Chișinău.RO apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Consumatorii care constată neconcordanțe între factura la gaze și indicațiile reale ale contorului pot solicita verificarea și corectarea datelor. Un anunț în acest sens a fost făcut de compania Enecogom. Potrivit sursei citate, procesul de citire a contoarelor și transmiterea datelor de consum către furnizor este reglementat și realizat de Operatorul Sistemului de Distribuție (OSD) […] Articolul Compania Energocom, precizări privind erorile din facturile pentru gaz apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
12:10
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, convocat la Ministerul de Externe după ce o dronă a survolat spațiul aerian al R. Moldova # Vocea Basarabiei
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, va fi convocat mâine, 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe, în contextul în care o dronă a survolat recent spațiul aerian al Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat cu fermitate incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat […] Articolul Ambasadorul Rusiei la Chișinău, convocat la Ministerul de Externe după ce o dronă a survolat spațiul aerian al R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție, fiind suspectat de luare de mită și trafic de influență, în urma unor percheziții efectuate la biroul, domiciliul și automobilul acestuia, dar și la Biroul de Probațiune Dondușeni. Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar de trafic de influență și […] Articolul Un avocat, reținut de CNA pentru trafic de influență și luare de mită apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
O dronă a survolat, în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, spațiul aerian al Republicii Moldova. Incidentul a fost confirmat de Ministerul Apărării de la Chișinău în urma schimbului de informații cu partenerii din Ucraina și România. Potrivit autorităților, aparatul de zbor a traversat teritoriul Republicii Moldova în intervalul 03:22-03:35. Drona a pătruns din direcția […] Articolul Confirmat: O dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Peste 500.000 de bilete China–Japonia, anulate în 48 de ore după avertismentul Beijingului # Vocea Basarabiei
Peste 500.000 de bilete de avion pe ruta China–Japonia au fost anulate în doar două zile, după ce autoritățile de la Beijing le-au recomandat cetățenilor să evite călătoriile în Japonia, pe fondul tensiunilor diplomatice dintre cele două state. Informația a fost confirmată marți, 18 noiembrie, de analistul independent Li Hanming, citat de adevărul.ro. Numărul zborurilor […] Articolul Peste 500.000 de bilete China–Japonia, anulate în 48 de ore după avertismentul Beijingului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:10
Guvernul exclude concesionarea Aeroportului Chișinău: profit record și modernizare din resurse proprii # Vocea Basarabiei
Autoritățile Republicii Moldova nu intenționează să concesioneze din nou Aeroportul Internațional Chișinău, readus în proprietatea statului în 2023. Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a declarat în cadrul emisiunii „Opinia” cu Iulia Budeci că activul este profitabil, stabil și administrat eficient, fără datorii sau credite. Potrivit acestuia, Aeroportul a generat anul trecut un profit de 345 de […] Articolul Guvernul exclude concesionarea Aeroportului Chișinău: profit record și modernizare din resurse proprii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
Încă 9 zile pentru înscrierea la compensații: aproape 500.000 de moldoveni au aplicat deja # Vocea Basarabiei
Cetățenii Republicii Moldova mai au la dispoziție doar 9 zile pentru a se înscrie în sistemul de compensații pentru sezonul rece, a anunțat Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Instituția precizează că procesul decurge fără probleme și îndeamnă populația să finalizeze înregistrarea cât mai rapid, pentru a beneficia de sprijinul acordat de stat. Detaliile privind valoarea […] Articolul Încă 9 zile pentru înscrierea la compensații: aproape 500.000 de moldoveni au aplicat deja apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
07:00
Forțele armate ale Poloniei au ridicat miercuri dimineață de la sol avioane de vânătoare și un avion de avertizare timpurie, după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene în vestul Ucrainei, în apropierea frontierei poloneze. Comandamentul Operațional al Poloniei a anunțat pe platforma X că au fost activate perechi de aeronave de reacție rapidă, iar […] Articolul Avioane poloneze, ridicate de urgență după atacurile Rusiei în vestul Ucrainei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18 noiembrie 2025
22:20
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 18.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:20
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 18.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:20
Chișinăul îmbracă straie de sărbătoare. Pe 5 decembrie vor fi aprinse luminițele Pomului de Crăciun și va fi deschis Târgul de Sărbători. Potrivit autorităților municipale, activitățile dedicate Crăciunului și Revelionului se vor desfășura în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” și în toate sectoarele orașului. Inaugurarea Pomului și a Târgului […] Articolul Chișinău, în straie de sărbătoare: Programul complet al evenimentelor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:20
