Ucraina: Șase morți, inclusiv doi copii, într-un atac rusesc în timpul nopții

16:10

La Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova au fost inaugurate trei săli de conferințe modernizate, grație sprijinului oferit de Guvernul României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). Sălile se află în blocul administrativ situat pe strada Academiei 1, din sectorul Telecentru al capitalei și au fost dotate cu echipamente tehnice […] Articolul Trei săli de conferințe de la Institutul de Zoologie al USM au fost modernizate apare prima dată în Realitatea.md.