Garry Kasparov transmite un mesaj puternic cetățenilor Republicii Moldova înainte de alegeri: „Veți stabili calea pe care Moldova o va urma în viitor”
DISINFO.MD, 15 septembrie 2025 08:00
Fostul campion mondial la șah și activist politic Garry Kasparov le-a transmis cetățenilor Republicii Moldova un mesaj înaintea alegerilor parlamentare care urmează să aibă loc în curând. În videoclipul publicat, Kasparov subliniază că aceste alegeri nu sunt „obișnuite”, ci reprezintă o decizie crucială pentru viitorul țării. „La aceste alegeri nu veți decide doar cui să [...] Articolul Garry Kasparov transmite un mesaj puternic cetățenilor Republicii Moldova înainte de alegeri: „Veți stabili calea pe care Moldova o va urma în viitor” apare prima dată în DISINFO.MD.
• • •
Alte ştiri de DISINFO.MD
Acum 30 minute
08:00
Garry Kasparov transmite un mesaj puternic cetățenilor Republicii Moldova înainte de alegeri: „Veți stabili calea pe care Moldova o va urma în viitor” # DISINFO.MD
Fostul campion mondial la șah și activist politic Garry Kasparov le-a transmis cetățenilor Republicii Moldova un mesaj înaintea alegerilor parlamentare care urmează să aibă loc în curând. În videoclipul publicat, Kasparov subliniază că aceste alegeri nu sunt „obișnuite”, ci reprezintă o decizie crucială pentru viitorul țării. „La aceste alegeri nu veți decide doar cui să [...] Articolul Garry Kasparov transmite un mesaj puternic cetățenilor Republicii Moldova înainte de alegeri: „Veți stabili calea pe care Moldova o va urma în viitor” apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum o oră
07:30
Confruntarea dintre Putin și cel mai important bancher al Rusiei evidențiază tensiunile privind economia de război # DISINFO.MD
O dispută recentă între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și directorul general al Sberbank, German Gref, scoate la iveală tot mai clar diferențele de viziune dintre Kremlin și comunitatea economică, spun analiștii, citați de Kyiv Independent. La Forumul Economic de Est din 5 septembrie, Gref a declarat că ritmul de creștere al PIB-ului Rusiei a încetinit [...] Articolul Confruntarea dintre Putin și cel mai important bancher al Rusiei evidențiază tensiunile privind economia de război apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 2 ore
07:00
Ţările UE limitează accesul ruşilor. Germania înăspreşte criteriile pentru vize naţionale şi Schengen, Spania opreşte eliberarea lor # DISINFO.MD
Germania a înăsprit criteriile de eliberare a vizelor pentru cetățenii ruși, atât pentru vizele naționale, cât și pentru cele din spațiul Schengen. Acest lucru a fost relatat de serviciul de presă al Ambasadei Germaniei la Moscova, ca răspuns la solicitarea RTVI de a comenta informațiile agenției dpa, conform cărora Berlinul ar încerca să înăsprească regimul [...] Articolul Ţările UE limitează accesul ruşilor. Germania înăspreşte criteriile pentru vize naţionale şi Schengen, Spania opreşte eliberarea lor apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Keir Starmer critică protestul extremei drepte la care a participat și George Simion: „Nu vom tolera agresiunile” # DISINFO.MD
Prim-ministru britanic, Keir Starmer, a vorbit, duminică, despre protestele extremei drepte din ziua precedentă, a condamnat atacurile manifestanților împotriva poliției, relatează Reuters și AFP, citate de Agerpres. Liderul de la Londra a spus și că țara sa este „construită pe toleranță și diversitate”, în opoziție cu violențele de la marșul de sâmbătă. Dreptul de a [...] Articolul Keir Starmer critică protestul extremei drepte la care a participat și George Simion: „Nu vom tolera agresiunile” apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 4 ore
06:00
Reacții din NATO și UE după ce Rusia a intrat ilegal pe teritoriul României cu drone. Mesajul în română al Ursulei von der Leyen # DISINFO.MD
Mai mulți lideri europeni și NATO au reacționat, sâmbătă și duminică, după ce o dronă rusească a fost interceptată în România, încălcând spațiul aerian NATO într-o nouă încercare a regimului de la Kremlin de a testa pregătirea alianței și răspunsul aliaților, mai ales după incursiunea din Polonia, cea mai gravă din ultima perioadă și care [...] Articolul Reacții din NATO și UE după ce Rusia a intrat ilegal pe teritoriul României cu drone. Mesajul în română al Ursulei von der Leyen apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
