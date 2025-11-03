Horoscop 3 noiembrie 2025: Zi favorabilă pentru Balanțe

23:10

Pentagonul a aprobat transferul rachetelor americane Tomahawk către Ucraina, după ce a evaluat că acest lucru nu va avea un impact negativ asupra stocurilor SUA, transmite adevărul.ro. Cu toate acestea, decizia politică finală aparține preşedintelui Donald Trump, potrivit a trei oficiali americani şi europeni familiarizaţi cu această chestiune, citaţi de CNN, scrie News.ro. Deşi Pentagonul nu […] Articolul Pentagonul aprobă transferul rachetelor americane Tomahawk către Ucraina. Decizia finală va fi luată de Trump apare prima dată în Realitatea.md.