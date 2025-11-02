Ucraina: Șase morți, inclusiv doi copii, într-un atac rusesc în timpul nopții
Realitatea.md, 2 noiembrie 2025 13:00
Șase oameni au fost uciși în noaptea de sâmbătă spre duminică în Ucraina, în urma unor atacuri cu rachete și drone rusești, potrivit unei surse judiciare, relatează agerpres.ro. „Forțele ruse au atacat regiunile Dnipropetrovsk și Odesa. Șase persoane au murit, între care doi copii”, a anunțat sâmbătă pe Telegram biroul Parchetului General al Ucrainei. Un […] Articolul Ucraina: Șase morți, inclusiv doi copii, într-un atac rusesc în timpul nopții apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Performanță remarcabilă: Moldova obține din nou aurul la Olimpiada Mondială de Robotică # Realitatea.md
Elevii din Republica Moldova au obținut, pentru al cincilea an consecutiv, medalia de aur la cea mai prestigioasă Olimpiadă mondială de robotică pentru liceeni. Distincția a fost acordată la categoria Inovație în Inginerie, iar echipa Moldovei a primit și o mențiune de onoare la categoria FIRST Global Innovator Award. Potrivit Ministerului Educației, premiul Ustad Ahmad […] Articolul FOTO Performanță remarcabilă: Moldova obține din nou aurul la Olimpiada Mondială de Robotică apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Atac sângeros în Marea Britanie: zece oameni au fost înjunghiați în tren. Premierul Starmer: „Un incident îngrozitor” # Realitatea.md
Zece persoane au fost tratate pentru răni care le-au pus viaţa în pericol după o serie de atacuri cu cuţitul care au avut loc sâmbătă, 1 noiembrie curent, într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei. Doi bărbaţi au fost arestaţi, informează știrileprotv.ro. Poliţia antiteroristă sprijină ancheta, în timp ce se lucrează la stabilirea circumstanţelor complete […] Articolul Atac sângeros în Marea Britanie: zece oameni au fost înjunghiați în tren. Premierul Starmer: „Un incident îngrozitor” apare prima dată în Realitatea.md.
„Un stup uman” în China: clădirea-gigant care adăpostește mai mulți oameni decât unele orașe # Realitatea.md
În orașul Hangzhou din China, un bloc impresionant adăpostește aproximativ 30 de mii de oameni, mai mult decât populația orașelor Orhei, Ungheni sau Cahul. Pentru unii, viața în această clădire seamănă cu un „stup uman”, unde oamenii coexistă într-o densitate rar întâlnită, transmite adevărul.ro. Regent International, așa cum este cunoscut complexul, pare să sfideze toate […] Articolul „Un stup uman” în China: clădirea-gigant care adăpostește mai mulți oameni decât unele orașe apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Mihail Latîșev, vicecampion european la Judo U23. Argint istoric pentru Moldova la turneul găzduit la Chișinău # Realitatea.md
Mihail Latîșev a cucerit medalia de argint pentru lotul Moldovei la Campionatul European de judo Under-23, desfășurat în premieră în țara noastră, la Chișinău Arena. Sportivul moldovean a devenit vicecampion european, după ce a cedat la limită în finala disputată împotriva unui adversar din Georgia. La competiție, compatriotul nostru a cucerit medalia de argint în […] Articolul Mihail Latîșev, vicecampion european la Judo U23. Argint istoric pentru Moldova la turneul găzduit la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru duminică, 2 noiembrie 2025, o vreme deosebit de frumoasă pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. În nordul țării, temperaturile aerului vor oscila între +13 și +15 grade Celsius, în centrul republicii se vor înregistra valori între +15 și […] Articolul Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade sunt așteptate apare prima dată în Realitatea.md.
