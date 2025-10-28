Reparație la pista Aeroportului Chișinău: locuitorii, avertizați asupra zgomotului

17:40

Opt loturi de bunuri confiscate, în valoare totală de 347 016 lei, vor fi scoase la vânzare de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în cadrul unui concurs de comercializare care va avea loc pe 31 octombrie 2025, la ora 11:00. La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care dispun de rețea comercială, […] The post Bunuri confiscate în valoare de peste 347 000 de lei, scoase la vânzare de FISC pe 31 octombrie appeared first on Omniapres.