ANALIZĂ: Mitul „jumătate de milion de moldoveni în Rusia” se prăbușește în fața cifrelor reale # DISINFO.MD
În pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, revine în atenție tema participării diasporei la vot, cu accent pe Federația Rusă. Oficialii de la Moscova, inclusiv purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, invocă frecvent cifra de „până la jumătate de milion de moldoveni” stabiliți în Rusia, prezentând-o drept argument în relațiile politice cu Chișinăul. [...] Articolul ANALIZĂ: Mitul „jumătate de milion de moldoveni în Rusia” se prăbușește în fața cifrelor reale apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
În Rusia, folosirea dezinformării, a informațiilor false și a manipulărilor deliberate a devenit un fenomen normalizat. Societatea este expusă constant la știri fabricate, narațiuni denaturate și campanii de propagandă menite să modeleze percepția publicului și să servească intereselor politice ale Kremlinului. „Ferme de boți” în spatele unui cont aparent banal Un exemplu recent arată cum [...] Articolul Cum este manipulată societatea rusă: normalizarea dezinformării apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
România s-a transformat în „arsenalul estic” al NATO, prin dezvoltarea unor centre-cheie de producție militară care acoperă de la tancuri și drone, până la praf de pușcă și sisteme aviatice, scrie Euromaidan press. Orașele-cheie ale apărării Cinci orașe românești găzduiesc acum facilități critice pentru industria de apărare: • Satu Mare – linie de producție pentru [...] Articolul România devine arsenalul estic al NATO: huburi strategice de producție militară apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 6 ore
04:00
Incidentul „femeia cu cuțite din Parlament” – între manipulare mediatică și agendă geopolitică # DISINFO.MD
Un incident straniu petrecut la Parlamentul României, unde o femeie a intrat cu șase cuțite, a fost rapid transformat într-un subiect de speculații și manipulări. Mai mulți experți atrag atenția că episodul, aparent minor, este exploatat mediatic și politic pentru a alimenta narațiuni periculoase împotriva basarabenilor și pentru a servi intereselor Kremlinului. Rufin Zamfir: un [...] Articolul Incidentul „femeia cu cuțite din Parlament” – între manipulare mediatică și agendă geopolitică apare prima dată în DISINFO.MD.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
Veniturile Rusiei din exporturile de combustibili, la cel mai redus nivel de la începutul războiului. Așteptările Agenţiei Internaţionale a Energiei # DISINFO.MD
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol au scăzut la cel mai redus nivel de la începutul războiului, pe fondul excedentului de pe piaţa mondială, indică un raport publicat joi de Agenţia Internaţională a Energiei (IEA), care se aşteaptă la o continuare a producţiei excedentare, chiar dacă cererea va creşte în 2025. Piaţa petrolieră globală se [...] Articolul Veniturile Rusiei din exporturile de combustibili, la cel mai redus nivel de la începutul războiului. Așteptările Agenţiei Internaţionale a Energiei apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Dronele lui Putin care au invadat Polonia urmau „o ruta directă către baza NATO care aprovizionează Ucraina” # DISINFO.MD
Incidentul grav petrecut miercuri dimineață în spațiul aerian al Poloniei a readus în atenție fragilitatea graniței estice a NATO. Mai multe drone lansate dinspre Rusia au fost interceptate de apărarea antiaeriană poloneză, unele dintre ele aflându-se pe o traiectorie directă către o bază logistică esențială pentru sprijinul militar acordat Ucrainei. Surse citate de cotidianul german [...] Articolul Dronele lui Putin care au invadat Polonia urmau „o ruta directă către baza NATO care aprovizionează Ucraina” apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen # DISINFO.MD
