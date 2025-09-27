Imagini publicate de un canal anonim de Telegram: Ceban și urmele Kremlinului

04:30

Procurorul general al României, Alex Florenţa, s-a aflat marți seara în platoul emisiunii „Sinteza Zilei", la Antena 3 CNN. În cursul zilei, acesta a prezentat concluziile anchetei despre războiul hibrid dus de Rusia în România, despre care a spus că e „mult mai insiduos, mult mai perfid, dar cu rezultate mult mai ample". Procurorul general a subliniat că România a [...]