Omniapres, 28 octombrie 2025 14:10
Tragedie în localitatea Japca, raionul Florești. Un copil de doi ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână. Incidentul s-a produs marți, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:34. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare Nord și Direcției Situații Excepționale Florești. […] The post Un copil de doi ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână în raionul Florești appeared first on Omniapres.
Tragedie în localitatea Japca, raionul Florești. Un copil de doi ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână. Incidentul s-a produs marți, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:34. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare Nord și Direcției Situații Excepționale Florești. […] The post Un copil de doi ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână în raionul Florești appeared first on Omniapres.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat luni, 27 octombrie 2025, decrete prin care a acordat distincții importante conducerii Poliției Naționale. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a fost avansat în gradul de chestor-șef, echivalent cu cel de general-locotenent, cel mai înalt grad din ierarhia Poliției Naționale. Totodată, șefa statului i-a conferit șefului adjunct […] The post Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, avansat în grad de șefa statului appeared first on Omniapres.
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a anunțat componența noului Cabinet de miniștri, în care se regăsesc nouă membri ai vechiului guvern Recean. „Aceasta este echipa alături de care voi merge în Parlament pentru a solicita votul de încredere al deputaților. Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică și să consolidăm pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la […] The post Alexandru Munteanu a prezentat echipa noului Guvern și programul de activitate appeared first on Omniapres.
13:10
Munteanu: Agricultură modernă și protecția angajaților, printre prioritățile viitorului guvern # Omniapres
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a avut luni, 27 octombrie, întâlniri cu reprezentanții confederațiilor sindicale și ai mai multor asociații agricole, subliniind importanța dezvoltării unui model economic și social sustenabil. În cadrul discuțiilor cu asociațiile agricole, Munteanu a evidențiat necesitatea unui sector agricol modern, adaptat la schimbările climatice și capabil să facă față provocărilor actuale. El […] The post Munteanu: Agricultură modernă și protecția angajaților, printre prioritățile viitorului guvern appeared first on Omniapres.
Sute de cetățeni româno-moldoveni au fost opriți la granița cu Republica Moldova după ce Poliția de Frontieră le-a reținut actele de identitate. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași (ITPF), de la începutul anului au fost reținute aproximativ 870 de cărți de identitate, scrie 24iasi.ro. Principalul motiv invocat este suspiciunea de […] The post Sute de moldoveni au rămas fără actele de identitate la granița cu România appeared first on Omniapres.
12:10
Percheziții în Chișinău și Orhei: un funcționar al Fiscului, reținut într-un caz de corupție # Omniapres
Astăzi, autoritățile efectuează percheziții în municipiile Chișinău și Orhei, vizând mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), suspectați de implicare într-o schemă de corupție sistemică. Acțiunile sunt coordonate de Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul. Urmărirea penală a fost pornită pe baza unei suspiciuni rezonabile privind săvârșirea infracțiunilor de […] The post Percheziții în Chișinău și Orhei: un funcționar al Fiscului, reținut într-un caz de corupție appeared first on Omniapres.
Viitorul cabinet de miniștri prinde contur. Deocamdată, sunt șase candidați. Patru dintre aceștia au proprietăți și conturi bancare considerabile, iar doi nu au depuse declarații de avere și interese personale, pentru că nu sunt funcționari publici, notează jurnal.md. Primele șase persoane care au acceptat să facă parte din viitorul cabinet de miniștri sunt Emil Ceban, […] The post Primii șase candidați la Guvern: ce proprietăți și conturi bancare dețin appeared first on Omniapres.
11:10
VIDEO // Scandal în direct: Vasile Costiuc a părăsit platoul unei emisiuni TV după un schimb dur de replici cu Lilian Carp # Omniapres
Un schimb tensionat de replici între deputații Vasile Costiuc („Democrația Acasă”) și Lilian Carp (PAS) a culminat luni seara cu părăsirea platoului emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova de către Costiuc. Conflictul a început după ce Lilian Carp l-a acuzat pe Costiuc de răspândirea de declarații false încă din campania electorală și de […] The post VIDEO // Scandal în direct: Vasile Costiuc a părăsit platoul unei emisiuni TV după un schimb dur de replici cu Lilian Carp appeared first on Omniapres.
Candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a anunțat astăzi completarea echipei guvernamentale cu doi noi miniștri și un secretar general al Cancelariei de Stat. Natalia Plugaru, expertă în domeniul politicilor sociale și al protecției persoanelor vulnerabile, este propusă pentru conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Gheorghe Hajder, în prezent secretar de stat la Ministerul […] The post Alexandru Munteanu a anunțat doi noi membri ai viitorului Guvern appeared first on Omniapres.
