Exporturile Rusiei de gaze naturale lichefiate au scăzut cu 3,4% în primele zece luni din acest an

Prezența unei drone neidentificate a perturbat, vineri seară, traficul aerian pe aeroportul Berlin-Brandenburg, unde decolările și aterizările au fost suspendate timp de aproape două ore, relatează AFP, citată de News.ro. Potrivit unui purtător de cuvânt al aeroportului, zborurile au fost întrerupte între ora locală 20:08 și 21:58, iar „o mulțime de curse au fost redirecționate