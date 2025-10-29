VIDEO // Ceban după consultații cu Munteanu: ”Programul este doar un cadru, nu un plan real de guvernare”

Fracțiunea Alternativa a subliniat, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, că este nevoie ca programul guvernamental să reflecte problemele reale ale cetățenilor și să fie aplicabil în practică. Ion Ceban a declarat că guvernarea vorbește frecvent despre rezultate frumoase pe hârtie, dar acestea nu sunt palpabile pentru oamenii de rând. „Ne-am dorit foarte mult […] The post VIDEO // Ceban după consultații cu Munteanu: ”Programul este doar un cadru, nu un plan real de guvernare” appeared first on Omniapres.