Boala de care suferă preşedintele cecen Ramzan Kadîrov s-a agravat vizibil, afectându-i capacitatea de a-și exercita atribuțiile, astfel că o parte tot mai mare a responsabilităților conducerii statului a fost preluată de Magomed Daudov. Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei și aliat fidel al regimului de la Kremlin, se confruntă cu o deteriorare vizibilă și accelerată a stării [...] Articolul Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Lukașenko eliberează 52 de prizonieri politici după cinci ore de discuții cu trimisul lui Trump. SUA ridică sancțiuni # DISINFO.MD
Cincizeci și doi de prizonieri politici din Belarus, printre care membri ai opoziției, jurnaliști și protestatari antiguvernamentali, au fost eliberați, a anunțat joi președintele lituanian Gitanas Nausėda, notează Novaya Gazeta. Eliberările au urmat unei întâlniri de joi dimineață la Minsk între dictatorul belarus Alexander Lukashenko și John Cole, reprezentantul președintelui american Donald Trump. Discuțiile au durat peste [...] Articolul Lukașenko eliberează 52 de prizonieri politici după cinci ore de discuții cu trimisul lui Trump. SUA ridică sancțiuni apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Vladimir Putin vrea să crească TVA și impozitele, pentru că nu mai are bani. Criză bugetară majoră în Rusia # DISINFO.MD
Guvernul lui Putin se află în fața unei crize bugetare majore, în condițiile în care războiul din Ucraina epuizează cu viteză vistieria regimului Putin, iar veniturile din petrol și gaze au scăzut brusc în această perioadă. Guvernul rus a început să găsească căi de ieșire din criză, inclusiv prin creșterea impozitelor. Rusia a acumulat un [...] Articolul Vladimir Putin vrea să crească TVA și impozitele, pentru că nu mai are bani. Criză bugetară majoră în Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
Edilul Chișinăului rămâne cu interdicția de intrare în România și Schengen. Curtea de Apel din București i-a respins recursul # DISINFO.MD
Curtea de Apel București a respins recursul primarului Chișinăului, Ion Ceban, prin care a solicitat suspendarea interdicției de intrare în România și spațiul Schengen. Soluția nu este definitivă, ea poate fi atacata cu recurs în termen de cinci zile la Înalta Curte de Casație si Justiție. Într-o înregistrare video făcută publică pe pagina sa de [...] Articolul Edilul Chișinăului rămâne cu interdicția de intrare în România și Schengen. Curtea de Apel din București i-a respins recursul apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Emmanuel Macron trimite trei avioane Rafale în Polonia. A avut şi un mesaj pentru Rusia # DISINFO.MD
Emmanuel Macron a anunţat, joi, că Franţa a decis să mobilizeze trei avioane de vânătoare Rafale „pentru a contribui la protejarea spaţiului aerian polonez” precum şi al Europei de Est, alături de NATO, în urma „incursiunilor dronelor ruseşti în Polonia”. „Mi-am luat acest angajament ieri faţă de prim-ministrul polonez Donald Tusk”, a declarat preşedintele francez [...] Articolul Emmanuel Macron trimite trei avioane Rafale în Polonia. A avut şi un mesaj pentru Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Falimente pe bandă rulantă în Rusia. Piața auto se prăbușește pentru că rușii nu mai au bani, iar prețurile sunt tot mai mari # DISINFO.MD
Sectorul auto din Rusia a intrat în criză profundă, ca urmare a efectelor sancțiunilor economice – prețuri mai mari și mai ales scăderea puterii de cumpărare – iar dealerii auto au început să se închidă pe bandă rulantă, în timp ce vânzările se prăbușesc iar piețele se contractă, relatează The Moscow Times, joi. Criza de pe [...] Articolul Falimente pe bandă rulantă în Rusia. Piața auto se prăbușește pentru că rușii nu mai au bani, iar prețurile sunt tot mai mari apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Avertismentul Generalului Ben Hodges: Rusia a testat reacția NATO cu dronele din Polonia. „Au văzut că nu suntem pregătiți” # DISINFO.MD