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a evitat să confirme dacă va face parte sau nu din viitorul Cabinet de miniștri, condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. În cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune M1, oficialul a declarat că decizia finală va deveni clară odată cu prezentarea oficială a listei guvernului. „Cred că este […] The post VIDEO // Popșoi, despre viitorul său în Guvern: „Nu exclud un asemenea scenariu” appeared first on Omniapres.
Cine este Cristian Jardan, jurnalistul și consilierul lui Recean care ar putea deveni ministrul Culturii # Omniapres
Jurnalistul și managerul media Cristian Jardan, cu peste 15 ani de experiență în presa din Republica Moldova, dar și peste hotare, este propunerea lui Alexandru Munteanu pentru conducerea Ministerului Culturii. Până acum, Jardan a fost consilier al premierului în exercițiu, Dorin Recean, notează TV8. Cristian Jardan s-a născut la 18 mai 1983, în orașul Cornești, […] The post Cine este Cristian Jardan, jurnalistul și consilierul lui Recean care ar putea deveni ministrul Culturii appeared first on Omniapres.
VIDEO // Premieră în politica moldovenească: deputații Partidului Nostru ar putea fi înlocuiți periodic # Omniapres
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, propune introducerea unui mecanism inedit de rotație a deputaților în cadrul fracțiunii parlamentare. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la „Cinema 1”, unde acesta a explicat că măsura are scopul de a oferi vizibilitate unui număr cât mai mare de profesioniști din echipa partidului. „Partidul Nostru a obținut […] The post VIDEO // Premieră în politica moldovenească: deputații Partidului Nostru ar putea fi înlocuiți periodic appeared first on Omniapres.
Universul aduce surprize pe toate planurile — de la vești profesionale și șanse de afirmare, până la cheltuieli neprevăzute care pot da peste cap bugetul. Este o zi a deciziilor inspirate, în care prudența și intuiția vor face diferența între pierdere și câștig. SCORPION Aveți multe pe ordinea de zi și energie ca să le […] The post Horoscop 28 octombrie 2025. Ziua în care unele zodii își testează echilibrul financiar appeared first on Omniapres.
Moldovenii au plătit aproape 30 milioane lei pentru bunuri importate peste limita de 150 de euro # Omniapres
În perioada 20–26 octombrie 2025, persoanele fizice din Republica Moldova au achitat circa 29,6 milioane lei pentru bunurile importate care au depășit limita neimpozabilă, reprezentând 3,3% din totalul încasărilor Serviciului Vamal pentru perioada respectivă. În aceeași săptămână, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat peste 886,3 milioane lei, ceea ce constituie 104,5% din cifra […] The post Moldovenii au plătit aproape 30 milioane lei pentru bunuri importate peste limita de 150 de euro appeared first on Omniapres.
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA) a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de aproximativ 1,3 milioane de lei, în cadrul mai multor dosare de corupție și fraudă. Printre bunurile indisponibilizate se numără un mijloc de transport, un imobil și un cont bancar. Măsurile au fost dispuse în dosare […] The post CNA a pus sub sechestru bunuri de peste 1,3 milioane de lei în dosare de corupție appeared first on Omniapres.
Ministra în exercițiu a Finanțelor, Victoria Belous, a anunțat că își va continua activitatea în Parlamentul Republicii Moldova, după ce nu s-a regăsit în lista noului Cabinet propus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. „Îmi voi continua activitatea în Parlamentul Republicii Moldova, în calitate de deputată”, a declarat Belous pentru BANI.MD, întrebată ce va face mai […] The post Ministra Finanțelor a anunțat ce va face după plecarea din Guvern appeared first on Omniapres.
VIDEO // Două kilograme de droguri în valoare de 800 000 de lei, descoperite în roata de rezervă a unui BMW la vama Palanca # Omniapres
Două kilograme de Alpha-PVP, un drog sintetic de mare risc, au fost confiscate de polițiști la punctul de trecere Palanca, în urma unei operațiuni desfășurate de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu polițiștii de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, polițiștii de frontieră și procurorii Procuraturii Chișinău – oficiul Ciocana. Valoarea […] The post VIDEO // Două kilograme de droguri în valoare de 800 000 de lei, descoperite în roata de rezervă a unui BMW la vama Palanca appeared first on Omniapres.
