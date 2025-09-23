Cele mai periculoase falsuri electorale pro-ruse. Ce arată faptele
DISINFO.MD, 23 septembrie 2025 06:30
„UE vrea să transforme Moldova într-o colonie" Este vorba despre o sperietoare clasică: sugerează că apropierea de Bruxelles ar însemna cedarea suveranității. Faptele arată însă altceva. Uniunea Europeană este principalul partener comercial al Republicii Moldova (circa 54% din comerțul total în 2024), iar aproximativ 66% din exporturile moldovenești merg pe piața UE. Rusia a coborât [...]
• • •
„UE vrea să transforme Moldova într-o colonie" Este vorba despre o sperietoare clasică: sugerează că apropierea de Bruxelles ar însemna cedarea suveranității. Faptele arată însă altceva. Uniunea Europeană este principalul partener comercial al Republicii Moldova (circa 54% din comerțul total în 2024), iar aproximativ 66% din exporturile moldovenești merg pe piața UE. Rusia a coborât [...]
Mobilizarea alegătorilor pro-ruși și descurajarea participării pro-europene, o tactică a Kremlinului # DISINFO.MD
În Republica Moldova, campaniile electorale se joacă adesea în sate, unde venitul lunar este mai mic decât în orașe. Exact acolo se concentrează și tacticile partidelor afiliate Moscovei. Sub forma unor pachete cu produse alimentare sau a unor sume de câteva sute de lei, alegătorii sunt convinși să-și „exprime opțiunea" într-o direcție bine stabilită. În [...]
Interferența rusă în procesele electorale din Republica Moldova: Kremlinul și „manualul” de influență # DISINFO.MD
Republica Moldova intră în alegerile parlamentare din 28 septembrie cu un bagaj greu: un război hibrid purtat de Federația Rusă, care de ani de zile testează reziliența democratică a statului. De la bani negri și rețele de propagandă, până la șantaj energetic și coruperea alegătorilor, metodele folosite par extrase dintr-un manual. Obiectivul este limpede – [...]
Moldova se pregătește pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Riscul ca forțele pro-Moscova să preia controlul politicu este tratat cu seriozitate de partidele pro-europene și de societatea civilă. Moscova își intensifică acțiunile de influență prin dezinformare, control asupra mass-mediei și prin susținerea financiară a unor oligarhi fugari, cu scopul de a submina integrarea europeană [...]
Prevenirea cumpărării de voturi: rolul societății civile, al educației alegătorilor și al cooperării cu forțele de ordine # DISINFO.MD
Cumpărarea de voturi este una dintre cele mai grave amenințări la adresa democrației moldovenești. În spatele fenomenului se află rețele organizate, deseori cu ramificații externe, care folosesc bani clandestini și manipulare informațională pentru a influența rezultatele scrutinelor. Statul anchetează și sancționează aceste practici, dar adevărata apărare a integrității electorale se construiește prin vigilența societății civile, [...]
Alegerile parlamentare din 28 septembrie se desfășoară într-un context dominat de suspiciuni și dovezi clare de ingerințe externe, în special venite din Federația Rusă. În timp ce cetățenii așteaptă o competiție liberă și corectă, instituțiile statului se confruntă cu cel mai mare val de anchete privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor din ultimul [...]
Rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să submineze alegerile din Moldova – investigație BBC # DISINFO.MD
Cu doar o săptămână înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, BBC a publicat o anchetă care dezvăluie existența unei rețele secrete proruse, menite să răspândească dezinformare și să submineze încrederea în procesul electoral din Republica Moldova. Cum funcționează rețeauaUn reporter BBC sub acoperire a descoperit că recruții primeau plăți lunare de aproximativ 170 de [...]
În Rusia se privește cu puțin optimism spre rezultatul alegerilor din Moldova. Până la scrutinul parlamentar din 28 septembrie a rămas doar o săptămână, însă presa de stat rusă evaluează șansele forțelor proruse drept extrem de reduse. Cea mai mare coaliție de protest – „Blocul Patriotic" – riscă să fie exclusă din cursă, scrie „Izvestia". [...]