Ilie Bolojan felicită noul Guvern al Republicii Moldova: „Vom continua să lucrăm împreună cu aceeași determinare” # Realitatea.md
Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj de felicitare noului Guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a depus jurământul sâmbătă, 1 noiembrie, la Președinția Republicii Moldova. Într-o postare pe Facebook, șeful Executivului de la București a subliniat că România va continua să sprijine eforturile autorităților de la Chișinău pentru deschiderea […] Articolul Ilie Bolojan felicită noul Guvern al Republicii Moldova: „Vom continua să lucrăm împreună cu aceeași determinare” apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Revolut a început să blocheze conturile cetățenilor ruși care nu dețin rezidență în UE, în baza celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni # Realitatea.md
Platforma financiară Revolut a început să blocheze conturile cetățenilor din Belarus și Rusia care nu dețin rezidență permanentă sau cetățenie într-un stat membru al Uniunii Europene. Măsura îi afectează inclusiv pe cei care dețin un permis de ședere aflat în proces de reînnoire. Mai mulți utilizatori au primit două e-mailuri succesive: unul prin care li […] Articolul Revolut a început să blocheze conturile cetățenilor ruși care nu dețin rezidență în UE, în baza celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Descoperire cu ajutorul AI: oamenii de știință au aflat cum o genă declanșează boala Crohn, după 25 de ani de mister # Realitatea.md
O echipă de cercetători de la University of California San Diego (UC San Diego School of Medicine) a reușit, cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), să deslușească mecanismul prin care o genă-cheie declanșează boala Crohn – o formă severă de inflamație intestinală cronică, al cărei mecanism genetic a rămas neclar mai bine de 25 de ani, […] Articolul Descoperire cu ajutorul AI: oamenii de știință au aflat cum o genă declanșează boala Crohn, după 25 de ani de mister apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Începând de astăzi, Republica Moldova aplică procedura de tranzit comun al mărfurilor prin sistemul NCTS # Realitatea.md
Începând de astăzi, Republica Moldova aplică procedura de tranzit comun prin sistemul electronic NCTS (New Computerised Transit System), devenind membru cu drepturi depline al Convenției privind regimul de tranzit comun, scrie IPN. Noul sistem permite schimbul rapid și securizat de date între autoritățile vamale și operatorii economici atunci când mărfurile sunt transportate sub un regim […] Articolul Începând de astăzi, Republica Moldova aplică procedura de tranzit comun al mărfurilor prin sistemul NCTS apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Lukașenko amenință Occidentul: va folosi „terifiantele” rachete rusești Oreșnik „dacă lucrurile o iau razna” # Realitatea.md
Președintele autoproclamat al Belarusului, Alexandr Lukașenko, a declarat că racheta balistică rusească de tip Oreșnik este necesară țării sale pentru a „speria” statele vecine. Declarația a fost făcută în timpul unei vizite în regiunea Vitebsk, relatează agenția BELTA, citată de Ukrainska Pravda. Lukașenko a confirmat că sistemul Oreșnik, pe care l-a numit un „armament înfricoșător”, […] Articolul Lukașenko amenință Occidentul: va folosi „terifiantele” rachete rusești Oreșnik „dacă lucrurile o iau razna” apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Cetățenii se vor putea înregistra în sistemul de compensații pentru energie începând cu 3 noiembrie # Realitatea.md
Începând cu 3 noiembrie, cetățenii se pot înregistra pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de plățile destinate acoperirii costurilor la energie în sezonul rece 2025-2026. Detalii despre mecanismul de acordare a compensațiilor vor fi prezentate luni, în cadrul unei conferințe de presă susținute de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, transmite IPN. De la […] Articolul Cetățenii se vor putea înregistra în sistemul de compensații pentru energie începând cu 3 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Scene neobișnuite pe frontul din Ucraina: O cămilă folosită de trupele ruse pentru transportul echipamentelor, capturată lângă Harkov # Realitatea.md
Conflictul sângeros care opune Kievul şi Moscova de trei ani şi jumătate dă naştere şi la scene neobişnuite. Potrivit cotidianului britanic The Daily Telegraph, luna trecută, o cămilă utilizată de trupele ruse pentru transportul echipamentelor militare a fost capturată de armata ucraineană în estul țării. Incidentul a avut loc în apropierea regiunii Harkov, după ce […] Articolul Scene neobișnuite pe frontul din Ucraina: O cămilă folosită de trupele ruse pentru transportul echipamentelor, capturată lângă Harkov apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Cel mai bun sistem din lume, dar pe minus: Emil Ceban laudă asigurările medicale, aflate în deficit de 1,5 miliarde de lei # Realitatea.md
Noul ministru al Sănătății, Emil Ceban, a declarat în plenul Parlamentului, la învestirea Guvernului condus de Alexandru Munteanu, că medicina de familie rămâne fundamentul sistemului medical, dar necesită modernizare și adaptare la noile realități, transmite Bani.md. „Medicina de familie este cartea de vizită a sistemului de sănătate al Republicii Moldova. Toți noi începem de la […] Articolul Cel mai bun sistem din lume, dar pe minus: Emil Ceban laudă asigurările medicale, aflate în deficit de 1,5 miliarde de lei apare prima dată în Realitatea.md.
