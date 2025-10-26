Maia Sandu, prezentă la sfințirea picturii Catedralei Naționale din București. Imagini de la eveniment
Realitatea.md, 26 octombrie 2025 14:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat duminică, 26 octombrie, la București, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. La ceremonia religioasă au fost prezenți numeroși credincioși și invitați oficiali din România și din alte
• • •
Acum 5 minute
15:00
Doi suspecţi, arestaţi în cazul furtului de la Muzeul Luvru. Unul dintre ei încerca să plece cu avionul spre Algeria # Realitatea.md
Doi suspecţi au fost arestaţi sâmbătă în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze, potrivit unor surse care confirmă o dezvăluire a revistei Paris Match, relatează știrileprotv.ro. Unul dintre cei doi bărbaţi a fost arestat reţinut sâmbătă, la ora locală 22:00
Acum o oră
14:30
Maia Sandu, prezentă la sfințirea picturii Catedralei Naționale din București. Imagini de la eveniment # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat duminică, 26 octombrie, la București, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. La ceremonia religioasă au fost prezenți numeroși credincioși și invitați oficiali din România și din alte
Acum 2 ore
13:50
Irlanda: Independenta Catherine Connolly a câștigat alegerile prezidențiale. Rivala sa și-a recunoscut înfrângerea # Realitatea.md
Candidata independentă Catherine Connolly, susținută de opoziția de stânga, a fost declarată câștigătoare a alegerilor prezidențiale din Irlanda, iar singura sa contracandidată, Heather Humphreys, membră a partidului de centru-dreapta Fine Gael, și-a recunoscut înfrângerea sâmbătă după-amiază, relatează agerpres.ro. „Catherine va fi o președintă pentru noi toți și va fi președinta mea", a declarat Heather Humphreys
13:20
După 10 ani petrecuți în Germania, Nichifor și Elena Mîțu s-au întors acasă și au decis să repare, din proprie inițiativă, Izvorul „Prieteniei" de pe șoseaua Balcani – un loc simbolic amenajat în 1996 de Vasile Chirioglo, în semn al prieteniei dintre popoarele din Republica Moldova. „Chiar am dorit să facem o binefacere. Societatea să
Acum 4 ore
12:50
LIVE Mii de credincioși participă la sfințirea picturii din Catedrala Națională din București # Realitatea.md
Mii de oameni au ajuns la Catedrala Națională din București, unde duminică, 26 octombrie curent, are loc sfințirea picturii edificiului, în prezența Patriarhului Daniel al Bisericii Ortodoxe Române și a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului. Ceremonia are loc la șapte ani de la inaugurarea parțială a bisericii și marchează împlinirea unuia dintre cele mai
12:50
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat, în emisiunea „Realitatea te privește", de la RLIVE TV, vizita șefului Serviciului de Informații și Securitate (SIS) la Comrat și a subliniat că există probleme legate de conducerea Autorității Adunării Populare. „Eu am aici o mică, mare problemă. Conducătorul Autorității Adunării Populare a trecut niște linii roșii și nu
12:10
Vladislav Cojuhari, secretar general al Ministerului Afacerilor Interne, ar putea prelua funcția de ministru al Justiției, în viitorul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Informația a fost oferită de unele surse ale Ziarului de Gardă. Cojuhari este licențiat în drept la Academia „Ștefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Internet. El s-a specializat în drept penal după
11:40
30 de zile de arest pentru cele șase persoane reținute în schema de contrabandǎ cu peste 1,8 milioane de țigări # Realitatea.md
Magistrații au dispus plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile a celor șase persoane bănuite de implicare într-o schemă de contrabandă cu peste 1,8 milioane de țigări la Lipcani. Decizia a fost luată la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), sâmbătă, 25 octombrie. „Investigațiile continuă, timp în
Acum 6 ore
10:00
Meteorologii prognozează pentru duminică 26 octombrie o vreme cu cer variabil, iar în nord și sud cu precipitații moderate, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova. În cetrul țării, inclusiv Chișinău, minima va fi de 5 grade, iar maxima va ajunge la 15 grade Celsius. Temperatura resimțită va varia între 4 și 14 grade.
