ULTIMA ORĂ Maia Sandu a semnat decretul privind numirea Guvernului Munteanu

Alexandru Munteanu afirmă că va demisiona, dacă nu Moldova nu aderă la Uniunea Europeană până în 2030. Declarația a fost făcută de în plenul Parlamentului, după ce deputatul comunist Adrian Domentiuc l-a întrebat despre subiect. Drept replică, Munteanu a spus că membrii Partidului Comuniștilor se vor bucura dacă Moldova nu ajunge să se integreze în […]