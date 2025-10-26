Concertul discipolilor maestrului Dumitru Goia, o seară de excelență muzicală

16:10

Alexandru Țurcan este fondatorul companiei KAIZEN WAY și beneficiar al programelor ODA, prin care a reușit să dezvolte proiecte locale și să aducă valoare în comunitățile din Moldova. El spune că a ales să investească și să construiască aici pentru că oportunitățile europene se transformă în rezultate concrete, vizibile în viața de zi cu zi […] Articolul Alexandru Țurcan: „Europa nu este un vis îndepărtat, ci un drum care se vede tot mai clar aici, acasă, în Moldova” apare prima dată în Realitatea.md.