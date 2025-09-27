Trump aprobă vânzarea TikTok: Acordul cu americanii, estimat la 14 miliarde de dolari

04:00

13 cetățeni basarabeni pro-ruși au fost surprinși într-un hotel din Iași, în timp ce sunau cetățeni din Republica Moldova pentru a-i îndemna să voteze la alegerile din 28 septembrie partidul rusofilului Igor Dodon, informează G4Media. În această perioadă, astfel de activități sunt interzise pe teritoriul Republicii Moldova. În cursul nopții, toți cei zece membri ai grupului [...]