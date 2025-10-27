VIDEO // Ion Ceban despre numirile în Guvern: ”Important să nu fie coordonate din umbră de același punct de comandă”

18:10

Fosta deputată Olesea Stamate, susține că nici ea, nici tatăl său nu sunt vizați în perchezițiile efectuate astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurori. Stamate a subliniat că sunt deschiși să contribuie la anchetă, dacă li se va solicita acest lucru. ”În legătură cu acțiunile de astăzi am văzut mai multe minciuni și speculații, […] The post Olesea Stamate: Nici eu, nici tatăl meu nu suntem vizați în perchezițiile CNA appeared first on Omniapres.