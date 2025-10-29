Alexandru Munteanu începe consultările cu fracțiunile parlamentare pentru formarea noului Guvern

11:40

Fostul fruntaș PAS, care a demisionat din Guvern și din partid, într-un moment neașteptat, Andrei Spînu, a revenit în spațiul public, la Onetv, televiziunea despre care telegramurile scriu că i-ar aparține. Oficialul a negat aceste zvonuri. Spînu a dezvăluit cu ce se ocupă de când s-a lăsat de politică și „la ce proiecte” lucrează acum, […] The post Andrei Spînu a povestit cu ce se ocupă după retragerea din politică appeared first on Omniapres.