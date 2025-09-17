SUA decid miercuri soarta pachetului anti-Rusia cu taxe de 500%

05:30

Sectorul auto din Rusia a intrat în criză profundă, ca urmare a efectelor sancțiunilor economice – prețuri mai mari și mai ales scăderea puterii de cumpărare – iar dealerii auto au început să se închidă pe bandă rulantă, în timp ce vânzările se prăbușesc iar piețele se contractă, relatează The Moscow Times, joi. Criza de pe [...] Articolul Falimente pe bandă rulantă în Rusia. Piața auto se prăbușește pentru că rușii nu mai au bani, iar prețurile sunt tot mai mari apare prima dată în DISINFO.MD.