Primul raport de țară privind manipularea informațională strategică: Rusia utilizează cinci canale coordonate pentru a influența procesele democratice din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Manipularea informațională, ingerințele externe și amenințările la adresa integrității alegerilor au fost principalele teme abordate astăzi, la Forumul de Securitate de la Chișinău, subliniind provocările majore cu care se confruntă democrația Republicii Moldova. Ana Revenco, șefa Centrului de Comunicare și Combatere a Dezinformării, a prezentat primul raport de țară privind manipularea informațională și ingerințele externe […] Articolul Primul raport de țară privind manipularea informațională strategică: Rusia utilizează cinci canale coordonate pentru a influența procesele democratice din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
20:00
Un grup de parlamentari de la Chișinău au mers la capela Bisericii „Sfânta Sofia” din București pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Ilie Ilașcu, erou al Mișcării de Eliberare Națională. „Astăzi am depus flori și ne-am luat rămas bun de la Ilie Ilașcu — erou al luptei pentru democrație și eliberarea națională de sub […] Articolul Parlamentari de la Chișinău, un ultim omagiu lui Ilie Ilașcu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Tarifele la gazele naturale pentru consumatori nu vor fi modificate până în luna ianuarie. Acestea vor putea fi revizuite după ce noul furnizor de stat, Energocom, va finaliza și prezenta calculele finale. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energie, Alexei Taran, a explicat că, doar după ce întreprinderea va depune cererea cu toate […] Articolul Când ar putea fi revizuite tarifele la gazele naturale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a luat act marți, 18 noiembrie, de demisia a opt deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Este vorba despre Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Draganel, aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, Nina Cereteu și Stela Onuțu, alese pe lista Partidului Nostru, precum și despre Ion Ceban, […] Articolul Încă opt deputați noi în Parlamentul de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
(FOTO) Kaja Kallas, după întrevederea cu Alexandru Munteanu: Relațiile dintre UE și R. Moldova sunt mai puternice ca niciodată # Vocea Basarabiei
Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, a declarat astăzi, 18 noiembrie, că relațiile dintre UE și Republica Moldova sunt mai puternice ca niciodată. Oficialul european a avut o întrevedere cu Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, aflat în prima sa vizită la Bruxelles de la preluarea mandatului la începutul […] Articolul (FOTO) Kaja Kallas, după întrevederea cu Alexandru Munteanu: Relațiile dintre UE și R. Moldova sunt mai puternice ca niciodată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Premierul R. Moldova: Discutăm un plan de reintegrare a regiunii transnistrene cu partenerii europeni și americani # Vocea Basarabiei
Autoritățile Republicii Moldova discută cu partenerii europeni și cei americani un plan de reintegrare a regiunii transnistrene. Declarații în acest sens au fost făcute de Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, aflat într-o vizită la Bruxelles. Fiind întrebat de jurnaliști dacă există un plan care prevede retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană, în contextul obiectivului Chișinăului […] Articolul Premierul R. Moldova: Discutăm un plan de reintegrare a regiunii transnistrene cu partenerii europeni și americani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Zeci de parlamentari din statele membre ale Consiliului Europei, reuniți la Chișinău # Vocea Basarabiei
Circa 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei vor participa, în perioada 20 – 21 noiembrie, la un importat eveniment desfășurat la Chișinău. Parlamentul Republicii Moldova va găzdui reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la care sunt așteptați și oficiali de rang înalt, printre care și Theodoros Rousopoulos, președintele APCE, […] Articolul Zeci de parlamentari din statele membre ale Consiliului Europei, reuniți la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Asociația Promo-LEX cere reabilitarea activistului Vadim Pogorlețchi, eliberat din detenție ilegală la Tiraspol # Vocea Basarabiei
Asociația Promo-LEX cere Guvernului să intervină pentru reabilitarea completă a activistului Vadim Pogorlețchi, eliberat luni după trei ani de detenție ilegală la Tiraspol. Organizația solicită autorităților să investigheze cazul și să recunoască caracterul politic al detenției activistului. Totodată, Promo-LEX atrage atenția că Vadim Pogorlețchi are nevoie de sprijin medical, psihologic și social imediat, având în vedere abuzurile […] Articolul Asociația Promo-LEX cere reabilitarea activistului Vadim Pogorlețchi, eliberat din detenție ilegală la Tiraspol apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
(FOTO) Cod galben de vreme complicată: Vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare # Vocea Basarabiei