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a condamnat, joi, ceea ce a numit un nou val de represiuni politice împotriva reprezentanților săi. Formațiunea acuză guvernarea că folosește poliția și procuratura pentru a intimida opoziția și pentru a suprima vocile critice din spațiul politic. ”Este o nouă tentativă de instaurare a dictaturii unui singur partid și […] The post Percheziții în nordul țării: PSRM denunță represiunile politice appeared first on Omniapres.
Guvernul în exercițiu punctează că nu are posturi vacante, după ce Ion Ceban a menționat că vrea să facă parte din Executiv. Purtătorul de cuvânt al cabinetului de miniștri, Daniel Vodă, a declarat că „în Chișinău se caută ordine”. „Din nou, tribuna Primăriei este folosită pentru declarații politice. Propunerile de genul celei anunțate de primar […] The post Guvernul despre propunerea lui Ceban: „Nu avem posturi vacante” appeared first on Omniapres.
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, nu a confirmat dacă își va păstra funcția în Guvernul care urmează să fie format de premierul desemnat Alexandru Munteanu. Întrebată dacă va continua să conducă Ministerul Afacerilor Interne, Misail-Nichitin a declarat că decizia privind componența noului Cabinet îi aparține prim-ministrului desemnat. „Vă mulțumesc pentru întrebare și apreciez interesul de […] The post VIDEO // Rămâne sau pleacă? Ce spune șefa MAI despre viitorul său în Guvernul Munteanu appeared first on Omniapres.
VIDEO // Igor Grosu: Vineri audiem candidatul la funcția de prim-ministru și programul de guvernare # Omniapres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că vineri, 31 octombrie ar putea avea loc ședința privind investirea noului Guvern. Potrivit demnitarului, Alexandru Munteanu urmează să-și prezinte echipa și programul de guvernare. ”Dacă totul merge bine vineri audiem candidatul la funcția de prim-ministru și programul de guvernare”, a declarat Igor Grosu, într-un video postat pe rețelele […] The post VIDEO // Igor Grosu: Vineri audiem candidatul la funcția de prim-ministru și programul de guvernare appeared first on Omniapres.
Incident la Aeroportul Chișinău: o fostă deputată ucraineană și familia sa, dați jos din avion # Omniapres
Fosta deputată din Ucraina, Irina Kormîșkina, soțul ei, Iurii Kormîșkin, și fiul lor au fost scoși de pe un zbor la Aeroportul Internațional Chișinău, înainte de a pleca spre Viena. Incidentul a avut loc în data de 23 octombrie, transmite unn.ua. Inițial s-a anunțat că Irina Kormîșkina ar fi fost reținută, însă autoritățile au precizat […] The post Incident la Aeroportul Chișinău: o fostă deputată ucraineană și familia sa, dați jos din avion appeared first on Omniapres.
Consultări pentru viitorul Guvern: Munteanu s-a întâlnit cu Congresul Autorităților Locale din Moldova # Omniapres
Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, continuă seria consultărilor publice în vederea finalizării programului de guvernare. În cadrul unei noi runde de discuții, Munteanu s-a întâlnit cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). În cadrul întrevederii, părțile au abordat subiecte ce țin de reforma administrației publice locale, consolidarea autonomiei locale, precum și […] The post Consultări pentru viitorul Guvern: Munteanu s-a întâlnit cu Congresul Autorităților Locale din Moldova appeared first on Omniapres.
Agenția Servicii Publice (ASP) informează că, în perioada 27–28 octombrie 2025, cetățenii pot solicita prestarea serviciilor de stare civilă doar la termenul „În ziua adresării” sau în termen de 20 sau 25 de zile lucrătoare. Cererile se depun la ghișeele ASP până la ora 12:00, fără posibilitatea programării prealabile pentru aceste zile. Totodată, în perioada […] The post Atenție, cetățeni! ASP nu va recepționa cereri în perioada 29–31 octombrie appeared first on Omniapres.
Compania aeriană FLYONE marchează un moment de sărbătoare pentru companie și pasageri: transportarea pasagerului cu numărul 5.000.000. Pasagerul norocos era la bordul aeronavei care a operat zborul Frankfurt – Chișinău. La sosirea pe Aeroportul Internațional Chișinău, acesta a fost întâmpinat festiv. Atmosfera a fost una plină de emoție, zâmbete și surprize. Pentru a marca evenimentul, […] The post FLYONE a transportat pasagerul cu numărul 5.000.000! appeared first on Omniapres.