Alertă pe Aeroportul din Berlin: Mai multe zboruri au fost suspendate timp de aproape două ore, din cauza unei drone # Realitatea.md
Prezența unei drone neidentificate a perturbat, vineri seară, traficul aerian pe aeroportul Berlin-Brandenburg, unde decolările și aterizările au fost suspendate timp de aproape două ore, relatează AFP, citată de News.ro. Potrivit unui purtător de cuvânt al aeroportului, zborurile au fost întrerupte între ora locală 20:08 și 21:58, iar „o mulțime de curse au fost redirecționate […] Articolul Alertă pe Aeroportul din Berlin: Mai multe zboruri au fost suspendate timp de aproape două ore, din cauza unei drone apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Maia Sandu mulțumește Guvernului Recean: “A făcut istorie prin trecerea referendumului privind integrarea europeană” # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova a transmis sâmbătă, 1 noiembrie, un mesaj de recunoștință echipei guvernamentale conduse de fostul prim-ministru Dorin Recean. „A fost un guvern care a menținut pacea, a apărat democrația și siguranța cetățenilor, a realizat programe importante de dezvoltare a țării și a localităților și a făcut istorie prin trecerea referendumului privind integrarea europeană […] Articolul Maia Sandu mulțumește Guvernului Recean: “A făcut istorie prin trecerea referendumului privind integrarea europeană” apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Sportivii moldoveni Vitalie și Anastasia Spînu au obținut șapte medalii la Campionatul Mondial de Karate Shotokan # Realitatea.md
Sportivii moldoveni Vitalie și Anastasia Spînu au obținut șapte medalii la Campionatul Mondial de Karate Shotokan „SKDUN 2025”, desfășurat în perioada 24-26 octombrie, transmite IPN. Vitalie Spînu a cucerit medalia de aur la proba kumite individual, precum și două medalii de argint la categoriile open și kumite, în categoria de greutate de până la 80 kg. […] Articolul Sportivii moldoveni Vitalie și Anastasia Spînu au obținut șapte medalii la Campionatul Mondial de Karate Shotokan apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Trump ignoră solicitarea lui Orban privind sancţiunile impuse petrolului rusesc: “A cerut o derogare. Nu i-am acordat-o” # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri, la bordul avionului prezidențial Air Force One, că nu a aprobat cererea premierului ungar Viktor Orban privind o exceptare de la sancțiunile americane asupra petrolului rusesc, relatează Reuters și Daily News Hungary. Întrebat de reporteri care este răspunsul său pentru solicitarea venită din partea Budapestei, liderul american […] Articolul Trump ignoră solicitarea lui Orban privind sancţiunile impuse petrolului rusesc: “A cerut o derogare. Nu i-am acordat-o” apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Decretul cu privire la numirea noului Guvern a fost semnat de Maia Sandu și publicat pe pagina web a Președinției Republicii Moldova. În cadrul ceremoniei de depunere a jurământului, șefa statului a felicitat noul Executiv și a subliniat că prioritatea Guvernului Munteanu trebuie să fie stabilitatea economică și continuarea reformelor de integrare europeană. „Porniți la […] Articolul ULTIMA ORĂ Maia Sandu a semnat decretul privind numirea Guvernului Munteanu apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
VIDEO Membrii noului Cabinet de miniștri, condus de Alexandru Munteanu, au depus jurământul la Președinție # Realitatea.md
Membrii noului Cabinet de miniștri, condus de Alexandru Munteanu, au depus jurământul de credință la Președinție. Guvernul și programul de activitate al acestuia a fost votat de 55 de deputați. Șefa statului a felicitat noua garnitură guvernamentală și a menționat că sarcina Guvernului condus de Alexandru Munteanu este să ofere siguranță cetățenilor și să pună […] Articolul VIDEO Membrii noului Cabinet de miniștri, condus de Alexandru Munteanu, au depus jurământul la Președinție apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Summit „secret” al aliaților Ucrainei, la Madrid: Cum s-a aflat de el și ce reguli stricte trebuie să respecte invitații # Realitatea.md
Ministerul de Externe al Spaniei va găzdui, marți, 4 noiembrie, la Madrid, o reuniune „secretă cu ușile închise” a Coaliției Voluntarilor, la care vor participa reprezentanți din 35 de țări aliate ale Ucrainei, conform El Mundo, citat de Ukrainska Pravda. Potrivit sursei, va fi o zi de lucru intensivă, care va începe la ora 09:00 […] Articolul Summit „secret” al aliaților Ucrainei, la Madrid: Cum s-a aflat de el și ce reguli stricte trebuie să respecte invitații apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Noul Guvern condus de Alexandru Munteanu depune jurământul de învestire. RLIVE TV transmite în direct ceremonia # Realitatea.md
Sămbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, are loc ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noul Cabinet de miniștri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit administrației prezidențiale, la eveniment participă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu. Ceremonia va fi transmisă în direct pe RLIVE TV […] Articolul Noul Guvern condus de Alexandru Munteanu depune jurământul de învestire. RLIVE TV transmite în direct ceremonia apare prima dată în Realitatea.md.
