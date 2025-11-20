(FOTO) Accident grav la Rîșcani: O tânără a murit, iar alta a ajuns la spital. Șoferul automobilului a fugit de la fața locului
Vocea Basarabiei, 20 noiembrie 2025 12:00
O tânără a murit, iar alta ajuns la spital după ce mașina în care se aflau s-a lovit de parapet apoi s-a răsturnat. Șoferul automobilului a fugit de la fața locului. Accidentul rutier s-a produs noaptea trecută pe pe traseul Rîșcani–Mihăileni. Potrivit Poliției, un automobil cu numere străine, condus de un tânăr de 25 de […]
• • •
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:40
Sistemul de ambulanțe din Republica Moldova: Peste 140 de autosanitare, uzate complet # Vocea Basarabiei
Parcul de ambulanțe din sistemul de sănătate de stat numără în prezent 471 de autosanitare, dintre care aproximativ 170 sunt uzate în proporție de peste 80%, iar 142 sunt complet uzate. Cu toate acestea, Ministerul Sănătății consideră că asigurarea Asistenței Medicale Urgente cu autosanitare rămâne satisfăcătoare. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Sănătății detaliază starea parcului […]
11:30
Șeful Legislativului de la Chișinău, discuții cu președintele APCE: R. Moldova este un aliat al țărilor libere și democrate # Vocea Basarabiei
Igor Grosu, președintele Parlamentului, s-a întâlnit astăzi, 20 noiembrie, cu Theodoros Rousopoulos, președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, aflat la Chișinău în contextul reuniunilor APCE, găzduite de Legislativul Republicii Moldova. Astfel, șeful Legislativului de la Chișinău a subliniat că este o onoare pentru Republica Moldova să dețină președinția Comitetului de Miniștri al CoE. „L-am întâmpinat […]
Acum 2 ore
10:50
Astăzi, 20 noiembrie, în Republica Moldova este declarată zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu, erou al Mișcării de Eliberare Națională și fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol. Drapelul de Stat este arborat în bernă pe întreg teritoriul țării, precum și la misiunile diplomatice și consulare ale Republicii Moldova din […]
Acum 6 ore
08:20
Lukoil încearcă să își vândă rapid toate activele din afara Rusiei înainte ca sancțiunile americane să intre complet în vigoare, au declarat pentru Bloomberg surse apropiate discuțiilor. Compania ar prefera o singură tranzacție pentru întreg portofoliul global, însă acest plan complică negocierile, deoarece potențialii cumpărători sunt interesați doar de anumite segmente ale afacerii. Potrivit Bloomberg, […]
07:50
Australia interzice accesul minorilor sub 16 ani la Facebook și Instagram: Meta începe ștergerea conturilor din 4 decembrie # Vocea Basarabiei
Tinerii sub 16 ani din Australia vor fi excluși de pe Facebook, Instagram și Threads începând cu 4 decembrie, ca urmare a unei noi legislații care impune interzicerea accesului adolescenților la platformele de socializare. Meta a anunțat că va notifica utilizatorii pe care îi estimează că au între 13 și 15 ani că își vor […]
07:30
Erdogan și Zelenski cer reluarea negocierilor de la Istanbul: speranțe pentru pace și noi schimburi de prizonieri până la finalul anului # Vocea Basarabiei
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a făcut miercuri un apel ferm pentru relansarea negocierilor de pace de la Istanbul între Rusia și Ucraina, în contextul unui război cu efecte „devastatoare" pentru ambele țări. Declarațiile au fost făcute după întrevederea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat în vizită la Ankara, relatează France Presse și EFE, potrivit […]
Acum 24 ore
22:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 19.11.2025, ora 17:00
22:10
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 19.11.2025, ora 19:00
22:00
Propunere: Elevii alolingvi cu certificat B2 ar putea primi „10” din oficiu la BAC la Limba română # Vocea Basarabiei
Elevii din școlile alolingve ar putea primi nota „10" din oficiu la proba de bacalaureat la Limba și literatura română, dacă au promovat examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română în clasele X–XII și dețin un certificat cu nivelul B2 sau superior, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi. Propunerea a fost […]
20:50
Oficiali din R. Moldova și România, discuții privind construcția terminalului multimodal de la stația Berești # Vocea Basarabiei
Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, împreună cu omologul său din Romania, Irinel Ionel Scrioșteanu, au condus astăzi o ședință de lucru pentru pregătirea cererii de finanțare destinată construcției terminalului multimodal de la Ungheni, situat la stația Berești. Cererea respectivă urmează să fie depusă la Comisia Europeană. La discuții au participat și reprezentanți […]
20:00
Liderul separatist de la Tiraspol justifică refuzul ajutorului de 60 milioane de euro prin „grija pentru cetățeni” # Vocea Basarabiei
Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, justifică refuzul ajutorului european de 60 de milioane de euro, destinat depășirii crizei energetice în regiunea transnistreană, prin „grija pentru cetățeni". La o întrevedere cu ambasadorul Olandei în Republica Moldova, pe data de 19 noiembrie, Krasnoselski a declarat că acceptarea acestui sprijin ar fi însemnat „compromiterea activității industriei […]
19:30
Parlamentari de la Chișinău și București cer deschiderea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE până la finele anului 2025 # Vocea Basarabiei
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova și din Senatul României, reunite astăzi într-o ședință la București, au aprobat o declarație comună prin care solicită deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE până la finele anului 2025. Documentul a fost semnat astăzi de către președinții celor două comisii, Doina Gherman și Titus […]
18:50
Lituania redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce luna trecută acestea au fost închise din motive de securitate. Potrivit deciziei adoptate de Guvernul Lituaniei, punctele de trecere a frontierii Šalčininkai și Medininkai vor fi redeschise începând cu 20 noiembrie 2025, ora 00:00. Astfel, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport […]
17:30
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie, va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Măsura preventivă a fost prelungită în urma ședinței de judecată de astăzi de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Următoarea ședință de examinare a dosarului este programată pentru 25 noiembrie. La ultimele […]
17:10
Vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău: România, partenerul nostru cel mai apropiat și de încredere pe drumul către UE # Vocea Basarabiei
România a fost și va rămâne partenerul nostru cel mai apropiat și de încredere pe drumul către Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, Doina Gherman, președinta Comisiei pentru politică externă. Ea a remarcat că în cadrul ședinței comune a Comisiilor pentru politică externă din Parlamentul R. Moldova și Senatul […]
16:50
Circa 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor susține, miercuri, 26 noiembrie, o testare a competențelor digitale, desfășurată în premieră în Republica Moldova. Evaluarea este organizată de Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Potrivit autorităților, exercițiul se va desfășura în 74 de instituții de învățământ […]
16:30
Pierderi de milioane de lei la Energocom în 2023. Curtea de Conturi semnalează nereguli # Vocea Basarabiei
Curtea de Conturi a constatat pierderi de 315,5 milioane de lei în 2023 la societatea pe acțiuni Energocom din cauza stabilirii prețurilor nereglementate la gaze naturale sub costurile reale. Auditul Curții de Conturi, examinat de Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice, a evaluat gestionarea patrimoniului și resurselor financiare ale întreprinderii în perioada 2021-2023, inclusiv […]
16:10
Două tone de amidon de cartofi, importate și destinate comercializării pe piața din Republica Moldova, au fost distruse prin incinerare. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), produsul ar fi fost modificat genetic. „În cadrul Programului național de monitorizare a organismelor modificate genetic (OMG) la produsele alimentare provenite din import, inspectorii ANSA au depistat un […]
15:10
Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată astăzi, 19 noiembrie 2025, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a admis solicitarea procurorului Alexandru Cernei, care a cerut prelungirea măsurii preventive. Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe aeroportul din Atena […]
14:40
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul R. Moldova și Senatul României, declarație comună la București # Vocea Basarabiei
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București au semnat, miercuri, 19 noiembrie, o declarație comună privind susținerea începerii procesului de negocieri privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Documentul a fost semnat după reuniunea celor două comisii, desfășurată la București. Reuniunea a fost deschisă de președintele Comisiei pentru politică externă a […]
14:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care 20 noiembrie 2025 este declarată zi de doliu național, în memoria lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Toți cei care l-au respectat pe Ilie Ilașcu sunt invitați, joi, să își ia simbolic rămas-bun la Palatul Național, […]
13:40
„20 de ani cu Constantin Stere”, eveniment inedit în cadrul festivalului cultural Interbelic Fest Chișinău.RO # Vocea Basarabiei
