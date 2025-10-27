Maia Sandu, despre dezinformare pe internet: „Nu avem încă instrumente eficiente”
Omniapres, 27 octombrie 2025 12:40
Președinta Maia Sandu este de părere că instrumentele de combatere a manipulării și dezinformării pe rețelele de socializare nu sunt eficiente. Șefa statului susține că platformele nu respectă propriile reguli și consideră necesare un set de reguli care să fie acceptate la nivelul lumii democratice, notează digi24.ro. Maia Sandu a fost întrebată, într-un interviu la
• • •
Acum 30 minute
12:40
Acum o oră
12:10
Firme implicate în perfectarea cetățeniilor, investigate pentru evaziune și spălare de bani în valoare de 6 milioane de lei # Omniapres
Mai mulți agenți economici specializați în perfectarea actelor pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova și României sunt vizați într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 6 milioane de lei, anunță Direcția generală antifraudă sub conducerea PCCOCS, cu suportul BPDS „Fulger". În cadrul investigațiilor, ofițerii au efectuat 12 percheziții
Acum 2 ore
11:40
VIDEO // Deputata PAS, Anastasia Nichita, revoltată: ”De ce, în țara noastră, sportivii sunt văzuți atât de rău?” # Omniapres
Vicecampioana olimpică la lupte și proaspăta deputată PAS, Anastasia Nichita, a venit cu un mesaj public după reacțiile apărute în urma primei sale zile în Parlament. Într-un video postat pe rețelele de socializare, sportiva a explicat că emoțiile resimțite în fața jurnaliștilor au fost firești, fiind prima ei apariție oficială în calitate de parlamentar. „A
11:10
Un bărbat care a suferit arsuri grave în urma exploziei din Florești a decedat la spital # Omniapres
Un locatar din blocul de la Florești, în care sâmbătă s-a produs o explozie, a decedat în această dimineață la spital. Informația a fost confirmată pentru IPN de către ofițerul de presă al Inspectoratul de Poliție Florești, Lilia Harea. Potrivit informațiilor preliminare, explozia s-a produs din cauza unui cazan neautorizat, notează IPN.md. Bărbatul, în vârstă
Acum 4 ore
10:40
Maia Sandu: „Moldova este gata să înceapă următoarea etapă a negocierilor cu UE, dar procesul este blocat de Ungaria” # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că țara este pregătită să treacă la următoarea etapă de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană, însă procesul este blocat din cauza refuzului Ungariei de a susține Ucraina. Într-un interviu pentru Rock FM, șefa statului a subliniat că autoritățile de la Chișinău continuă reformele necesare, indiferent de blocajul
10:10
Angajații Direcției investigații „Nord" a INI, împreună cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger", desfășoară în aceste momente mai multe percheziții în nordul Republicii Moldova, într-un dosar penal deschis pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă. Potrivit informațiilor preliminare, ancheta vizează deplasările și instruirile organizate în Serbia, care ar fi fost parte a planurilor
09:30
Nume noi în Guvern: Chiveri, Osmochescu și Gavriliță, propuneri pentru Finanțe, Economie și vicepremier pentru Reintegrare # Omniapres
Candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a prezentat alte trei nume care urmează să facă parte din viitorul Cabinet de miniștri, evidențiind experiența și profesionalismul acestora. "Completăm echipa guvernamentală cu profesioniști dedicați, cu o vastă experiență în domeniile lor de activitate. Le mulțumesc colegilor Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță pentru că au
09:10
Alexandru Munteanu a anunțat primele nume din viitorul Guvern: Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan # Omniapres
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a anunțat duminică primele nume care vor face parte din noul Cabinet de miniștri. Este vorba despre Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan, care au acceptat propunerile de a prelua portofolii-cheie în viitorul Guvern. Potrivit lui Munteanu, rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu", Emil Ceban, va
Acum 6 ore
07:10
Horoscop 27 octombrie 2025. Zodia care atrage prosperitatea și își pune finanțele în ordine # Omniapres
Zi cu echilibru și revelații practice. Energia zilei ne ajută să rezolvăm chestiuni materiale, să restabilim stabilitatea financiară și să facem loc unor noi începuturi. Unele zodii primesc vești bune legate de bani, altele descoperă că succesul vine exact când renunță la frică și acționează cu încredere. SCORPION Se poate să vi se propună un
