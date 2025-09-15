Garry Kasparov transmite un mesaj puternic cetățenilor Republicii Moldova înainte de alegeri: „Veți stabili calea pe care Moldova o va urma în viitor”

06:00

Rusia s-ar putea confrunta cu o penurie de gaze. Avertismentul a fost transmis chiar de președintele Vladimir Putin, la Forumul Economic de Est de la Vladivostok. „Avem o penurie de gaze", a spus Putin la prezentarea rezultatelor dezvoltării regiunilor din Districtul Federal din Orientul Îndepărtat. El a adăugat că există și alte probleme care necesită „o [...]