VIDEO // Ion Ceban despre numirile în Guvern: ”Important să nu fie coordonate din umbră de același punct de comandă” # Omniapres
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a comentat, în cadrul ședinței serviciilor municipale, numirile în viitorul Guvern. El a subliniat că consultările publice și dezbaterile pe marginea noilor propuneri sunt esențiale și nu trebuie ignorate. „De profesionalismul și calitatea viitorilor reprezentanți ai Guvernului depinde activitatea tuturor structurilor statului, dar și a fiecărei primării din țară”, […] The post VIDEO // Ion Ceban despre numirile în Guvern: ”Important să nu fie coordonate din umbră de același punct de comandă” appeared first on Omniapres.
Președinta Maia Sandu este de părere că instrumentele de combatere a manipulării și dezinformării pe rețelele de socializare nu sunt eficiente. Șefa statului susține că platformele nu respectă propriile reguli și consideră necesare un set de reguli care să fie acceptate la nivelul lumii democratice, notează digi24.ro. Maia Sandu a fost întrebată, într-un interviu la […] The post Maia Sandu, despre dezinformare pe internet: „Nu avem încă instrumente eficiente” appeared first on Omniapres.
Firme implicate în perfectarea cetățeniilor, investigate pentru evaziune și spălare de bani în valoare de 6 milioane de lei # Omniapres
Mai mulți agenți economici specializați în perfectarea actelor pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova și României sunt vizați într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 6 milioane de lei, anunță Direcția generală antifraudă sub conducerea PCCOCS, cu suportul BPDS „Fulger”. În cadrul investigațiilor, ofițerii au efectuat 12 percheziții […] The post Firme implicate în perfectarea cetățeniilor, investigate pentru evaziune și spălare de bani în valoare de 6 milioane de lei appeared first on Omniapres.
VIDEO // Deputata PAS, Anastasia Nichita, revoltată: ”De ce, în țara noastră, sportivii sunt văzuți atât de rău?” # Omniapres
Vicecampioana olimpică la lupte și proaspăta deputată PAS, Anastasia Nichita, a venit cu un mesaj public după reacțiile apărute în urma primei sale zile în Parlament. Într-un video postat pe rețelele de socializare, sportiva a explicat că emoțiile resimțite în fața jurnaliștilor au fost firești, fiind prima ei apariție oficială în calitate de parlamentar. „A […] The post VIDEO // Deputata PAS, Anastasia Nichita, revoltată: ”De ce, în țara noastră, sportivii sunt văzuți atât de rău?” appeared first on Omniapres.
Un bărbat care a suferit arsuri grave în urma exploziei din Florești a decedat la spital # Omniapres
Un locatar din blocul de la Florești, în care sâmbătă s-a produs o explozie, a decedat în această dimineață la spital. Informația a fost confirmată pentru IPN de către ofițerul de presă al Inspectoratul de Poliție Florești, Lilia Harea. Potrivit informațiilor preliminare, explozia s-a produs din cauza unui cazan neautorizat, notează IPN.md. Bărbatul, în vârstă […] The post Un bărbat care a suferit arsuri grave în urma exploziei din Florești a decedat la spital appeared first on Omniapres.
Maia Sandu: „Moldova este gata să înceapă următoarea etapă a negocierilor cu UE, dar procesul este blocat de Ungaria” # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că țara este pregătită să treacă la următoarea etapă de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană, însă procesul este blocat din cauza refuzului Ungariei de a susține Ucraina. Într-un interviu pentru Rock FM, șefa statului a subliniat că autoritățile de la Chișinău continuă reformele necesare, indiferent de blocajul […] The post Maia Sandu: „Moldova este gata să înceapă următoarea etapă a negocierilor cu UE, dar procesul este blocat de Ungaria” appeared first on Omniapres.
Angajații Direcției investigații „Nord” a INI, împreună cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger”, desfășoară în aceste momente mai multe percheziții în nordul Republicii Moldova, într-un dosar penal deschis pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă. Potrivit informațiilor preliminare, ancheta vizează deplasările și instruirile organizate în Serbia, care ar fi fost parte a planurilor […] The post Percheziții în nordul Moldovei într-un dosar de pregătire a dezordinilor în masă appeared first on Omniapres.
Nume noi în Guvern: Chiveri, Osmochescu și Gavriliță, propuneri pentru Finanțe, Economie și vicepremier pentru Reintegrare # Omniapres
Candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a prezentat alte trei nume care urmează să facă parte din viitorul Cabinet de miniștri, evidențiind experiența și profesionalismul acestora. ”Completăm echipa guvernamentală cu profesioniști dedicați, cu o vastă experiență în domeniile lor de activitate. Le mulțumesc colegilor Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță pentru că au […] The post Nume noi în Guvern: Chiveri, Osmochescu și Gavriliță, propuneri pentru Finanțe, Economie și vicepremier pentru Reintegrare appeared first on Omniapres.