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de condiții complicate ale vremii. Avertizarea este valabilă mâine, 19 noiembrie, între orele 03:00-12:00 Astfel, potrivit meteorologilor, în regiunile de nord și centru ale Republicii Moldova vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în sud va fi ploaie și lapoviță. Izolat se prevăd depuneri […] Articolul (FOTO) Cod galben de vreme complicată: Vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Secretariatul Comunității Energetice a inaugurat oficial biroul proiectului Independența și Reziliența Energetică a Republicii Moldova (MEIR) la Chișinău. Noul birou ar urma să susțină statul în procesul de accelerare a reformei, independenței și integrării europene. Potrivit autorităților, acești pași marchează o nouă fază de cooperare pentru accelerarea tranziției către energie curată a R. Moldova și […] Articolul Biroul pentru Independența și Reziliența Energetică a R. Moldova, inaugurat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Premierul Alexandru Munteanu: România, cel mai ferm susținător al R. Moldova în toate capitalele și instituțiile europene # Vocea Basarabiei
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi, la Bruxelles, o discuție cu mai mulți europarlamentari ai României, printre care Siegfried Mureșan, Nicu Ștefănuță, Victor Negrescu și Dan Barna. Astfel, șeful Guvernului de la Chișinău le-a mulțumit europarlamentarilor pentru sprijinul consecvent acordat Republicii Moldova în instituțiile europene, inclusiv prin promovarea rezoluțiilor și inițiativelor care vizează securitatea, reziliența […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu: România, cel mai ferm susținător al R. Moldova în toate capitalele și instituțiile europene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Directorul Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui, afirmă că reforma administrației publice este esențială pentru modernizarea țării și pentru depășirea structurilor rămase din perioada sovietică, cum sunt raioanele. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Fourm de la Vocea Basarabiei. Totodată, Furdui a precizat că, în cadrul unei discuții cu premierul Alexandru Munteanu a […] Articolul VIDEO/Viorel Furdui: Reforma administrativ-teritorială nu trebuie grăbită apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
(FOTO) Premierul de la Chișinău, la Bruxelles: R. Moldova, pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită # Vocea Basarabiei
Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită, iar extinderea UE este o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea Europei. Declarații în acest sens au fost făcute de Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, care a participat astăzi la Forumul privind extinderea Uniunii Europene de la Bruxelles. În […] Articolul (FOTO) Premierul de la Chișinău, la Bruxelles: R. Moldova, pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Secretarul general adjunct al NATO: R. Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor fără interferențe externe # Vocea Basarabiei
Republica Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor, fără interferențe externe. Declarația a fost făcută de secretarul general adjunct al NATO, Radmila Shekerinska, într-o intervenție la Moldova Security Forum, desfășurat astăzi la Chișinău. Oficialul a punctat că NATO susține integritatea teritorială, suveranitatea și parcursul european al Republicii Moldova. „Noi suntem mândri de faptul că […] Articolul Secretarul general adjunct al NATO: R. Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor fără interferențe externe apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Președintele României, despre Ilie Ilașcu: Ne luăm rămas-bun de la un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire și libertate # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul lui Ilie Ilașcu. El a subliniat, prin intermediul unei postări publicate pe pagina de Facebook, că Ilie Ilașcu a fost un erou contemporan cu noi, un simbol al rezistenței românești în regiunea separatistă transnistreană. „Ne luăm astăzi rămas-bun de la un patriot care […] Articolul Președintele României, despre Ilie Ilașcu: Ne luăm rămas-bun de la un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire și libertate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Pregătirile pentru alegerile din regiunea transnistreană, pe ultima sută de metri # Vocea Basarabiei
Pregătirile pentru alegerile din regiunea transnistreană, programate pentru 30 noiembrie, sunt pe ultima sută de metri. Votul anticipat va începe pe 24 noiembrie, iar în prezent se tipăresc buletinele de vot și se finalizează dotările tehnice ale secțiilor de votare. Potrivit așa-zisei comisii electorale centrale, în campanie sunt înscriși 890 de candidați, transmite IPN. La ședința administrației de la Tiraspol, […] Articolul Pregătirile pentru alegerile din regiunea transnistreană, pe ultima sută de metri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Maia Sandu, mesaj de condoleanțe după moartea lui Ilie Ilașcu: „Curajul său l-a transformat într-un simbol al rezistenței împotriva regimului separatist din stânga Nistrului și al afirmării identității românești” # Vocea Basarabiei
