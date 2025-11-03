VIDEO Incendiu la ieșirea din orașul Vatra: Un automobil a ars în totalitate

19:40

„Să ne unim forțele pentru binele țării”, a transmis Alexandru Munteanu, după ce a primit vot de încredere în Parlament, fiind sprijinit de 55 de deputați. Premierul a menționat că se va concentra pe direcția strategică pentru țară – aderarea la Uniunea Europeană. Șeful cabinetului de miniștri a notat că este onoare pentru el să […] Articolul Premierul Munteanu, mesaj după ce a obținut votul Parlamentului: Să ne unim forțele pentru binele țării apare prima dată în Realitatea.md.