Generalul Ben Hodges, fost comandat al trupelor armate americane din Europa, a explicat marți, la Antena 3 CNN, că dronele rusești care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei în noaptea de marți spre miercuri au reprezentat un test al Moscovei pentru capacitățile de apărare ale NATO. Un test pe care țările membre ale Alianței nu l-au [...] Articolul Avertismentul Generalului Ben Hodges: Rusia a testat reacția NATO cu dronele din Polonia. „Au văzut că nu suntem pregătiți” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Polonia trimite 40.000 de soldaţi la graniţa cu Belarus şi Rusia, după ce dronele ruseşti au încălcat spaţiul aerian al NATO # DISINFO.MD
Polonia va trimite 40.000 de soldați la granița cu Belarus și Rusia, după ce mai multe drone ruseşti au intrat în spațiul aerian polonez, respectiv al NATO. La rândul lor, Franța și Marea Britanie sunt pregătite să trimită avioane de vânătoare Rafale și Eurofighter, iar Olanda două sisteme de apărare aeriană Patriot, scrie The Moscow [...] Articolul Polonia trimite 40.000 de soldaţi la graniţa cu Belarus şi Rusia, după ce dronele ruseşti au încălcat spaţiul aerian al NATO apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
„Putin ne va ataca. A trimis deja primul mesaj de război Europei”. Liderii europeni, în alertă după invazia dronelor Rusiei în Polonia # DISINFO.MD
Atacul cu drone rusești din Polonia, de miercuri dimineață, a fost un mesaj trimis Europei de către Vladimir Putin, este de părere europarlamentarul Andrzej Halicki, din Polonia. El a făcut declarația joi, în Parlamentul European, în timpul unei dezbateri privind incidentul cu drone de joi, scrie tvn24.pl. Europarlamentarul, membru al Platformei Civice (PO), partidul lui Donald [...] Articolul „Putin ne va ataca. A trimis deja primul mesaj de război Europei”. Liderii europeni, în alertă după invazia dronelor Rusiei în Polonia apare prima dată în DISINFO.MD.
11 septembrie 2025
07:10
Polonia a anunțat miercuri dimineață că „un număr mare” de drone rusești au intrat în spațiul său aerian și că cele care reprezentau o amenințare directă au fost doborâte – dar acum orice răspuns trebuie să fie prudent pentru a evita escaladarea războiului din Ucraina, scrie Sky News într-o analiză dedicată celor mai noi evoluții [...] Articolul ANALIZĂ Drone rusești în Polonia: întrebarea crucială la care trebuie să răspundă NATO apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
Putin i-a spus lui Trump că Donbasul va cădea în „cel mult patru luni”, dezvăluie președintele Ucrainei # DISINFO.MD
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu publicat marți, că Vladimir Putin i-ar fi transmis lui Donald Trump și trimisului special al SUA pentru Ucraina, Steve Witkoff, că intenționează să ocupe estul Ucrainei, regiunea Donbas, în următoarele luni, scrie POLITICO. „Adică el [Putin] zice că în trei-patru luni, și asta le-a spus americanilor, Casei [...] Articolul Putin i-a spus lui Trump că Donbasul va cădea în „cel mult patru luni”, dezvăluie președintele Ucrainei apare prima dată în DISINFO.MD.
06:10
Ursula von der Leyen a declarat că „vechea lume a geopoliticii s-a sfârșit” și că „trebuie să apară o nouă Europă” # DISINFO.MD
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a deschis miercuri, 10 septembrie curent, discursul anual privind starea Uniunii Europene cu un apel puternic la unitate și la reafirmarea rolului Europei într-o lume aflată în schimbare rapidă. Ea a declarat că „vechea lume a geopoliticii s-a sfârșit” și că „trebuie să apară o nouă Europă”, capabilă [...] Articolul Ursula von der Leyen a declarat că „vechea lume a geopoliticii s-a sfârșit” și că „trebuie să apară o nouă Europă” apare prima dată în DISINFO.MD.
10 septembrie 2025
16:10
Tensiune uriașă. Donald Tusk: Polonia, mai aproape de un conflict armat decât în orice alt moment de după Al Doilea Război Mondial # DISINFO.MD
Polonia se află mai aproape de un conflict armat decât în orice alt moment de după cel de-al Doilea Război Mondial, a avertizat premierul Donald Tusk, în ședința de urgență, ținută alături de miniștri, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării sale. Varșovia a solicitat invocarea Articolului 4 din tratatul [...] Articolul Tensiune uriașă. Donald Tusk: Polonia, mai aproape de un conflict armat decât în orice alt moment de după Al Doilea Război Mondial apare prima dată în DISINFO.MD.