Cercetătorul și criticul literar Victor Durnea va susține vineri, 21 noiembrie, conferința-lectură „20 de ani cu Constantin Stere", în cadrul programului „Lecturi Interbelice", parte a festivalului cultural Interbelic Fest @ Chișinău.RO. Evenimentul este organizat de Fundația Heritage 21, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Editura Știința, Teatrul Național […]
12:50
Consumatorii care constată neconcordanțe între factura la gaze și indicațiile reale ale contorului pot solicita verificarea și corectarea datelor. Un anunț în acest sens a fost făcut de compania Enecogom. Potrivit sursei citate, procesul de citire a contoarelor și transmiterea datelor de consum către furnizor este reglementat și realizat de Operatorul Sistemului de Distribuție (OSD) […]
Ieri
12:10
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, convocat la Ministerul de Externe după ce o dronă a survolat spațiul aerian al R. Moldova # Vocea Basarabiei
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, va fi convocat mâine, 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe, în contextul în care o dronă a survolat recent spațiul aerian al Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat cu fermitate incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat […]
11:50
Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție, fiind suspectat de luare de mită și trafic de influență, în urma unor percheziții efectuate la biroul, domiciliul și automobilul acestuia, dar și la Biroul de Probațiune Dondușeni. Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar de trafic de influență și […]
11:20
O dronă a survolat, în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, spațiul aerian al Republicii Moldova. Incidentul a fost confirmat de Ministerul Apărării de la Chișinău în urma schimbului de informații cu partenerii din Ucraina și România. Potrivit autorităților, aparatul de zbor a traversat teritoriul Republicii Moldova în intervalul 03:22-03:35. Drona a pătruns din direcția […]
09:30
Peste 500.000 de bilete China–Japonia, anulate în 48 de ore după avertismentul Beijingului # Vocea Basarabiei
Peste 500.000 de bilete de avion pe ruta China–Japonia au fost anulate în doar două zile, după ce autoritățile de la Beijing le-au recomandat cetățenilor să evite călătoriile în Japonia, pe fondul tensiunilor diplomatice dintre cele două state. Informația a fost confirmată marți, 18 noiembrie, de analistul independent Li Hanming, citat de adevărul.ro. Numărul zborurilor […]
08:10
Guvernul exclude concesionarea Aeroportului Chișinău: profit record și modernizare din resurse proprii # Vocea Basarabiei
Autoritățile Republicii Moldova nu intenționează să concesioneze din nou Aeroportul Internațional Chișinău, readus în proprietatea statului în 2023. Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a declarat în cadrul emisiunii „Opinia" cu Iulia Budeci că activul este profitabil, stabil și administrat eficient, fără datorii sau credite. Potrivit acestuia, Aeroportul a generat anul trecut un profit de 345 de […]
07:30
Încă 9 zile pentru înscrierea la compensații: aproape 500.000 de moldoveni au aplicat deja # Vocea Basarabiei
Cetățenii Republicii Moldova mai au la dispoziție doar 9 zile pentru a se înscrie
07:00
Forțele armate ale Poloniei au ridicat miercuri dimineață de la sol avioane de vânătoare și un avion de avertizare timpurie, după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene în vestul Ucrainei, în apropierea frontierei poloneze. Comandamentul Operațional al Poloniei a anunțat pe platforma X că au fost activate perechi de aeronave de reacție rapidă, iar […] Articolul Avioane poloneze, ridicate de urgență după atacurile Rusiei în vestul Ucrainei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18 noiembrie 2025
22:20
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 18.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:20
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 18.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:20
Chișinăul îmbracă straie de sărbătoare. Pe 5 decembrie vor fi aprinse luminițele Pomului de Crăciun și va fi deschis Târgul de Sărbători. Potrivit autorităților municipale, activitățile dedicate Crăciunului și Revelionului se vor desfășura în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” și în toate sectoarele orașului. Inaugurarea Pomului și a Târgului […] Articolul Chișinău, în straie de sărbătoare: Programul complet al evenimentelor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:20
