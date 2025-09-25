”Rusia vrea să preia puterea de la Chișinău”, mesajul premierului Dorin Recean în ajun de alegeri

06:00

Mai mulți lideri europeni și NATO au reacționat, sâmbătă și duminică, după ce o dronă rusească a fost interceptată în România, încălcând spațiul aerian NATO într-o nouă încercare a regimului de la Kremlin de a testa pregătirea alianței și răspunsul aliaților, mai ales după incursiunea din Polonia, cea mai gravă din ultima perioadă și care [...] Articolul Reacții din NATO și UE după ce Rusia a intrat ilegal pe teritoriul României cu drone. Mesajul în română al Ursulei von der Leyen apare prima dată în DISINFO.MD.