Acum 24 ore
20:10
Tatiana Motînga: „Moldova este Europa – prin afaceri de familie și tradiție autentică” # Realitatea.md
Europa ne inspiră prin respectul pentru calitate și prin puterea afacerilor de familie. În Moldova, Tatiana Motinga și echipa Granier demonstrează că și aici se poate construi un brand autentic, cu rădăcini locale și viziune europeană. Granier este o afacere de familie cu o rețea de patiserii care a crescut frumos prin muncă și pasiune.
18:30
Natalia Țurcan va interpreta „muzica mării elene” la Chișinău, eveniment dedicat zilei „NU” # Realitatea.md
Pe 28 octombrie 2025, la ora 18:00, în spațiul Cărturești din Shopping MallDova, va avea loc un eveniment dedicat Zilei „NU", una dintre cele mai importante sărbători naționale ale Greciei. Publicul este invitat la recitalul „Muzica mării elene", susținut de Natalia Țurcan, care va aduce pe scenă farmecul și emoția muzicii grecești. Evenimentul este organizat
18:00
110 elevi și studenți de etnie romă vor primi, în anul de studii 2025–2026, burse de merit oferite de Ministerul Educației și Cercetării, în valoare de 1.200 de lei pe lună. Scopul programului este de a încuraja tinerii romi să își continue studiile și să obțină performanțe academice remarcabile. Potrivit ministrului Educației, Dan Perciun, interesul
17:50
Noi scurgeri de gaz în zona blocului explodat din Rahova. Trebuia repornită alimentarea, dar a fost pus sigiliu # Realitatea.md
Au fost descoperite noi scurgeri de gaze în zona blocului explodat din Rahova. Sâmbătă ar fi trebuit să fie reluată alimentarea cu gaze, însă a fost pus, din nou, sigiliu. Aproximativ 1.000 de oameni au rămas fără gaze. Cei de la Distrigaz Rețele au venit în această dimineață și au încercat să măsoare nivelul de
16:10
Alexandru Țurcan: „Europa nu este un vis îndepărtat, ci un drum care se vede tot mai clar aici, acasă, în Moldova” # Realitatea.md
Alexandru Țurcan este fondatorul companiei KAIZEN WAY și beneficiar al programelor ODA, prin care a reușit să dezvolte proiecte locale și să aducă valoare în comunitățile din Moldova. El spune că a ales să investească și să construiască aici pentru că oportunitățile europene se transformă în rezultate concrete, vizibile în viața de zi cu zi
15:20
Grosu liniștește economiștii: Deficitul bugetar e ok. Mai grav e că nu avem capacitate de a valorifica fondurile # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că deficitul bugetar al Republicii Moldova nu reprezintă un motiv de alarmă, comparativ cu alte state din regiune. În cadrul emisiunii „Realitatea te privește" de la RliveTV, oficialul a declarat că nivelul actual al deficitului și al datoriei publice este „ok", însă problema majoră constă în capacitatea administrației de a
Ieri
14:50
România a inaugurat cea mai mare biserică ortodoxă din lume, Catedrala Mântuirii Neamului # Realitatea.md
La București a fost inaugurată Catedrala Mântuirii Neamului, considerată cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Construcția, aflată lângă Palatul Parlamentului, a costat peste 300 de milioane de dolari și a durat 15 ani, transmite bloomberg. Catedrala are cupole aurite, mii de metri de mozaic și poate găzdui până la 5.000 de credincioși. Proiectul a
14:00
Șapte bărbați din Ucraina, aflați într-un BMW X5, au ajuns la spital după ce au încercat să treacă ilegal frontiera cu Republica Moldova. Incidentul s-a produs în regiunea Odesa, potrivit autorităților ucrainene. Grănicerii au încercat să oprească automobilul care se îndrepta cu viteză spre frontieră, însă șoferul a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a răsturnat.
