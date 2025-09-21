Kremlinul evaluează șansele forțelor proruse la parlamentare drept extrem de reduse

16:10

Polonia se află mai aproape de un conflict armat decât în orice alt moment de după cel de-al Doilea Război Mondial, a avertizat premierul Donald Tusk, în ședința de urgență, ținută alături de miniștri, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării sale. Varșovia a solicitat invocarea Articolului 4 din tratatul [...] Articolul Tensiune uriașă. Donald Tusk: Polonia, mai aproape de un conflict armat decât în orice alt moment de după Al Doilea Război Mondial apare prima dată în DISINFO.MD.