Ieri
11:40
Fostul fruntaș PAS, care a demisionat din Guvern și din partid, într-un moment neașteptat, Andrei Spînu, a revenit în spațiul public, la Onetv, televiziunea despre care telegramurile scriu că i-ar aparține. Oficialul a negat aceste zvonuri. Spînu a dezvăluit cu ce se ocupă de când s-a lăsat de politică și „la ce proiecte" lucrează acum,
11:10
Contrabandă de 1,8 milioane de țigarete, ascunse printre puieți decorativi: șase persoane au primit 30 de zile de arest # Omniapres
Șase persoane acuzate de implicare în schema de contrabandă de la Lipcani au primit câte 30 de zile de arest preventiv, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit PCCOCS, două autocamioane care, conform actelor de însoțire, transportau puieți decorativi spre București, erau ticsite, de fapt, cu țigări de contrabandă. Tentativa
10:50
Primele concluzii după explozia din Florești: deflagrația ar fi fost cauzată de un cazan montat neautorizat # Omniapres
Primele concluzii ale specialiștilor indică faptul că deflagrația produsă în dimineața zilei de sâmbătă, 25 octombrie, într-un bloc de locuințe din orașul Florești ar fi fost cauzată de o acumulare de gaze naturale provenită de la un cazan termic instalat neautorizat. Potrivit Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, echipamentul fusese montat în cursul zilei de 24
25 octombrie 2025
15:10
Candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a inițiat consultări publice cu mediul de afaceri # Omniapres
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat demararea consultărilor publice pentru elaborarea viitorului program de guvernare. Prima rundă de discuții a avut loc cu aproximativ 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri din țară. Potrivit lui Munteanu, scopul acestor consultări este de a identifica provocările și prioritățile economice ale
15:00
Foto// Explozie într-un bloc din Florești: două persoane rănite și peste 50 de locatari evacuați # Omniapres
În dimineața zilei de 25 octombrie 2025, o explozie s-a produs într-un apartament situat pe strada Mihai Viteazul nr. 70 din orașul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:32. Potrivit primelor informații, două persoane au suferit traumatisme. Proprietarul apartamentului, un bărbat în vârstă de 68 de ani, care a suportat arsuri
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi prezentă, duminică, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, au declarat, pentru AGERPRES, oficiali de la Chișinău. Potrivit acestora, în programul Maiei Sandu de duminică este prevăzută și o întrevedere cu președintele României Nicușor Dan. Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită, duminică, de Patriarhul Ecumenic
11:30
Un șofer începător a ajuns cu SUV-ul peste stâlpii de protecție, într-o intersecție din sectorul Buiucani al capitalei. Incidentul s-a produs la intersecția străzilor Ion Pelivan și Nicolae Costin, unde mașina a doborât și un indicator rutier, conform martorilor care au publicat imagini de la locul accidentului neobișnuit, notează Unimedia.info. „Din cercetările preliminare, s-a stabilit
11:10
Inspectoratul General al Poliției avertizează cetățenii despre o nouă schemă de escrocherie online, prin care infractorii cibernetici trimit mesaje false pe adresele de e-mail, folosind numele și însemnele Poliției. Pentru a părea autentice, aceste mesaje conțin logourile instituțiilor publice și numele conducătorilor acestora, fiind prezentate sub forma unei „citații" în care destinatarul este acuzat de
10:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că lista noii echipe guvernamentale va fi făcută publică la începutul săptămânii viitoare. Potrivit lui, premierul desemnat, Alexandru Munteanu, își finalizează discuțiile cu potențialii membri ai cabinetului de miniștri. Liderul PAS a precizat că mulți membri ai actualului Guvern își vor păstra funcțiile, dar vor fi și nume noi,
10:20
În PTF Leușeni și PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este pe direcția de ieșire din R. Moldova, anunță Poliția de Frontieră. De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă. "Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din
24 octombrie 2025
18:10