13:30
Trei judecători beți ar fi bătut un angajat de la o benzinărie din Soroca și ar fi provocat un accident # Realitatea.md
O sesizare pe numele a trei judecători din Soroca a ajuns pe masa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), după ce aceștia s-ar fi îmbătat și ar fi bătut un angajat al unei stații PECO, potrivit informațiilor publicate de PulsMedia.MD. Surse din cadrul instituției au precizat că incidentul a avut loc în noaptea de 9 octombrie,
12:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că reforma administrativ-teritorială urmează să fie realizată în anul 2026, înainte de alegerile locale programate pentru 2027. „Este o prioritate și noi înțelegem că perioada disponibilă pentru această reformă este până în 2026, pentru că în 2027 vor avea loc alegerile locale", a explicat Grosu în cadrul emisiunii „Realitatea
11:50
Explozie într-un bloc din Florești: Două persoane, printre care o minoră, au fost rănite # Realitatea.md
Două persoane, un bărbat de 68 de ani și o adolescentă de 17 ani, au fost rănite în urma unei explozii produse într-un apartament din orașul Florești. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul, proprietarul locuinței, a suferit arsuri la nivelul capului, iar tânăra, care locuiește în apartamentul vecin, a fost rănită de suflul deflagrației. Ambele victime au
10:50
Ce se întâmplă cu Legea PACCO? Răspunsul ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, la sfârșit de mandat # Realitatea.md
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a venit cu precizări referitoare la proiectul de lege privind înființarea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), menționând că inițiativa aparține Parlamentului Republicii Moldova, iar Ministerul Justiției a oferit expertiză juridică și recomandări în urma consultărilor publice. Potrivit ministrei, instituția pe care o conduce a realizat o analiză comparativă a
10:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită oficială în România, anunță Președinția. Șefa statului va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul vizitei, Maia Sandu va avea și o întrevedere cu Președintele României, Nicușor Dan,
10:10
În acest weekend, șoferii vor plăti puțin mai mult pentru benzină și motorină. ANRE a stabilit noile prețuri de comercializare pentru perioada 25–27 octombrie 2025. Astfel, benzina 95 va costa 22,48 lei litrul, cu 4 bani mai mult, iar motorina va fi 19,26 lei litrul, adică cu 6 bani mai scumpă față de ziua precedentă.
10:00
Serviciul Vamal anunță că în acest weekend se înregistrează trafic intens la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit autorităților, la această oră este un flux sporit de călători și mijloace de transport, iar echipele de control lucrează la capacitate maximă pentru a fluidiza circulația. Pentru
09:40
Una dintre prioritățile actualei guvernări? Igor Grosu: reglementarea rețelelor sociale # Realitatea.md
Igor Grosu, președintele noului Parlament a anunțat că una dintre prioritățile actualei guvernări, în noua Legislatură, este reglementarea rețelelor sociale. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii "Realitatea te privește" de la Rlive TV. „Trebuie să avem niște reglementări pentru acest spațiu informațional. Și când ai sta și te-ai gândi, simplu, noi ne adresăm sau avem niște
08:10
În acest weekend, în Republica Moldova, vremea va fi stabilă, cu ploi slabe și temperaturi blânde în toată țara. Potrivit meteorologilor, în nordul țării, sâmbătă, 25 octombrie, se vor înregistra 13 grade Celsius ziua. În sud, sâmbătă va ploua slab, cu temperaturi de 17 grade Celsius ziua și 10 grade Celsius noaptea, iar duminică vremea
24 octombrie 2025
23:00
Pedepse cu închisoarea pentru șase britanici, autorii unui incendiu comandat de grupul paramilitar rus Wagner # Realitatea.md
Șase tineri britanici, recrutați pentru a incendia un depozit londonez unde erau stocate materiale pentru Ucraina, în numele grupării paramilitare ruse Wagner, au fost condamnați vineri, 24 octombrie curent, la pedepse cu închisoarea mergând până la 23 de ani, relatează agerpres.ro. Acest incendiu, care a vizat un depozit unde erau stocate ajutoare umanitare și echipamente
22:30
Şeful NATO spune că încă se „examinează” trimiterea unor rachete Tomahawk în Ucraina: „Decizia aparţine Statelor Unite” # Realitatea.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus vineri, 24 octombrie curent, că a discutat problema trimiterii rachetelor Tomahawk în Ucraina cu preşedintele american Donald Trump în cursul vizitei săptămâna aceasta la Washington şi