Alexandru Munteanu a anunțat primele nume din viitorul Guvern: Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan # Omniapres
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a anunțat duminică primele nume care vor face parte din noul Cabinet de miniștri. Este vorba despre Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan, care au acceptat propunerile de a prelua portofolii-cheie în viitorul Guvern. Potrivit lui Munteanu, rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban, va […] The post Alexandru Munteanu a anunțat primele nume din viitorul Guvern: Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan appeared first on Omniapres.
Horoscop 27 octombrie 2025. Zodia care atrage prosperitatea și își pune finanțele în ordine # Omniapres
Zi cu echilibru și revelații practice. Energia zilei ne ajută să rezolvăm chestiuni materiale, să restabilim stabilitatea financiară și să facem loc unor noi începuturi. Unele zodii primesc vești bune legate de bani, altele descoperă că succesul vine exact când renunță la frică și acționează cu încredere. SCORPION Se poate să vi se propună un […] The post Horoscop 27 octombrie 2025. Zodia care atrage prosperitatea și își pune finanțele în ordine appeared first on Omniapres.
Fostul fruntaș PAS, care a demisionat din Guvern și din partid, într-un moment neașteptat, Andrei Spînu, a revenit în spațiul public, la Onetv, televiziunea despre care telegramurile scriu că i-ar aparține. Oficialul a negat aceste zvonuri. Spînu a dezvăluit cu ce se ocupă de când s-a lăsat de politică și „la ce proiecte” lucrează acum, […] The post Andrei Spînu a povestit cu ce se ocupă după retragerea din politică appeared first on Omniapres.
Contrabandă de 1,8 milioane de țigarete, ascunse printre puieți decorativi: șase persoane au primit 30 de zile de arest # Omniapres
Șase persoane acuzate de implicare în schema de contrabandă de la Lipcani au primit câte 30 de zile de arest preventiv, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit PCCOCS, două autocamioane care, conform actelor de însoțire, transportau puieți decorativi spre București, erau ticsite, de fapt, cu țigări de contrabandă. Tentativa […] The post Contrabandă de 1,8 milioane de țigarete, ascunse printre puieți decorativi: șase persoane au primit 30 de zile de arest appeared first on Omniapres.
Primele concluzii după explozia din Florești: deflagrația ar fi fost cauzată de un cazan montat neautorizat # Omniapres
Primele concluzii ale specialiștilor indică faptul că deflagrația produsă în dimineața zilei de sâmbătă, 25 octombrie, într-un bloc de locuințe din orașul Florești ar fi fost cauzată de o acumulare de gaze naturale provenită de la un cazan termic instalat neautorizat. Potrivit Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, echipamentul fusese montat în cursul zilei de 24 […] The post Primele concluzii după explozia din Florești: deflagrația ar fi fost cauzată de un cazan montat neautorizat appeared first on Omniapres.
Candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a inițiat consultări publice cu mediul de afaceri # Omniapres
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat demararea consultărilor publice pentru elaborarea viitorului program de guvernare. Prima rundă de discuții a avut loc cu aproximativ 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri din țară. Potrivit lui Munteanu, scopul acestor consultări este de a identifica provocările și prioritățile economice ale […] The post Candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a inițiat consultări publice cu mediul de afaceri appeared first on Omniapres.
Foto// Explozie într-un bloc din Florești: două persoane rănite și peste 50 de locatari evacuați # Omniapres
În dimineața zilei de 25 octombrie 2025, o explozie s-a produs într-un apartament situat pe strada Mihai Viteazul nr. 70 din orașul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:32. Potrivit primelor informații, două persoane au suferit traumatisme. Proprietarul apartamentului, un bărbat în vârstă de 68 de ani, care a suportat arsuri […] The post Foto// Explozie într-un bloc din Florești: două persoane rănite și peste 50 de locatari evacuați appeared first on Omniapres.
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi prezentă, duminică, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, au declarat, pentru AGERPRES, oficiali de la Chișinău. Potrivit acestora, în programul Maiei Sandu de duminică este prevăzută și o întrevedere cu președintele României Nicușor Dan. Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită, duminică, de Patriarhul Ecumenic […] The post Maia Sandu merge duminică la București. Motivul appeared first on Omniapres.
