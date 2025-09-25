Conexiuni între politicienii pro-ruși și Moscova: cine sunt oamenii Kremlinului la Chișinău și cum funcționează „diplomația paralelă”

08:30

Veniturile Rusiei din vânzările de petrol au scăzut la cel mai redus nivel de la începutul războiului, pe fondul excedentului de pe piaţa mondială, indică un raport publicat joi de Agenţia Internaţională a Energiei (IEA), care se aşteaptă la o continuare a producţiei excedentare, chiar dacă cererea va creşte în 2025. Piaţa petrolieră globală se [...]