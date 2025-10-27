Moldovenii au plătit aproape 30 milioane lei pentru bunuri importate peste limita de 150 de euro

12:30

Liderul socialiștilor, Igor Dodon consideră că Alexandru Munteanu, dacă va fi ales în funcția de premier, nu „nu va ajunge la un an de mandat". Potrivit politicianului, Munteanu s-ar putea confrunta cu dificultăți în activitatea sa. „În jumătate de an va pleca din funcție, deoarece se va ciocni de realitatea dură și nu îi se […]