Pentagonul aprobă transferul rachetelor americane Tomahawk către Ucraina. Decizia finală va fi luată de Trump # Realitatea.md
Pentagonul a aprobat transferul rachetelor americane Tomahawk către Ucraina, după ce a evaluat că acest lucru nu va avea un impact negativ asupra stocurilor SUA, transmite adevărul.ro. Cu toate acestea, decizia politică finală aparține preşedintelui Donald Trump, potrivit a trei oficiali americani şi europeni familiarizaţi cu această chestiune, citaţi de CNN, scrie News.ro. Deşi Pentagonul nu […] Articolul Pentagonul aprobă transferul rachetelor americane Tomahawk către Ucraina. Decizia finală va fi luată de Trump apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Egiptul deschide porțile unui muzeu grandios lângă Piramide, sperând să atragă milioane de vizitatori din întreaga lume și să transforme din nou turismul în motorul economiei, informează mediafax.ro. Cu o suprafață de 500.000 de metri pătrați, Marele Muzeu Egiptean (GEM) va fi inaugurat sâmbătă, 1 noimebrie curent, la poalele Piramidelor din Giza și va găzdui […] Articolul Egiptul inaugurează Marele Muzeu Egiptean, o bijuterie la poalele Piramidelor apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Mitropolia Basarabiei binecuvântează Guvernul Munteanu și își arată deschiderea pentru colaborare cu noul Executiv # Realitatea.md
Mitropolia Basarabiei a adresat un mesaj de binecuvântare și susținere noului Guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. În scrisoarea transmisă de Mitropolitul Petru, este exprimată încrederea că echipa guvernamentală va conduce țara cu înțelepciune, curaj și dreaptă socotință, promovând unitatea, stabilitatea și prosperitatea. „Vă adresăm, cu părintească binecuvântare, alese felicitări și urări […] Articolul Mitropolia Basarabiei binecuvântează Guvernul Munteanu și își arată deschiderea pentru colaborare cu noul Executiv apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Începând cu 1 noiembrie, un nou medicament pentru osteoporoză va fi compensat din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Lista medicamentelor compensate a fost completată cu denumirea comună internațională Acidum ibandronicum, destinat tratamentului osteoporozei la femei. „Preparatul va fi disponibil atât sub formă de comprimate filmate, cât și ca soluție injectabilă și va fi parțial […] Articolul Un nou medicament compensat pentru osteoporoză, disponibil din 1 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Instituțiile publice, invitate să participe cu proiecte verzi la competiția „Moldova Eco Energetică” # Realitatea.md
Instituțiile publice și autoritățile locale sunt invitate să participe la competiția „Moldova Eco Energetică 2025”, care recompensează cele mai eficiente și inovatoare proiecte din domeniul energiei durabile. Proiectele pot fi depuse la următoarele categorii: eficiență energetică în clădiri publice, producerea energiei electrice sau termice regenerabile, eficiență energetică în iluminatul stradal, precum și premiul special pentru […] Articolul Instituțiile publice, invitate să participe cu proiecte verzi la competiția „Moldova Eco Energetică” apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Un aparat performant de radiografie, oferit Centrului de Sănătate Edineț de Guvernul Japoniei # Realitatea.md
Pacienții Centrului de Sănătate din Edineț vor avea acces la servicii medicale mai performante, grație unui aparat modern de radiografie digitală oferit instituției de Guvernul Japoniei, prin Programul de granturi pentru securitate umană „Kusanone”. Echipamentul, în valoare de 130 de mii de dolari, va permite efectuarea investigațiilor medicale de o calitate mai înaltă și va […] Articolul Un aparat performant de radiografie, oferit Centrului de Sănătate Edineț de Guvernul Japoniei apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Consiliul Europei a evaluat gradul de conformare a procuraturii din R. Moldova la standardele europene # Realitatea.md