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat, în ședința din 24 octombrie, candidaturile propuse de procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbrăvan, pentru funcțiile de adjuncți ai acestuia. Astfel, procurorii Ion Pripa, Ina Frunză-Bargan și Victor Muntean urmează să fie numiți în calitate de adjuncți ai procurorului-șef, după finalizarea procedurilor administrative interne. Toți cei trei au
17:40
Bunuri confiscate în valoare de peste 347 000 de lei, scoase la vânzare de FISC pe 31 octombrie # Omniapres
Opt loturi de bunuri confiscate, în valoare totală de 347 016 lei, vor fi scoase la vânzare de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în cadrul unui concurs de comercializare care va avea loc pe 31 octombrie 2025, la ora 11:00. La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care dispun de rețea comercială,
17:00
VIDEO // Ministra Justiției despre vettingul avocaților: ”Cred că, mai mult, președinta a expus un mesaj politic” # Omniapres
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a comentat inițiativa președintei Maia Sandu privind vettingul avocaților, afirmând că aceasta reflectă mai degrabă o poziție politică cu privire la sistemul avocaturii, decât o necesitate imediată de reformă. Totuși, oficiala subliniază că sunt necesare măsuri pentru sporirea transparenței și responsabilității în profesia de avocat. „Cred că, mai mult, președinta și-a
16:50
Un automobil de model Renault Kadjar a fost cuprins de flăcări în timpul deplasării, în seara zilei de 23 octombrie, pe strada Alba Iulia 204 din capitală. Incidentul a fost semnalat la ora 22:52, printr-un apel la Serviciul 112. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri, însă incendiul fusese stins în mare parte
16:30
Președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire a Veronicăi Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial pe probleme de justiție. Aceasta își va începe activitatea în cadrul Președinției la data de 11 noiembrie 2025. Veronica Mihailov-Moraru este juristă cu experiență vastă, activând anterior în instituții publice și organizații neguvernamentale, unde a contribuit la elaborarea și
16:10
VIDEO // Peste 1,8 milioane de țigarete ascunse în autocamioane cu puieți, ridicate la vama Lipcani # Omniapres
Peste 1,8 milioane de țigarete, ascunse în autocamioane ce transportau oficial puieți decorativi, urmau să ajungă ilegal în Republica Moldova. Schema a fost deconspirată de ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, la postul vamal Lipcani – Rădăuți-Prut. În urma controalelor și perchezițiilor efectuate în Briceni și Chișinău, au fost ridicate țigaretele, camioanele, telefoanele mobile și
15:30
Masacru la Zvanivka: soldații ruși au ucis o familie în propria casă, mama a supraviețuit și a povestit ororile # Omniapres
Într-o atrocitate similară celei din Bucea, soldații ruși au ucis o familie în propria casă, dar mama, care a fost împușcată în față și lăsată să moară, a mers pe jos până în Ucraina neocupată și a povestit poliției ce s-a întâmplat. Soldații ruși au executat cinci civili în satul Zvanivka, regiunea Donețk, a raportat
15:10
VIDEO // Ruda implicată în accident: Trei bărbați, care cereau peste 5 000 de euro au încercat să fugă de poliție # Omniapres
Polițiștii din Bălți au reținut trei bărbați cu vârstele de 27, 29 și 40 de ani, originari din satul Cotiujeni, raionul Briceni, suspectați de implicare într-o schemă de escrocherie cunoscută sub denumirea „Ruda implicată în accident". Potrivit poliției, suspecții au contactat o femeie, pretinzând că sunt angajați ai instituțiilor de drept, și i-au spus că
14:40
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova desfășoară în aceste momente o operațiune de evacuare a patru membri de familie din Fâșia Gaza, cetățeni palestinieni, soți ai cetățenilor moldoveni, aflați în zona afectată de conflict. Operațiunea este coordonată de echipa MAE și ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv, cu sprij
14:10
Un muncitor a decedat pe un șantier din Chișinău, după ce o autobasculantă a atins firele electrice # Omniapres
Un muncitor a murit pe un șantier privat din suburbia municipiului Chișinău, în timpul descărcării materialelor de construcție, când bena unei autobasculante s-a apropiat periculos de conductorii unei linii electrice aeriene de medie tensiune (10 kV). Incidentul a avut loc marți, 21 octombrie, anunță Premier Energy Distribution. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei, iar primele constatări indică […] The post Un muncitor a decedat pe un șantier din Chișinău, după ce o autobasculantă a atins firele electrice appeared first on Omniapres.