Primul raport de țară privind manipularea informațională strategică: Rusia utilizează cinci canale coordonate pentru a influența procesele democratice din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Manipularea informațională, ingerințele externe și amenințările la adresa integrității alegerilor au fost principalele teme abordate astăzi, la Forumul de Securitate de la Chișinău, subliniind provocările majore cu care se confruntă democrația Republicii Moldova. Ana Revenco, șefa Centrului de Comunicare și Combatere a Dezinformării, a prezentat primul raport de țară privind manipularea informațională și ingerințele externe […] Articolul Primul raport de țară privind manipularea informațională strategică: Rusia utilizează cinci canale coordonate pentru a influența procesele democratice din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:00
Un grup de parlamentari de la Chișinău au mers la capela Bisericii „Sfânta Sofia” din București pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Ilie Ilașcu, erou al Mișcării de Eliberare Națională. „Astăzi am depus flori și ne-am luat rămas bun de la Ilie Ilașcu — erou al luptei pentru democrație și eliberarea națională de sub […] Articolul Parlamentari de la Chișinău, un ultim omagiu lui Ilie Ilașcu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Tarifele la gazele naturale pentru consumatori nu vor fi modificate până în luna ianuarie. Acestea vor putea fi revizuite după ce noul furnizor de stat, Energocom, va finaliza și prezenta calculele finale. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energie, Alexei Taran, a explicat că, doar după ce întreprinderea va depune cererea cu toate […] Articolul Când ar putea fi revizuite tarifele la gazele naturale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a luat act marți, 18 noiembrie, de demisia a opt deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Este vorba despre Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Draganel, aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, Nina Cereteu și Stela Onuțu, alese pe lista Partidului Nostru, precum și despre Ion Ceban, […] Articolul Încă opt deputați noi în Parlamentul de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
(FOTO) Kaja Kallas, după întrevederea cu Alexandru Munteanu: Relațiile dintre UE și R. Moldova sunt mai puternice ca niciodată # Vocea Basarabiei
Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, a declarat astăzi, 18 noiembrie, că relațiile dintre UE și Republica Moldova sunt mai puternice ca niciodată. Oficialul european a avut o întrevedere cu Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, aflat în prima sa vizită la Bruxelles de la preluarea mandatului la începutul […] Articolul (FOTO) Kaja Kallas, după întrevederea cu Alexandru Munteanu: Relațiile dintre UE și R. Moldova sunt mai puternice ca niciodată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Premierul R. Moldova: Discutăm un plan de reintegrare a regiunii transnistrene cu partenerii europeni și americani # Vocea Basarabiei
Autoritățile Republicii Moldova discută cu partenerii europeni și cei americani un plan de reintegrare a regiunii transnistrene. Declarații în acest sens au fost făcute de Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, aflat într-o vizită la Bruxelles. Fiind întrebat de jurnaliști dacă există un plan care prevede retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană, în contextul obiectivului Chișinăului […] Articolul Premierul R. Moldova: Discutăm un plan de reintegrare a regiunii transnistrene cu partenerii europeni și americani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Zeci de parlamentari din statele membre ale Consiliului Europei, reuniți la Chișinău # Vocea Basarabiei
Circa 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei vor participa, în perioada 20 – 21 noiembrie, la un importat eveniment desfășurat la Chișinău. Parlamentul Republicii Moldova va găzdui reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la care sunt așteptați și oficiali de rang înalt, printre care și Theodoros Rousopoulos, președintele APCE, […] Articolul Zeci de parlamentari din statele membre ale Consiliului Europei, reuniți la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Asociația Promo-LEX cere reabilitarea activistului Vadim Pogorlețchi, eliberat din detenție ilegală la Tiraspol # Vocea Basarabiei
Asociația Promo-LEX cere Guvernului să intervină pentru reabilitarea completă a activistului Vadim Pogorlețchi, eliberat luni după trei ani de detenție ilegală la Tiraspol. Organizația solicită autorităților să investigheze cazul și să recunoască caracterul politic al detenției activistului. Totodată, Promo-LEX atrage atenția că Vadim Pogorlețchi are nevoie de sprijin medical, psihologic și social imediat, având în vedere abuzurile […] Articolul Asociația Promo-LEX cere reabilitarea activistului Vadim Pogorlețchi, eliberat din detenție ilegală la Tiraspol apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
(FOTO) Cod galben de vreme complicată: Vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare # Vocea Basarabiei