Trei români care lucrează pentru CE au participat, la Chișinău, la o masă rotundă privind implementarea standardelor Uniunii Europene referitoare la independența, integritatea și responsabilitatea activitatea procurorilor de peste Prut. Reprezentanții Consiliului Superior al Procurorilor au participat vineri, 31 octombrie a.c, la o masă rotundă organizată de Consiliul Europei în cadrul Proiectului „Consolidarea sistemului de […] Articolul Consiliul Europei a evaluat gradul de conformare a procuraturii din R. Moldova la standardele europene apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Premierul Munteanu, mesaj după ce a obținut votul Parlamentului: Să ne unim forțele pentru binele țării # Realitatea.md
„Să ne unim forțele pentru binele țării”, a transmis Alexandru Munteanu, după ce a primit vot de încredere în Parlament, fiind sprijinit de 55 de deputați. Premierul a menționat că se va concentra pe direcția strategică pentru țară – aderarea la Uniunea Europeană. Șeful cabinetului de miniștri a notat că este onoare pentru el să […] Articolul Premierul Munteanu, mesaj după ce a obținut votul Parlamentului: Să ne unim forțele pentru binele țării apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Opt deputați PAS renunță la mandate. Printre ei, mai mulți miniștri, fostul premier Recean și emisarul Nicu Popescu # Realitatea.md
Opt deputați aleși pe listele PAS își depun mandatele. Este vorba despre Dan Perciun, Emil Ceban, Vladimir Bolea, Dorin Recean, Artur Mija, Mihai Popșoi, Nicu Popescu și Ludmila Catlabuga. Cinci parte dintre ei au fost reconfirmați în calitate de miniștri. Nicu Popescu a devenit emisar special al șefei statului, iar ex-premierul Dorin Recean se retrage […] Articolul Opt deputați PAS renunță la mandate. Printre ei, mai mulți miniștri, fostul premier Recean și emisarul Nicu Popescu apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Guvernul Munteanu va depune jurământul sâmbătă dimineața. Ceremonia va avea loc la Președinția Republicii Moldova. La eveniment va participa și președintele Parlamentului, Igor Grosu, precizează administrația prezidențială. Guvernul format de Alexandru Munteanu a primit vot de încredere vineri, 31 octombrie 2025. Cabinetul de miniștri a fost sprijinit de 55 de deputați. Pentru cele mai importante […] Articolul Președinția: Guvernul Munteanu va depune sâmbătă dimineața jurământul apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
ULTIMA ORĂ! Guvernul Munteanu a primit vot de încredere din partea majorității parlamentare # Realitatea.md
Guvernul în frunte cu Alexandru Munteanu a primit vot de încredere din partea majorității parlamentare vineri seara, 31 octombrie curent, după patru ore de întrebări-răspunsuri în plenul Legislativului. Fracțiunile PSRM, PCRM, Alternativa, „Partidul Nostru” și „Democrația Acasă” nu au votat pentru. Proiectul a fost susținut de 55 de deputați. Echipa guvernamentală Eugen Osmochescu – expert […] Articolul ULTIMA ORĂ! Guvernul Munteanu a primit vot de încredere din partea majorității parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
BANI.MD Reforma lui Emil Ceban: Ministerul Sănătății va avea secretar de stat responsabil de medicina de familie # Realitatea.md
Ministrul desemnat al Sănătății, Emil Ceban, a declarat în plenul Parlamentului că medicina de familie trebuie reformată, subliniind că aceasta reprezintă „cartea de vizită a sistemului de sănătate” din Republica Moldova. „Toți noi începem în sistemul de sănătate de la medicul de familie. Avem un sistem bine pus la punct și unul dintre cele mai […] Articolul BANI.MD Reforma lui Emil Ceban: Ministerul Sănătății va avea secretar de stat responsabil de medicina de familie apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
PN nu va vota Guvernul. Grițco: Dacă se alegea separat premierul, Munteanu era să fie susținut # Realitatea.md