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul lui Ilie Ilașcu, erou al Mișcării de Eliberare Națională. Șefa statului a subliniat că Ilie Ilașcu a fost un simbol al rezistenței împotriva regimului separatist de la Tiraspol și al afirmării identității românești. „A plecat dintre noi Ilie Ilașcu, un adevărat erou […] Articolul Maia Sandu, mesaj de condoleanțe după moartea lui Ilie Ilașcu: „Curajul său l-a transformat într-un simbol al rezistenței împotriva regimului separatist din stânga Nistrului și al afirmării identității românești” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Un polițist din Nisporeni a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind surprins în momentul primirii unei mite de 4000 de lei. Potrivit CNA, angajatul Inspectoratului de Poliție Nisporeni este bănuit că ar fi pretins, acceptat și primit bani de la un locuitor al orașului, prin estorcare, pentru a nu întocmi […] Articolul Un polițist din Nisporeni, reținut în flagrant într-un dosar de corupere pasivă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul R. Moldova și Senatul României, reunite într-o ședință comună la București # Vocea Basarabiei
Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului României se vor reuni în ședință comună, miercuri, 19 noiembrie, la București. Parlamentarii vor discuta despre avansarea procesului de integrare europeană pe măsura îndeplinirii de către Republica Moldova a angajamentelor asumate, susținerea de către România a agendei de integrare europeană […] Articolul Comisiile pentru politică externă din Parlamentul R. Moldova și Senatul României, reunite într-o ședință comună la București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Republica Moldova și România își consolidează cooperarea în securitate și integrare europeană # Vocea Basarabiei
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, au reafirmat angajamentul ferm al Republicii Moldova și al României de a avansa proiectele comune în domeniul securității, cooperării transfrontaliere și apropierii de Uniunea Europeană. În cadrul întrevederii, ministra Misail-Nichitin a mulțumit României pentru sprijinul constant oferit structurilor Ministerului Afacerilor Interne, sprijin care […] Articolul Republica Moldova și România își consolidează cooperarea în securitate și integrare europeană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Specialiști din întreaga țară sunt instruiți pentru formarea unei echipe naționale în modelul de intervenție timpurie transdisciplinar # Vocea Basarabiei
În perioada 10–20 noiembrie, specialiști în intervenție timpurie, educatori, medici, asistenți sociali și reprezentanți ai structurilor de protecție a copilului participă la o serie de instruiri dedicate formării unei echipe naționale de formatori în modelul de intervenție timpurie transdisciplinar. Această echipă va avea rolul de a instrui și consolida personalul centrelor regionale din localitățile unde […] Articolul Specialiști din întreaga țară sunt instruiți pentru formarea unei echipe naționale în modelul de intervenție timpurie transdisciplinar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:50
UE adoptă noi reguli pentru transparența și finanțarea partidelor politice europene, pentru a preveni ingerințele străine # Vocea Basarabiei
Consiliul Uniunii Europene a aprobat în mod oficial modificările aduse statutului și finanțării partidelor politice europene și fundațiilor politice europene (EUPPF). Noul regulament, conceput pentru a consolida transparența și integritatea vieții politice europene, urmărește să reducă riscul ingerințelor străine și să întărească mecanismele de control privind finanțarea formațiunilor politice. Potrivit comunicatului oficial, actul legislativ actualizat […] Articolul UE adoptă noi reguli pentru transparența și finanțarea partidelor politice europene, pentru a preveni ingerințele străine apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
Trump dă undă verde unui proiect de sancțiuni „exploziv” împotriva țărilor care cumpără energie din Rusia # Vocea Basarabiei
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că susține un proiect legislativ bipartizan din Congres care prevede sancțiuni extrem de dure pentru statele ce achiziționează petrol, gaze, uraniu sau alte resurse energetice din Rusia. Inițiativa, denumită Sanctioning Russia Act, ar impune un tarif uriaș – de 500% – pe importurile în SUA provenite din țările […] Articolul Trump dă undă verde unui proiect de sancțiuni „exploziv” împotriva țărilor care cumpără energie din Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17 noiembrie 2025
23:40
Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului de la Tiraspol, erou al luptei de eliberare națională a românilor basarabeni, a trecut la cele veșnice. Anunțul trist a fost făcut de membrii familiei prin intermediul unei postări pe Facebook. „Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viața a celui care a fost pentru noi pilon […] Articolul Ilie Ilaşcu a trecut la cele veșnice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:00
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 17.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 17.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Guvernul R. Moldova, reacție la inițiativa Primăriei Chișinău privind clădirea Hotelului „Național”: „O măsură care trebuia dispusă mai devreme” # Vocea Basarabiei
Instalarea unui gard de către Primăria municipiului Chișinău în jurul clădirii fostului Hotel „Național”, acțiune solicitată de Poliție în zeci de sesizări de câțiva ani, este o măsură necesară și urgentă, care însă trebuia dispusă mai devreme. Aceasta este reacția Biroului de presă al Guvernului după declarațiile primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban. Potrivit șefei direcției Comunicare a […] Articolul Guvernul R. Moldova, reacție la inițiativa Primăriei Chișinău privind clădirea Hotelului „Național”: „O măsură care trebuia dispusă mai devreme” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.