22:10
Noul Parlament ar putea avea 3 vicepreședinți. Igor Grosu anunță discuții cu liderii fracțiunilor # Realitatea.md
Parlamentul Republicii Moldova ar putea avea trei vicepreședinți în actuala Legislatură, a declarat președintele acestuia, Igor Grosu în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RLIVE TV. În prezent, Parlamentul are doi vicepreședinți, însă configurarea noii conduceri ar putea suferi modificări după consultările cu liderii de fracțiuni. „Săptămâna viitoare, cred că luni, o să invit […] Articolul Noul Parlament ar putea avea 3 vicepreședinți. Igor Grosu anunță discuții cu liderii fracțiunilor apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Igor Grosu: „Săptămâna viitoare vom avea lista miniștrilor și programul Guvernului Munteanu” # Realitatea.md
La începutul săptămânii viitoare, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, urmează să prezinte echipa guvernamentală și programul de activitate. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RLIVE TV. „Acum a rămas foarte puțin timp, sperăm ca […] Articolul Igor Grosu: „Săptămâna viitoare vom avea lista miniștrilor și programul Guvernului Munteanu” apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Trafic record pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău: Cinci milioane de pasageri deserviți # Realitatea.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a celebrat vineri, 24 octombrie curent, printr-un eveniment festiv, atingerea pragului de cinci milioane de pasageri deserviți. Pasagera cu numărul 5.000.000 a sosit la amiază pe cursa Frankfurt–Chișinău. Stabilită peste hotare, femeia a revenit acasă pentru a-și surprinde bunica. În semn de apreciere, ea a fost premiată simbolic cu o […] Articolul Trafic record pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău: Cinci milioane de pasageri deserviți apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Germania va contribui cu 60 de milioane de euro în Fondul de sprijin energetic pentru Ucraina, în vederea consolidării sistemului energetic al țării în pragul sezonului rece. Anunțul a fost făcut de premierul ucrainean Iulia Sviridenko, după o întrevedere oficială cu ministra energiei din Germania, Katherina Reiche. Resursele alocate vor fi utilizate pentru livrarea accelerată […] Articolul Germania oferă Ucrainei un nou sprijin energetic de 60 de milioane de euro apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe ambele sensuri # Realitatea.md
Poliția de Frontieră informează că, la această oră, în punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe se înregistrează un flux sporit de călători și mijloace de transport, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile de control acționează pentru fluidizarea traficului, lucrând la capacitate maximă pentru a reduce timpii […] Articolul Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe ambele sensuri apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
APIT în dialog cu prim-ministrul desemnat Alexandru Munteanu: Turismul trebuie tratat ca sector strategic # Realitatea.md
Președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT), Sergiu Manea, a participat astăzi la o întrevedere oficială cu prim-ministrul desemnat Alexandru Munteanu, în cadrul platformei Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, alături de reprezentanți ai altor organizații patronale. În cadrul discuției, APIT a reiterat importanța continuării reformelor structurale în domeniul turismului, propunând subordonarea directă […] Articolul APIT în dialog cu prim-ministrul desemnat Alexandru Munteanu: Turismul trebuie tratat ca sector strategic apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Accident rutier la Buiucani: o mașină a intrat în stâlpii de protecție ai trotuarului # Realitatea.md