Nici „Partidul Nostru” nu va sprijini cabinetul de miniștri format de Alexandru Munteanu. Deputata Elena Grițco a declarat de la tribună dă dacă se acorda separat vot de încredere premierului, Munteanu îl obținea. “Dacă era o procedură prin care să votăm separat pentru dumneavoastră, era să o facem și dumneavoastră asta știți”, a declarat Grițco. […] Articolul PN nu va vota Guvernul. Grițco: Dacă se alegea separat premierul, Munteanu era să fie susținut apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Cel puțin 19 persoane și-au pierdut viața în Jamaica din cauza uraganului Melissa, a declarat ministrul Informațiilor, Dana Morris Dixon, în timp ce echipele de salvare continuă căutările și autoritățile încearcă să acorde ajutor în zonele grav afectate. Uraganul, unul dintre cele mai puternice care au lovit regiunea Caraibelor, a provocat moartea a cel puțin […] Articolul Uraganul Melissa face ravagii în Caraibe: 19 morți în Jamaica, 30 în Haiti apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Doina Gherman: Guvernul nu promite minuni peste noapte. Și înțelege exact situația în care ne aflăm # Realitatea.md
„Guvernul nu promite minuni peste noapte. Și înțelege exact situația în care ne aflăm”, a declarat lidera PAS, Doina Gherman, după ce cabinetul format de Alexandru Munteanu a cerut deputaților vot de încredere. Vicepreședinta Parlamentului a făcut referire la procesul de aderarea a Moldovei la Uniunea Europeană. Politiciana a menționat că Executivul condus de Dorin Recean […] Articolul Doina Gherman: Guvernul nu promite minuni peste noapte. Și înțelege exact situația în care ne aflăm apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Kylian Mbappé a primit Gheata de Aur a Europei, după ce a marcat 44 de goluri în primul sezon la Real Madrid # Realitatea.md
Kylian Mbappé a câștigat trofeul „Gheata de Aur” a Europei, după ce a marcat 44 de goluri în sezonul trecut, primul petrecut la Real Madrid. Atacantul francez a primit premiul în cadrul unei ceremonii organizate pe stadionul Santiago Bernabeu. „Este un moment important pentru mine. Vreau să le mulțumesc colegilor și fanilor. A fost visul […] Articolul Kylian Mbappé a primit Gheata de Aur a Europei, după ce a marcat 44 de goluri în primul sezon la Real Madrid apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Un studiu amplu realizat în Massachusetts arată că bebelușii născuți de mame infectate cu virusul SARS-CoV-2 în timpul sarcinii pot avea un risc ușor crescut de tulburări de dezvoltare neurologică, inclusiv autism, potrivit revistei Obstetrics and Gynecology și The Washington Post. Cercetarea a analizat peste 18.000 de cazuri de copii născuți între 2020 și 2021, […] Articolul Studiu: Mai mulți copii născuți în pandemie, diagnosticați cu autism apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
17:10
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut pentru traversarea ilegală a frontierei și corupere, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Anunțul a fost făcut de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). „Urmare a recursului depus de procurorii PCCOCS, arestul unui fost deputat a fost prelungit cu încă 30 de zile […] Articolul Încă 30 de zile de arest preventiv pentru fostul deputat Constantin Țuțu apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Potîrniche se plânge de la tribuna Parlamentului că părinții nu îi sunt digitalizați: M-am săturat să fiu exploatat # Realitatea.md
Deputatul PAS Maxim Potîrniche, s-a plâns de la tribuna Parlamentului că părinții în exploatează. Mai exact, parlamentarul a spus că este nevoie de educație digitală pentru vârstnici. Sportivul ajuns în Legislativ a menționat că părinții îi cer ajutor „pentru fiecare fleac făcut în telefon”. Așadar, alesul poporului a cerut crearea unui program de formare a […] Articolul Potîrniche se plânge de la tribuna Parlamentului că părinții nu îi sunt digitalizați: M-am săturat să fiu exploatat apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Directorul liceului „Gheorghe Asachi”, reținut pentru corupție, a fost plasat în arest preventiv # Realitatea.md
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți pentru corupere pasivă, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Sentința a fost pronunțată astăzi, 31 octombrie, de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, transmite ProTV. Joi, 30 octombrie, Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat că i-a reținut […] Articolul Directorul liceului „Gheorghe Asachi”, reținut pentru corupție, a fost plasat în arest preventiv apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Deputatul PAS Nicolae Botgros respinge acuzațiile la adresa nepotului și spune că îi va apăra reputația # Realitatea.md
