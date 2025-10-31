Consiliul Europei a evaluat gradul de conformare a procuraturii din R. Moldova la standardele europene

12:40

Începând cu 1 noiembrie și până pe 31 martie inclusiv, șoferii sunt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire aprinsă. Scopul acestei măsuri este sporirea vizibilității vehiculelor în trafic și reducerea riscului de accidente, mai ales în condițiile meteo specifice sezonului rece – ceață, ploaie, zăpadă sau vizibilitate redusă.