Un accident rutier s-a produs astăzi la intersecția străzilor Nicolae Costin și Pelican din sectorul Buiucani al capitalei. Din imaginile apărute pe rețelele de socializare se observă că un automobil de marca Renault a derapat de pe carosabil și a ajuns în stâlpii de protecție de la marginea trotuarului. Deocamdată nu sunt informații despre posibile […] Articolul Accident rutier la Buiucani: o mașină a intrat în stâlpii de protecție ai trotuarului apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Inspectoratul General al Poliției trage un semnal de alarmă: tot mai mulți cetățeni primesc în ultimele zile e-mailuri cu mesaje false, care par a fi trimise de Poliție. Escrocii cibernetici folosesc ilegal sigla instituției și numele conducerii pentru a transmite „citații” în care destinatarii sunt acuzați de infracțiuni inexistente. Scopul este clar: obținerea de date […] Articolul Citații false în numele Poliției: Atenție la mesajele primite pe e-mail! apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Un nou accident în capitală cu implicarea unei mașini de poliție, în intersecția Ștefan cel Mare – Ismail # Realitatea.md
Astăzi, în jurul orei 17:10, un accident rutier s-a produs pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, intersecție cu strada Ismail, în municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, două automobile — un Volkswagen și un Seat — s-au tamponat în timpul deplasării, în circumstanțe care urmează a fi stabilite de anchetă. În urma impactului, nicio persoană […] Articolul Un nou accident în capitală cu implicarea unei mașini de poliție, în intersecția Ștefan cel Mare – Ismail apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Parlamentul Croației a adoptat vineri, 24 octombrie, reintroducerea serviciului militar obligatoriu, în vederea unei consolidări a capacităţii defensive a țării, în contextul unei ascensiuni a ameninţărilor în lume şi al Războiului din Ucraina. Zagrebul a abolit serviciul militar obligatoriu în anul 2008, cu un an înainte să adere la NATO, mizând pe profesionalismul armatei, transmite […] Articolul Croaţia reintroduce serviciul militar, la care a renunţat înainte să adere la NATO apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Peste 2 200 de postări cu conținut sexist, în campania online pentru alegeri parlamentare # Realitatea.md
Una din cinci postări electorale publicate în mediul online a conținut elemente de sexism. Topul formațiunilor cu cea mai mare incidență a conținutului sexist este condus de Partidul Moldova Mare, urmat de Partidul Social Democrat European, Blocul Patriotic, Partidul Liberal și Mișcarea Respect Moldova. Constatările se conțin în raportul prezentat în cadrul unei conferințe la […] Articolul Peste 2 200 de postări cu conținut sexist, în campania online pentru alegeri parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Elevii intră în vacanța de toamnă: o săptămână de pauză, între 27 octombrie și 2 noiembrie # Realitatea.md
Elevii din toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova vor avea vacanța de toamnă în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2025, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației. Această pauză oferă copiilor ocazia să se odihnească, să petreacă timp alături de familie și prieteni, dar și să se implice în activități recreative și sportive. […] Articolul Elevii intră în vacanța de toamnă: o săptămână de pauză, între 27 octombrie și 2 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Un accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 15:40, pe bulevardul Renașterii din municipiul Chișinău. Despre acest caz a anunțat ofițerul de presă al Poliției Capitalei. Potrivit informațiilor preliminare, în coliziune au fost implicate trei autoturisme: Dacia, Mercedes și Opel. Din fericire, în urma impactului nu au fost înregistrate persoane traumatizate. Pe caz a […] Articolul Accident cu trei vehicule pe bulevardul Renașterii, în apropiere de Circ apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
După sancțiunile lui Trump, Putin îl trimite de urgență pe emisarul său economic în SUA # Realitatea.md
Reprezentantul economic al Rusiei, Kirill Dmitriev, a fost trimis în Statele Unite pentru discuții oficiale, la doar câteva zile după ce Donald Trump a anunțat noi sancțiuni împotriva Moscovei, relatează CNN. Dmitriev urmează să se întâlnească cu oficiali ai administrației Trump „pentru a continua discuțiile privind relațiile SUA–Rusia”, potrivit surselor citate. Vizita are loc pe […] Articolul După sancțiunile lui Trump, Putin îl trimite de urgență pe emisarul său economic în SUA apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