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Nicolae Botgros, a reacționat vineri la acuzațiile lansate în ultimele zile în spațiul public, calificându-le drept „grave și complet neadevărate”. Parlamentarul afirmă că informațiile apărute în unele platforme media și pe rețelele de socializare nu au nicio bază factuală sau juridică. „Exprim întreaga mea compasiune pentru familia Cuciuc, care […] Articolul Deputatul PAS Nicolae Botgros respinge acuzațiile la adresa nepotului și spune că îi va apăra reputația apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
La Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova au fost inaugurate trei săli de conferințe modernizate, grație sprijinului oferit de Guvernul României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). Sălile se află în blocul administrativ situat pe strada Academiei 1, din sectorul Telecentru al capitalei și au fost dotate cu echipamente tehnice […] Articolul Trei săli de conferințe de la Institutul de Zoologie al USM au fost modernizate apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
„Operațiune reușită”. SBU susține că a distrus o rachetă rusească Oreshnik, înainte ca lumea să știe despre ea # Realitatea.md
Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Vasile Maliuc, afirmă că forțele armate ucrainene au distrus o rachetă rusească Oreshnik, înainte ca Moscova să anunțe oficial despre această muniție. Potrivit oficialului, obuzul se afla la poligonul de testare Kapustin Yar din regiunea rusească Astrahan. Maliuc afirmă că misiunea a avut loc în 2023 fost reușită, transmite […] Articolul „Operațiune reușită”. SBU susține că a distrus o rachetă rusească Oreshnik, înainte ca lumea să știe despre ea apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
VIDEO Escrocherie uriașă în domeniul imobiliar: Trei persoane, inclusiv un cetățean rus, reținute # Realitatea.md
Un cetățean rus de 49 de ani și un moldovean de 29 de ani au fost reținuți de oamenii legii, iar o femeie de 33 de ani din Chișinău este cercetată în libertate, în cadrul a două dosare penale pentru escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari. „Potrivit materialelor cauzei, cetățeanul rus, angajat în […] Articolul VIDEO Escrocherie uriașă în domeniul imobiliar: Trei persoane, inclusiv un cetățean rus, reținute apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Svetlana Pîslaru este profesoară de limba și literatura română și crede că educația are puterea de a forma generații care privesc cu încredere spre viitor. Pentru ea, rolul unui profesor nu se limitează la predarea materiei, ci la transmiterea valorilor, a culturii și a identității. „A fi profesoară nu înseamnă doar să predau o materie. […] Articolul Svetlana Pîslaru: „Cuvintele pot clădi caractere și pot deschide minți” apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Radu Gabura: „Europa pentru mine înseamnă drumuri sigure și oportunități pentru toți” # Realitatea.md
Radu Gabura este șofer de rută internațională, cu o experiență de peste 15 ani pe drumurile din Europa. În fiecare zi, el transportă mărfuri esențiale și contribuie la legătura economică dintre Republica Moldova și statele europene. „Ca șofer de rută internațională, trăiesc zilnic ce înseamnă să faci parte dintr-o comunitate europeană: infrastructură modernă, reguli clare […] Articolul Radu Gabura: „Europa pentru mine înseamnă drumuri sigure și oportunități pentru toți” apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Alexandru Munteanu promite dialog cu autonomia găgăuză. Când își programează o vizită? # Realitatea.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a fost audiat în Parlament, unde a cerut votul de încredere pentru noul său Cabinet. Pe durata ședinței, el a răspuns la o serie de întrebări din partea deputaților din toate fracțiunile parlamentare. Deputatul Partidului Socialiștilor, Grigorii Uzun, a întrebat când își programează o vizită în regiunea autonomă găgăuză și a ridicat […] Articolul Alexandru Munteanu promite dialog cu autonomia găgăuză. Când își programează o vizită? apare prima dată în Realitatea.md.