16:10
Republica Moldova a declarat persona non grata un angajat al Ambasadei Belarusului la Chișinău # DISINFO.MD
Ministerul Afacerilor Externe confirmă că un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova. Contactați de IPN, reprezentanții Biroului de presă al Ministerului Afacerilor Externe nu au confirmat și nici infirmat informația. Despre caz au scris în această dimineață mai multe canale de Telegram. Deocamdată nu [...] Articolul Republica Moldova a declarat persona non grata un angajat al Ambasadei Belarusului la Chișinău apare prima dată în DISINFO.MD.
14:50
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei # DISINFO.MD
Mai multe drone folosite de către Federația Rusă, miercuri, pentru a ataca Ucraina, au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte de către forțele militare aliate staționate în această țară. Atacul Rusiei a fost condamnat de către autoritățile de la Varșovia și aliații europeni. Moscova, prin vocea ambasadorului său din Varșovia, a [...] Articolul Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei apare prima dată în DISINFO.MD.
14:10
Provocare periculoasă. Drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei. Donald Tusk: Varșovia a invocat Articolul 4 din Tratatul NATO # DISINFO.MD
Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmit CNN și BBC. Premierul Donald Tusk a declarat pe rețelele sociale că forţele militare poloneze „au folosit arme împotriva obiectelor” [...] Articolul Provocare periculoasă. Drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei. Donald Tusk: Varșovia a invocat Articolul 4 din Tratatul NATO apare prima dată în DISINFO.MD.
9 septembrie 2025
07:30
Continuă seria „morților ciudate” în Rusia: directorul unei companii miniere de sare a fost găsit decapitat sub un pod # DISINFO.MD
O nouă moarte misterioasă în Rusia. Directorul general al unei companiei de extracţie a sărurilor de potasiu şi magneziu „K-Potash Service” a fost găsit mort sub un pod în regiunea Kaliningrad. Trupul acestuia era decapitat. Directorul general al companiei miniere de sare de potasiu-magneziu K-Potash Service, Alexei Sinițin, a fost găsit mort. Cadavrul său decapitat, [...] Articolul Continuă seria „morților ciudate” în Rusia: directorul unei companii miniere de sare a fost găsit decapitat sub un pod apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Tancuri gonflabile și manechinele care „transpiră” ca soldații. Tactici de diversiune pe frontul ucrainean # DISINFO.MD
În vara anului 2023, un videoclip care arăta un tanc ucrainean distrus de o dronă a devenit viral pe canalele pro-război din Rusia. Explozia părea să confirme succesul atacului. Cu toate acestea, o înregistrare ulterioară publicată de forțele ucrainene a dezvăluit realitatea: tancul era, de fapt, o machetă din lemn. Un soldat ucrainean, filmat lângă [...] Articolul Tancuri gonflabile și manechinele care „transpiră” ca soldații. Tactici de diversiune pe frontul ucrainean apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Țara europeană care organizeză o „epurare” a rușilor. De ce trebuie să părăsească teritoriul până pe 13 octombrie # DISINFO.MD
O țară europeană, care sprijină Ucraina, a înăsprit regulile de ședere a cetățenilor ruși pe teritoriul său. Cei care nu au îndeplinit cerințele și nu au solicitat un permis de ședere, vor trebui să părăsească țara. Letonia continuă să restricționeze șederea cetățenilor ruși pe teritoriul său. Departamentul de migrație al țării a cerut ca 841 [...] Articolul Țara europeană care organizeză o „epurare” a rușilor. De ce trebuie să părăsească teritoriul până pe 13 octombrie apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Uniunea Europeană se află în fața colapsului ordinii mondiale: „Fie ne adaptăm legilor junglei, fie propunem un set nou de reguli” # DISINFO.MD
