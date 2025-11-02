Mihail Latîșev, vicecampion european la Judo U23. Argint istoric pentru Moldova la turneul găzduit la Chișinău

15:10

Începând cu 1 noiembrie, transportatorii din Republica Moldova vor beneficia de o trecere mult mai rapidă a controlului vamal și nu vor mai fi nevoiți să aștepte ore, zile sau chiar săptămâni, cum se întâmpla anterior. Schimbarea vine ca urmare a aderării țării noastre la Convenția privind regimul de tranzit comun și aplicării Noului Sistem […] Articolul Șeful Serviciului Vamal, convins că din 1 noiembrie nu vor mai fi cozi de camioane cu marfă: Vor trece printr-un click apare prima dată în Realitatea.md.