Nume noi în Guvern: Chiveri, Osmochescu și Gavriliță, propuneri pentru Finanțe, Economie și vicepremier pentru Reintegrare

15:30

După consultările cu președinta Maia Sandu privind desemnarea noului prim-ministru, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a subliniat că Moldova are nevoie de un guvern profesionist, capabil să unească societatea, și nu de un executiv creat pe criterii politice. „Doamna președinte, prima întrebare care ne-a fost adresată a fost dacă avem un candidat la funcția de […] The post VIDEO // Usatîi, după discuții cu Sandu: ”Dacă miniștrii nu știu diferența între coteț și combină, îl vor compromite pe premier” appeared first on Omniapres.