Ordinea mondială internațională este afectată iremediabil, iar Europa ar trebui fie să se adapteze legilor junglei, fie să propună un set nou de reguli. Acesta este mesajul sumbru pe care Comisia Europeană urmează să îl transmită marți, într-un document ce detaliază principalele provocări ale viitorului. „Suntem martorii erodării ordinii internaționale bazate pe reguli”, se arată [...] Articolul Uniunea Europeană se află în fața colapsului ordinii mondiale: „Fie ne adaptăm legilor junglei, fie propunem un set nou de reguli” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Friedrich Merz avertizează: cucerirea Ucrainei va fi „doar începutul” pentru Rusia. „Conflictul sistematic a izbucnit deja” # DISINFO.MD
Cucerirea Ucrainei ar fi „doar începutul” pentru Rusia lui Vladimir Putin, ale cărei atacuri hibride împotriva Germaniei sunt „din ce în ce mai intense şi mai agresive”, a declarat, luni, cancelarul german, Friedrich Merz, relatează AFP, conform Agerpres. Acest avertisment vine în contextul în care şeful guvernului german a făcut din reînarmarea Europei o prioritate [...] Articolul Friedrich Merz avertizează: cucerirea Ucrainei va fi „doar începutul” pentru Rusia. „Conflictul sistematic a izbucnit deja” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Dmitri Medvedev acuză o ţară NATO că vrea să atace Rusia: „Pregăteşte un cap de pod pentru un atac” # DISINFO.MD
Fostul preşedinte rus, Dmitri Medvedev, a acuzat luni Finlanda că se pregăteşte să atace Rusia. El a cerut, din nou, guvernului finlandez să plătească Moscovei despăgubiri pentru al Doilea Război Mondial, relatează agenţia DPA, scrie Agerpres. „După ce a aderat la NATO, sub pretextul măsurilor defensive, Helsinki a urmat un curs de confruntare ca pregătire [...] Articolul Dmitri Medvedev acuză o ţară NATO că vrea să atace Rusia: „Pregăteşte un cap de pod pentru un atac” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Donald Trump face primele declarații despre Republica Moldova, înaintea alegerilor cruciale: „Esențială pentru securitatea regională” # DISINFO.MD
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „o Moldovă pașnică este esențială pentru securitatea regională”. Declarația a fost făcută cu ocazia primirii la Casa Albă a noului ambasador al Republici Moldova, Vlad Kulminski. „Președintele Trump l-a primit pe ambasadorul Kulminski la Washington și a reafirmat faptul că Statele Unite apreciază parteneriatul cuprinzător cu Republica Moldova. [...] Articolul Donald Trump face primele declarații despre Republica Moldova, înaintea alegerilor cruciale: „Esențială pentru securitatea regională” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Fostul director adjunct al SIS din Moldova vindea secrete de stat ale României la KGB-ul din Belarus. A fost prins pe aeroport # DISINFO.MD
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova a fost reținut în Timişoara fiind acuzat că a furnizat informații clasificate privind România către ofițeri KGB din Belarus. Potrivit ultimelor informaţii, Alexandru Bălan urmează să fie audiat la sediul DIICOT, fiind acuzat de trădare. Anchetatorii arată că suspectul ar fi fost implicat, începând din [...] Articolul Fostul director adjunct al SIS din Moldova vindea secrete de stat ale României la KGB-ul din Belarus. A fost prins pe aeroport apare prima dată în DISINFO.MD.
8 septembrie 2025
07:00
Liderul cecen Ramzan Kadîrov, declarație radicală despre Ucraina: „Pacea va fi posibilă doar atunci când Ucraina va deveni o regiune sau un district al Rusiei” # DISINFO.MD
Liderul cecen Ramzan Kadîrov a declarat că nu se consideră „un susținător al încetării ostilităților” în Ucraina și că pacea este posibilă doar atunci când „Ucraina va deveni o regiune sau un district al Rusiei”, notează Ukrainska Pravda. „Nu sunt deloc un susținător al încetării ostilităților în situația actuală din zonă. Cred că nu este în [...] Articolul Liderul cecen Ramzan Kadîrov, declarație radicală despre Ucraina: „Pacea va fi posibilă doar atunci când Ucraina va deveni o regiune sau un district al Rusiei” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Videoclipul cu Putin și Xi care vorbesc despre viața până la 150 de ani, retras la cererea televiziunii chineze de stat # DISINFO.MD