13:30
Carburanții se scumpesc după sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruse: noile prețuri pentru weekend # Omniapres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că, în perioada 25-27 octombrie 2025, benzina 95 va costa maxim 22,48 lei/litru, iar motorina standard 19,26 lei/litru, în creștere cu 4 bani și, respectiv, 6 bani față de ziua de astăzi. Trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere, care a durat aproape patru săptămâni consecutive, a […] The post Carburanții se scumpesc după sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruse: noile prețuri pentru weekend appeared first on Omniapres.
13:10
Vârsta medie a deputaților din Parlamentul de legislatura a XII-a este de 48 de ani. În noua legislatură sunt 12 deputați care au până la 35 de ani. 49 de deputați au vârsta între 36 și 50 de ani, iar alți 31 de parlamentari – între 51 și 62 de ani. Cei mai tineri deputați […] The post Cine sunt cei mai tineri și cei mai vârstnici deputați din noul Parlament appeared first on Omniapres.
12:30
VIDEO // Igor Dodon se așteaptă la alegeri anticipate: ”Alexandru Munteanu nu va ajunge la un an de mandat” # Omniapres
Liderul socialiștilor, Igor Dodon consideră că Alexandru Munteanu, dacă va fi ales în funcția de premier, nu „nu va ajunge la un an de mandat”. Potrivit politicianului, Munteanu s-ar putea confrunta cu dificultăți în activitatea sa. „În jumătate de an va pleca din funcție, deoarece se va ciocni de realitatea dură și nu îi se […] The post VIDEO // Igor Dodon se așteaptă la alegeri anticipate: ”Alexandru Munteanu nu va ajunge la un an de mandat” appeared first on Omniapres.
12:00
VIDEO // Atac cu drone asupra regiunii Moscova: cinci persoane, inclusiv un copil, rănite # Omniapres
Cinci persoane, printre care și un copil, au fost rănite în urma unui atac cu drone asupra regiunii Moscova, a declarat vineri guvernatorul Andrei Vorobyov, citat de Reuters și Kyiv Independent. O dronă a zburat într-un apartament de la etajul 14 al clădirii în jurul orei 4 dimineața, ora locală, a afirmat Vorobyov pe Telegram.Patru […] The post VIDEO // Atac cu drone asupra regiunii Moscova: cinci persoane, inclusiv un copil, rănite appeared first on Omniapres.
11:40
Moldova riscă să rămână fără combustibil după sancțiunile impuse Lukoil? Ministrul Energiei oferă clarificări # Omniapres
Sancțiunile americane impuse companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil nu vor afecta aprovizionarea cu combustibil a Republicii Moldova. Asigurările în acest sens sunt date de ministrul în exercițiu al energiei, Dorin Junghietu, transmite IPN. Potrivit lui, autoritățile, inclusiv ministerul, monitorizează situația. Totuși, el consideră că nu există riscul ca Moldova să rămână fără combustibil, nici […] The post Moldova riscă să rămână fără combustibil după sancțiunile impuse Lukoil? Ministrul Energiei oferă clarificări appeared first on Omniapres.
11:10
Ministrul în exercițiu al Mediului, Sergiu Lazarencu, a anunțat vineri, 24 octombrie, că își încheie mandatul la conducerea Ministerului Mediului și va continua să activeze ca deputat în Parlament, urmând să promoveze de acolo prioritățile de mediu ale țării. „În ultimele 18 luni am avut onoarea să conduc Ministerul Mediului. Mulțumesc tuturor colegilor, instituțiilor subordonate […] The post Lazarencu lasă Ministerul Mediului pentru activitatea parlamentară appeared first on Omniapres.
10:50
VIDEO // Igor Grosu: Maia Sandu va semna în minutele următoare decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu prim-ministru # Omniapres
Președinta Maia Sandu va semna astăzi decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de prim-ministru, a anunțat președintele PAS, Igor Grosu, după consultările cu șefa statului. „Am avut o discuție cu doamna președintă, am înaintat candidatura din partea fracției Partidului Acțiune și Solidaritate, cu domnul Munteanu, am discutat despre calendarul evenimentelor […] The post VIDEO // Igor Grosu: Maia Sandu va semna în minutele următoare decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu prim-ministru appeared first on Omniapres.