Un șofer începător a ajuns cu SUV-ul peste stâlpii de protecție, într-o intersecție din sectorul Buiucani al capitalei. Incidentul s-a produs la intersecția străzilor Ion Pelivan și Nicolae Costin, unde mașina a doborât și un indicator rutier, conform martorilor care au publicat imagini de la locul accidentului neobișnuit, notează Unimedia.info. „Din cercetările preliminare, s-a stabilit […] The post VIDEO// Accident neobișnuit în Buiucani: un Renault a urcat peste stâlpii de protecție appeared first on Omniapres.
Inspectoratul General al Poliției avertizează cetățenii despre o nouă schemă de escrocherie online, prin care infractorii cibernetici trimit mesaje false pe adresele de e-mail, folosind numele și însemnele Poliției. Pentru a părea autentice, aceste mesaje conțin logourile instituțiilor publice și numele conducătorilor acestora, fiind prezentate sub forma unei „citații” în care destinatarul este acuzat de […] The post Poliția avertizează: mesaje false sunt transmise pe e-mail în numele instituției appeared first on Omniapres.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că lista noii echipe guvernamentale va fi făcută publică la începutul săptămânii viitoare. Potrivit lui, premierul desemnat, Alexandru Munteanu, își finalizează discuțiile cu potențialii membri ai cabinetului de miniștri. Liderul PAS a precizat că mulți membri ai actualului Guvern își vor păstra funcțiile, dar vor fi și nume noi, […] The post VIDEO// Igor Grosu: Lista miniștrilor va fi prezentată la începutul săptămânii viitoare appeared first on Omniapres.
În PTF Leușeni și PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este pe direcția de ieșire din R. Moldova, anunță Poliția de Frontieră. De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă. “Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din […] The post Moldovenii pleacă în vacanță? La frontiera cu România se atestă ambuteiaje appeared first on Omniapres.
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat, în ședința din 24 octombrie, candidaturile propuse de procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbrăvan, pentru funcțiile de adjuncți ai acestuia. Astfel, procurorii Ion Pripa, Ina Frunză-Bargan și Victor Muntean urmează să fie numiți în calitate de adjuncți ai procurorului-șef, după finalizarea procedurilor administrative interne. Toți cei trei au […] The post Șeful Procuraturii Anticorupție are trei adjuncți noi, aprobați de CSP appeared first on Omniapres.
Bunuri confiscate în valoare de peste 347 000 de lei, scoase la vânzare de FISC pe 31 octombrie # Omniapres
Opt loturi de bunuri confiscate, în valoare totală de 347 016 lei, vor fi scoase la vânzare de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în cadrul unui concurs de comercializare care va avea loc pe 31 octombrie 2025, la ora 11:00. La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care dispun de rețea comercială, […] The post Bunuri confiscate în valoare de peste 347 000 de lei, scoase la vânzare de FISC pe 31 octombrie appeared first on Omniapres.
VIDEO // Ministra Justiției despre vettingul avocaților: ”Cred că, mai mult, președinta a expus un mesaj politic” # Omniapres
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a comentat inițiativa președintei Maia Sandu privind vettingul avocaților, afirmând că aceasta reflectă mai degrabă o poziție politică cu privire la sistemul avocaturii, decât o necesitate imediată de reformă. Totuși, oficiala subliniază că sunt necesare măsuri pentru sporirea transparenței și responsabilității în profesia de avocat. „Cred că, mai mult, președinta și-a […] The post VIDEO // Ministra Justiției despre vettingul avocaților: ”Cred că, mai mult, președinta a expus un mesaj politic” appeared first on Omniapres.
Un automobil de model Renault Kadjar a fost cuprins de flăcări în timpul deplasării, în seara zilei de 23 octombrie, pe strada Alba Iulia 204 din capitală. Incidentul a fost semnalat la ora 22:52, printr-un apel la Serviciul 112. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri, însă incendiul fusese stins în mare parte […] The post Un automobil Renault a luat foc din mers pe o stradă din Chișinău appeared first on Omniapres.
Președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire a Veronicăi Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial pe probleme de justiție. Aceasta își va începe activitatea în cadrul Președinției la data de 11 noiembrie 2025. Veronica Mihailov-Moraru este juristă cu experiență vastă, activând anterior în instituții publice și organizații neguvernamentale, unde a contribuit la elaborarea și […] The post Veronica Mihailov-Moraru, numită consilier prezidențial în domeniul justiției appeared first on Omniapres.
