Sute de moldoveni au rămas fără actele de identitate la granița cu România

15:10

Polițiștii din Bălți au reținut trei bărbați cu vârstele de 27, 29 și 40 de ani, originari din satul Cotiujeni, raionul Briceni, suspectați de implicare într-o schemă de escrocherie cunoscută sub denumirea „Ruda implicată în accident”. Potrivit poliției, suspecții au contactat o femeie, pretinzând că sunt angajați ai instituțiilor de drept, și i-au spus că […] The post VIDEO // Ruda implicată în accident: Trei bărbați, care cereau peste 5 000 de euro au încercat să fugă de poliție appeared first on Omniapres.