10:50
Maia Sandu a semnat decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu candidat la funcția de premier # Omniapres
Președinta Maia Sandu a anunțat astăzi că, în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, a semnat decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu drept candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. „Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, […] The post Maia Sandu a semnat decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu candidat la funcția de premier appeared first on Omniapres.
10:40
O metodă revoluționară de transplant de păr pentru sprâncene, disponibilă acum la GoldenMed Moldova # Omniapres
Clinica GoldenMed Moldova introduce pentru prima dată în țară o tehnică inovatoare de transplant de păr pentru sprâncene – metoda ZTC-IV. Procedura este realizată de chirurgul plastician Olesea Sobcenco, care a revenit recent din China, unde a urmat o specializare în această tehnică modernă. Potrivit doctorului, metoda ZTC-IV permite recoltarea firelor de păr fără raderea […] The post O metodă revoluționară de transplant de păr pentru sprâncene, disponibilă acum la GoldenMed Moldova appeared first on Omniapres.
10:20
Opinie // Ca la casa de nebuni. Deputații aleși de Maia Sandu i-l vor propune pentru funcția de premier pe candidatul ales de Maia Sandu # Omniapres
Editorialistul de la Ziua.md, Nicolae Federiuc, atrage atenția asupra absurdității situației legată de desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru. Liderul PAS urmează să propune șefei statului un candidat desemnat chiar de Maia Sandu. Fapt recunoscut de cel care ar urma să preia conducerea Executivului. ”Lista electorală a PAS a fost elaborată de Maia Sandu. Parțial […] The post Opinie // Ca la casa de nebuni. Deputații aleși de Maia Sandu i-l vor propune pentru funcția de premier pe candidatul ales de Maia Sandu appeared first on Omniapres.
10:10
Președinta Maia Sandu a invitat fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru. Anterior, liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că partidul îl propune pentru șefia Guvernului pe omul de afaceri Alexandru Munteanu. The post LIVE // Consulările șefei statului, Maia Sandu, cu fracțiunea PAS appeared first on Omniapres.
10:10
VIDEO // Un nou referendum privind aderarea la UE? Explicațiile vicepremierei Cristina Gherasimov # Omniapres
La finalul procesului de negociere privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, ar putea fi necesar un nou referendum, dacă în Parlament nu va exista o majoritate constituțională de cel puțin 67 de deputați pentru modificarea Constituției. Declarația a fost făcută de vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. „Depinde de acest parlament sau de parlamentul […] The post VIDEO // Un nou referendum privind aderarea la UE? Explicațiile vicepremierei Cristina Gherasimov appeared first on Omniapres.
09:40
Doru Petruți despre desemnarea premierului: „Sub ochii societății civile asistăm la piesa fake, tragi-comică” # Omniapres
Doru Petruți, directorul companiei sociologice IMAS, a comentat procesul de desemnare a noului premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. În mesajul său public, Petruti a menționat că „sub ochii societății civile, a presei independente și a tuturor votanților, asistăm cu toții la piesa fake, tragi-comică, de prefăcătorie, mimare și punctare de standarde false numită proces […] The post Doru Petruți despre desemnarea premierului: „Sub ochii societății civile asistăm la piesa fake, tragi-comică” appeared first on Omniapres.
09:10
VIDEO // PAS înaintează oficial candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de premier # Omniapres
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) îl va propune pe Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova în cadrul consultărilor cu președinta Maia Sandu, programate pentru vineri, 25 octombrie. Decizia a fost aprobată în unanimitate în seara zilei de joi, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național al formațiunii. „A luat sfârșit ședința Consiliului Politic […] The post VIDEO // PAS înaintează oficial candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de premier appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 24 octombrie 2025. Revelații emoționale și o răsplată neașteptată pentru o zodie # Omniapres
Ziua de 24 octombrie aduce revelații, emoții puternice și schimbări care ne scot din rutină. Universul pare să ne testeze răbdarea, dar și să ne ofere momente de eliberare și recunoaștere. Pentru o zodie, însă, ziua se anunță cu adevărat specială — șeful îi pregătește o surpriză care îi poate schimba statutul profesional. SCORPION Apar […] The post Horoscop 24 octombrie 2025. Revelații emoționale și o răsplată neașteptată pentru o zodie appeared first on Omniapres.
