Un șofer în stare de ebrietate, oprit de carabinierii din Bălți

Deputatul PAS Maxim Potîrniche, s-a plâns de la tribuna Parlamentului că părinții în exploatează. Mai exact, parlamentarul a spus că este nevoie de educație digitală pentru vârstnici. Sportivul ajuns în Legislativ a menționat că părinții îi cer ajutor „pentru fiecare fleac făcut în telefon". Așadar, alesul poporului a cerut crearea unui program de formare a