O explozie puternică s-a produs la gara feroviară din Ovruci, în regiunea Jîtomîr (Ucraina), soldându-se cu patru morți și 12 răniți, potrivit datelor oficiale oferite de poliția ucraineană. Conform informațiilor preliminare, incidentul s-a produs în timpul verificării documentelor de către grăniceri. Unul dintre pasageri, un tânăr de 23 de ani din Harkov, ar fi scos […] Articolul Explozie la o gară din Ucraina: Patru morți, inclusiv autorul deflagrației apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Un cetățean ucrainean în vârstă de 46 de ani a fost depistat în seara de 23 octombrie cu o armă nedeclarată în automobil, la punctul de trecere a frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Cazul a fost identificat de către polițiștii de frontieră în cooperare cu funcționarii vamali. Bărbatul, aflat la volanul […] Articolul Arma ascunsă în bancheta mașinii: pistol și 13 cartușe găsite la vama Sculeni apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Veronica Mihailov-Moraru, numită în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției # Realitatea.md
Veronica Mihailov-Moraru a fost numită în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Decretul a fost semnat astăzi, 24 octombrie, de președinta Maia Sandu. Aceasta își va începe activitatea în cadrul instituției prezidențiale la data de 11 noiembrie 2025. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Veronica Mihailov-Moraru este juristă cu o vastă […] Articolul Veronica Mihailov-Moraru, numită în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
A fost reținut șeful oficiului Bălți al blocului „Victorie”. Este bănuit de corupere electorală și spălare de bani # Realitatea.md
Ofițerii INI l-au reținut astăzi, 24 octombrie, pe președintele oficiului teritorial Bălți al blocului „Victorie”. Chișinăuianul de 56 de ani este cercetat penal pentru finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, corupere electorală și spălarea banilor. „Reținerea are loc în cadrul unei anchete complexe privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și […] Articolul A fost reținut șeful oficiului Bălți al blocului „Victorie”. Este bănuit de corupere electorală și spălare de bani apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Camera de Comerț și Industrie sărbătorește 107 ani de excelență în serviciul antreprenorilor # Realitatea.md
Camera de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova împlinește 107 ani de la fondare. CCI continuă să fie vocea mediului de afaceri, un promotor al inovației, parteneriatului și progresului. La 24 octombrie 1918, prin Decretul Regelui Ferdinand I al României, a fost fondată prima Cameră de Comerț și Industrie la Chișinău — un act […] Articolul Camera de Comerț și Industrie sărbătorește 107 ani de excelență în serviciul antreprenorilor apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Experiența face diferența. Solicitările de plată MIA simplifică relația dintre afaceri și clienți # Realitatea.md
Solicitările de plată Mia sunt o soluție tehnologică simplă, dar extrem de eficientă și cu impact profund, datorită mecanismului unic de inițiere și confirmare. Și anume: comerciantul trimite clientului o solicitare de plată (RTP) pe numărul lui de telefon, iar acesta o aprobă direct din aplicația sa de banking. Fără link-uri, fără formulare, fără numerele cardului […] Articolul Experiența face diferența. Solicitările de plată MIA simplifică relația dintre afaceri și clienți apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
VIDEO Alexei Buzu: 5 mii de cazuri de violență sunt în gestiunea asistenței sociale din întreaga țară # Realitatea.md
5 mii de cazuri de violență se află în gestiunea asistenței sociale din întreaga Republică Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV. Potrivit oficialului, autoritățile au început în 2024 o abordare mult mai fermă și coordonată pentru combaterea violenței domestice, în strânsă […] Articolul VIDEO Alexei Buzu: 5 mii de cazuri de violență sunt în gestiunea asistenței sociale din întreaga țară apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Facebook, Instagram și TikTok, acuzate de Comisia Europeană că încalcă legislația UE privind serviciile digitale # Realitatea.md
Un raport preliminar publicat vineri de Comisia Europeană constată că Facebook, Instagram și TikTok încalcă Regulamentul UE privind serviciile digitale (DSA), ceea ce ar putea atrage amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală anuală, transmite dpa. Potrivit documentului citat de Agerpres, Meta, compania-mamă a Facebook și Instagram, și TikTok nu asigură acces […] Articolul Facebook, Instagram și TikTok, acuzate de Comisia Europeană că încalcă legislația UE privind serviciile digitale apare prima dată în Realitatea.md.