Un videoclip cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său chinez, Xi Jinping, în care vorbeau despre posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani, a fost retras de Reuters după ce televiziunea de stat chineză și-a retras permisiunea de difuzare. Reuters News a retras vineri un videoclip de patru minute care conținea [...] Articolul Videoclipul cu Putin și Xi care vorbesc despre viața până la 150 de ani, retras la cererea televiziunii chineze de stat apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Ucraina își crește producția de drone și sisteme de apărare antiaeriană. Volodimir Zelenski: „Aproape 60% din armele Ucrainei sunt fabricate intern” # DISINFO.MD
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă că aproape 60% din armele utilizate de armata țării sunt produse intern, depășind astfel ținta stabilită acum două luni. Aceste arme, inclusiv drone și sisteme de apărare antiaeriană. Armamentul folosit în război, produs în mare parte chiar în Ucraina Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că aproape [...] Articolul Ucraina își crește producția de drone și sisteme de apărare antiaeriană. Volodimir Zelenski: „Aproape 60% din armele Ucrainei sunt fabricate intern” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Liderii UE, mesaje dure pentru Putin după atacurile masive asupra Ucrainei: „Își bate joc de diplomație. Rusia nu vrea pace” # DISINFO.MD
Uniunea Europeană transmite cel mai dur mesaj către Kremlin după noaptea de foc asupra Ucrainei: Ursula von der Leyen acuză Rusia că „își bate joc de diplomație și ucide fără discriminare”, iar Antonio Costa denunță „versiunea păcii lui Putin” ca fiind o mascaradă sângeroasă. Liderii UE au condamnat rând pe rând atacurile devastatoare ale Rusiei [...] Articolul Liderii UE, mesaje dure pentru Putin după atacurile masive asupra Ucrainei: „Își bate joc de diplomație. Rusia nu vrea pace” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Zelenski: Trump i-a dat lui Putin ceea ce își dorea. E păcat. Îmi pare rău că n-am fost în Alaska # DISINFO.MD
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că summitul din Alaska, dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, i-a oferit liderului rus ceea ce acesta își dorea. Într-un interviu pentru ABC News, președintele ucrainean și-a exprimat regretul că Ucraina nu a fost reprezentată la evenimentul din Alaska. „Este păcat că Ucraina nu a fost prezentă, [...] Articolul Zelenski: Trump i-a dat lui Putin ceea ce își dorea. E păcat. Îmi pare rău că n-am fost în Alaska apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Donald Trump anunță că e gata să treacă la „etapa a doua de sancțiuni” împotriva Rusiei # DISINFO.MD
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică, la Casa Albă, că este gata să treacă la o a doua etapă de sancțiuni la adresa Rusiei din cauza războiului din Ucraina, scrie presa internațională. „Sunteți pregătit pentru a doua etapă de sancțiuni împotriva Rusiei?”, a fost întrebat Trump de jurnaliști. „Da, sunt”, a răspuns el. Vorbind de [...] Articolul Donald Trump anunță că e gata să treacă la „etapa a doua de sancțiuni” împotriva Rusiei apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
NYT: Rușii folosesc inteligența artificială în campania de dezinformare din Moldova. Risc mai mare decât la prezidențiale # DISINFO.MD
Kremlinul a lansat o campanie pentru a influența alegerile parlamentare din Republica Moldova, într-o operațiune care ar putea deveni un nou model de interferență electorală online. De la revenirea la Casa Albă, în ianuarie, președintele Donald Trump a desființat programele guvernului american menite să combată dezinformarea străină. Însă Rusia nu a încetat să o răspândească, [...] Articolul NYT: Rușii folosesc inteligența artificială în campania de dezinformare din Moldova. Risc mai mare decât la prezidențiale apare prima dată în DISINFO.MD.