23 octombrie 2025
18:10
Fosta deputată Olesea Stamate, susține că nici ea, nici tatăl său nu sunt vizați în perchezițiile efectuate astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurori. Stamate a subliniat că sunt deschiși să contribuie la anchetă, dacă li se va solicita acest lucru. ”În legătură cu acțiunile de astăzi am văzut mai multe minciuni și speculații, […] The post Olesea Stamate: Nici eu, nici tatăl meu nu suntem vizați în perchezițiile CNA appeared first on Omniapres.
17:50
Igor Dodon, după întrevederea cu Maia Sandu: „Nu vom susține niciun guvern al acestei majorități parlamentare” # Omniapres
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a declarat după consultările cu președinta Maia Sandu că PSRM nu va susține niciun guvern propus de actuala majoritate parlamentară. „Nu s-a schimbat nimic aici. Am venit la aceste consultări nu pentru a propune candidați. I-am spus și doamnei președinte: avem opinia noastră despre guvernele care au fost în acești patru […] The post Igor Dodon, după întrevederea cu Maia Sandu: „Nu vom susține niciun guvern al acestei majorități parlamentare” appeared first on Omniapres.
17:40
Avertismentul șefului Statului Major al Franței: Armata trebuie să fie „pregătită pentru un conflict în 3-4 ani” cu Rusia # Omniapres
Șeful Statului Major al Armatei franceze, generalul Fabien Mandon, avertizează că Franța trebuie să fie „pregătită pentru un șoc” în următorii trei-patru ani, în fața unei posibile confruntări cu Rusia. El a justificat prin această declarație efortul de reînarmare al Parisului și a spus că situația „crapă peste tot”, de la Europa până la Orientul […] The post Avertismentul șefului Statului Major al Franței: Armata trebuie să fie „pregătită pentru un conflict în 3-4 ani” cu Rusia appeared first on Omniapres.
17:10
VIDEO // Vizită discretă la Comrat: Despre ce ar fi discutat șeful SIS, Alexandru Musteață, cu liderii Găgăuziei # Omniapres
Șeful Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață, a efectuat miercuri, 23 octombrie, o vizită la Comrat, unde a avut discuții cu conducerea autonomiei găgăuze. Vizita nu a fost anunțată public de SIS, însă a fost confirmată de bașcanul interimar, Ilia Uzun, și de membri ai Adunării Populare, relatează Europa Liberă. Potrivit sursei citate, […] The post VIDEO // Vizită discretă la Comrat: Despre ce ar fi discutat șeful SIS, Alexandru Musteață, cu liderii Găgăuziei appeared first on Omniapres.
17:00
ANRE reacționează la sancțiunile pentru Lukoil: reprezentanții companiei au fost invitați pentru clarificări # Omniapres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) examinează, împreună cu alte autorități de stat, modul de aplicare și efectele sancțiunilor impuse de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, precum și impactul potențial al acestora asupra pieței produselor petroliere din Republica Moldova. În acest […] The post ANRE reacționează la sancțiunile pentru Lukoil: reprezentanții companiei au fost invitați pentru clarificări appeared first on Omniapres.
16:40
Un activist PAS a pierdut procesul pentru defăimare: ”Repetă un fals de 1000 de ori până devine adevăr” # Omniapres
Radu Dutcovici, un susținător activ al actualei guvernări, a pierdut procesul intentat de activistul civic Vlad Bilețchi. Acesta trebuie să șteargă o postare de pe Facebook și exprime scuze publice, după ce l-a acuzat că ar fi luat bani de la Șor. Magistrata Tatiana Sîrcu de la Judecătoria Chișinău l-a mai obligat să achite un […] The post Un activist PAS a pierdut procesul pentru defăimare: ”Repetă un fals de 1000 de ori până devine adevăr” appeared first on Omniapres.