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de condiții complicate ale vremii. Avertizarea este valabilă mâine, 19 noiembrie, între orele 03:00-12:00 Astfel, potrivit meteorologilor, în regiunile de nord și centru ale Republicii Moldova vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în sud va fi ploaie și lapoviță. Izolat se prevăd depuneri […] Articolul (FOTO) Cod galben de vreme complicată: Vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Secretariatul Comunității Energetice a inaugurat oficial biroul proiectului Independența și Reziliența Energetică a Republicii Moldova (MEIR) la Chișinău. Noul birou ar urma să susțină statul în procesul de accelerare a reformei, independenței și integrării europene. Potrivit autorităților, acești pași marchează o nouă fază de cooperare pentru accelerarea tranziției către energie curată a R. Moldova și […] Articolul Biroul pentru Independența și Reziliența Energetică a R. Moldova, inaugurat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Premierul Alexandru Munteanu: România, cel mai ferm susținător al R. Moldova în toate capitalele și instituțiile europene # Vocea Basarabiei
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi, la Bruxelles, o discuție cu mai mulți europarlamentari ai României, printre care Siegfried Mureșan, Nicu Ștefănuță, Victor Negrescu și Dan Barna. Astfel, șeful Guvernului de la Chișinău le-a mulțumit europarlamentarilor pentru sprijinul consecvent acordat Republicii Moldova în instituțiile europene, inclusiv prin promovarea rezoluțiilor și inițiativelor care vizează securitatea, reziliența […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu: România, cel mai ferm susținător al R. Moldova în toate capitalele și instituțiile europene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Directorul Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui, afirmă că reforma administrației publice este esențială pentru modernizarea țării și pentru depășirea structurilor rămase din perioada sovietică, cum sunt raioanele. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Fourm de la Vocea Basarabiei. Totodată, Furdui a precizat că, în cadrul unei discuții cu premierul Alexandru Munteanu a […] Articolul VIDEO/Viorel Furdui: Reforma administrativ-teritorială nu trebuie grăbită apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
(FOTO) Premierul de la Chișinău, la Bruxelles: R. Moldova, pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită # Vocea Basarabiei
Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită, iar extinderea UE este o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea Europei. Declarații în acest sens au fost făcute de Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, care a participat astăzi la Forumul privind extinderea Uniunii Europene de la Bruxelles. În […] Articolul (FOTO) Premierul de la Chișinău, la Bruxelles: R. Moldova, pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Secretarul general adjunct al NATO: R. Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor fără interferențe externe # Vocea Basarabiei
Republica Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor, fără interferențe externe. Declarația a fost făcută de secretarul general adjunct al NATO, Radmila Shekerinska, într-o intervenție la Moldova Security Forum, desfășurat astăzi la Chișinău. Oficialul a punctat că NATO susține integritatea teritorială, suveranitatea și parcursul european al Republicii Moldova. „Noi suntem mândri de faptul că […] Articolul Secretarul general adjunct al NATO: R. Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor fără interferențe externe apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Președintele României, despre Ilie Ilașcu: Ne luăm rămas-bun de la un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire și libertate # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul lui Ilie Ilașcu. El a subliniat, prin intermediul unei postări publicate pe pagina de Facebook, că Ilie Ilașcu a fost un erou contemporan cu noi, un simbol al rezistenței românești în regiunea separatistă transnistreană. „Ne luăm astăzi rămas-bun de la un patriot care […] Articolul Președintele României, despre Ilie Ilașcu: Ne luăm rămas-bun de la un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire și libertate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Pregătirile pentru alegerile din regiunea transnistreană, pe ultima sută de metri # Vocea Basarabiei
Pregătirile pentru alegerile din regiunea transnistreană, programate pentru 30 noiembrie, sunt pe ultima sută de metri. Votul anticipat va începe pe 24 noiembrie, iar în prezent se tipăresc buletinele de vot și se finalizează dotările tehnice ale secțiilor de votare. Potrivit așa-zisei comisii electorale centrale, în campanie sunt înscriși 890 de candidați, transmite IPN. La ședința administrației de la Tiraspol, […] Articolul Pregătirile pentru alegerile din regiunea transnistreană, pe ultima sută de metri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