5 septembrie 2025
08:00
Criza din industria metalurgică a Rusiei este comparabilă cu cea din anii ’90, a declarat într-un interviu pentru RBC Aleksandr Șevelev, directorul general al „Severstal” — una dintre cele mai mari companii siderurgice din Rusia, responsabilă pentru 14% din producția totală de oțel a țării. Potrivit lui Șevelev, industria a fost grav afectată de restricțiile [...] Articolul Criza metalurgică din Rusia: revenire la haosul anilor ’90 apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Serviciul Federal de Impozite (FNS) din Rusia a început verificări în masă ale veniturilor cetățenilor ruși obținute în „țări neprietenoase”. Potrivit Forbes, inspecțiile vizează nu doar anul 2024, ci și perioadele anterioare — 2022 și 2023. Motivul principal al înăspririi controlului este decretul emis de Vladimir Putin în august 2023 privind suspendarea acordurilor de evitare [...] Articolul Fisc politic: rușii cu venituri din străinătate, ținta noii represiuni fiscale apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Criză diplomatică între Moscova și Tallinn: schimb de expulzări și acuzații de ingerințe # DISINFO.MD
Tensiunile dintre Rusia și Estonia s-au intensificat joi, după ce Moscova a anunțat expulzarea unui diplomat eston, ca reacție la o măsură similară luată de autoritățile de la Tallinn. Ministerul de Externe al Rusiei a precizat, într-un comunicat, că decizia vine ca urmare a principiului reciprocității. „Pe baza principiului reciprocităţii, partea rusă a anunţat expulzarea [...] Articolul Criză diplomatică între Moscova și Tallinn: schimb de expulzări și acuzații de ingerințe apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Rutte: „Nu decide Rusia” dacă Occidentul poate trimite trupe în Ucraina. Ce spune cancelarul german despre Putin # DISINFO.MD
Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat că Rusia nu are drept de veto privind eventuala staționare a trupelor occidentale în Ucraina. În același timp, cancelarul german Friedrich Merz recunoaște că a subestimat amenințarea reprezentată de Vladimir Putin. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Praga, că Rusia nu are niciun drept să decidă [...] Articolul Rutte: „Nu decide Rusia” dacă Occidentul poate trimite trupe în Ucraina. Ce spune cancelarul german despre Putin apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Putin recunoaște pentru prima dată că Rusia se confruntă cu o „penurie de gaze”. La ce soluție recurge liderul de la Kremlin # DISINFO.MD
Rusia s-ar putea confrunta cu o penurie de gaze. Avertismentul a fost transmis chiar de președintele Vladimir Putin, la Forumul Economic de Est de la Vladivostok. „Avem o penurie de gaze”, a spus Putin la prezentarea rezultatelor dezvoltării regiunilor din Districtul Federal din Orientul Îndepărtat. El a adăugat că există și alte probleme care necesită „o [...] Articolul Putin recunoaște pentru prima dată că Rusia se confruntă cu o „penurie de gaze”. La ce soluție recurge liderul de la Kremlin apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Rușii au atacat geniștii Consiliului Danez pentru Refugiați, din regiunea Cernihiv: două persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite # DISINFO.MD
Forțele aeriene ucrainene au emis joi, 4 septembrie, o avertizare privind un atac cu rachete balistice în apropierea unui punct de control la intrarea în satul Novoselivka, din regiunea Cernihiv. Au fost vizați angajații misiunii umanitare de deminare a Consiliului Danez pentru Refugiați. Atacul cu rachete a vizat angajații misiunii umanitare de deminare a Consiliului [...] Articolul Rușii au atacat geniștii Consiliului Danez pentru Refugiați, din regiunea Cernihiv: două persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Două drone neidentificate au pătruns în spațiul aerian al Poloniei. Varșovia a ales să nu le doboare # DISINFO.MD
A fost alertă în Polonia, după ce două drone ale Federației Ruse au pătruns în spațiul aerian polonez miercuri dimineață. Autoritățile de la Varșovia nu le-au doborât deoarece aparatele de zbor nu au repezentat niciun pericol pentru securitatea statului polon. Regimul de la Varșovia are o experiență neplăcută cu astfel de aparate de zbor. În [...] Articolul Două drone neidentificate au pătruns în spațiul aerian al Poloniei. Varșovia a ales să nu le doboare apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Ce le-a cerut Trump lui Zelenski, Macron și liderilor UE ca să-l oprească pe Putin. Președintele SUA țintește și China # DISINFO.MD
Europa trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc și să exercite presiuni asupra Chinei, le-a transmis Donald Trump liderilor europeni care au discutat, joi, garanțiile de securitate pentru Ucraina, după cum scrie presa internațională care citează în acest sens informații de la Casa Albă. Concluziile Coaliției de Voință – formată din liderii statelor care susțin Ucraina în războiul [...] Articolul Ce le-a cerut Trump lui Zelenski, Macron și liderilor UE ca să-l oprească pe Putin. Președintele SUA țintește și China apare prima dată în DISINFO.MD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.