În Republica Moldova se dezvoltă rapid o nouă rețea pe Telegram, care se prezintă drept grupuri locale cu „informații utile". Sub acoperirea anunțurilor despre vreme, reparații de drumuri sau afișe culturale, abonaților li se livrează constant mesaje de propagandă în favoarea lui Ilan Șor și a apropiaților săi, scrie disnfo.md. În prezent, rețeaua include circa 25 [...]
Șoltoianu și moștenirea Moscovei – de la servicii rusești până la politicieni și foști președinți # DISINFO.MD
Ivan Șoltoianu, fost campion al fostei URSS și acuzat de crimă, pare să nu își mai exercite influența decât în lumea interlopă. Potrivit unor surse / documente și înregistrări audio primite pe adresa redacției, Ivan Șoltoianu a devenit dintr-un „băiat simplu de la țară" din Inești, negociator din umbră și intermediar în rețele de influență [...]
Raport Yale: Rusia aplică o „abordare industrială” în spălarea pe creier a copiilor ucraineni # DISINFO.MD
Rusia a folosit aceleași metode pentru spălarea pe creier a copiilor ucraineni deportați ca și pentru dezvoltarea complexului său militar-industrial, au declarat oficiali ucraineni pentru Euronews, în urma celui mai recent raport al Laboratorului de Cercetare Umanitară (HRL) al Școlii de Sănătate Publică de la Yale, care vorbește despre un „sistem fără precedent" de îndoctrinare. Ultima investigație [...]
Doi tineri, inculpați pentru atacul cibernetic care a paralizat timp de trei luni transportul public din Londra # DISINFO.MD
Doi tineri de 18 și 19 ani au fost arestați în Marea Britanie și trimiși în fața instanței, fiind suspectați că au orchestrat un atac cibernetic care a paralizat timp de trei luni serviciile online ale Transport for London (TfL). Acțiunea, atribuită grupării Scattered Spider, a provocat pagube estimate la 39 de milioane de lire [...]
Polonia raportează activitate intensificată a dronelor la granița cu Belarus: „Situația rămâne foarte, foarte tensionată” # DISINFO.MD
Varșovia a anunțat joi o intensificare a activității dronelor în apropierea frontierei cu Belarus, după ce granița fusese închisă anterior în contextul exercițiilor militare „Zapad-2025", desfășurate de Minsk împreună cu Moscova, informează Reuters. Ministrul de interne polonez, Marcin Kierwinski, a precizat că poliția de frontieră a observat „activitate intensificată a dronelor belaruse și rusești care încercau să [...]
În plină campanie electorală, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) este vizat de o nouă tactică de manipulare: de-personalizarea. Aceasta presupune crearea unor pagini, site-uri sau canale care imită identitatea unei organizații, pentru a genera confuzie și a submina încrederea publicului. Un astfel de site fals, lansat recent sub identitatea PAS, a apărut aproape simultan cu [...]
Rusia joacă ultima carte în Republica Moldova şi vrea să detoneze alegerile, avertizează Siegfried Mureşan # DISINFO.MD
Federaţia Rusă joacă ultima carte în Republica Moldova, încercând să detoneze alegerile din 28 septembrie, pentru că un guvern pro-european ar închide definitiv drumul Moscovei de a opri parcursul european al ţării, a avertizat, joi, europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan. "Alegerile din Republica Moldova sunt foarte importante, nu doar pentru cetăţenii Republicii Moldova, dar şi pentru [...]
Trump: „Putin m-a dezamăgit”. Președintele american spune că „soldații ruși sunt uciși într-un ritm mai mare decât soldații ucraineni” # DISINFO.MD
Președintele american Donald Trump a declarat, joi, 18 septembrie, în Marea Britanie, într-o conferință de presă comună cu premierul Keir Starmer, că liderul rus Vladimir Putin „l-a dezamăgit", în contextul demersurilor SUA de a opri războiul purtat de Rusia în Ucraina. „Am încheiat șapte războaie, care păreau de nerezolvat, care nu puteau fi negociate. Statele [...]
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat joi că opozantul Mikola Statkevici, eliberat săptămâna trecută în urma unor negocieri cu Statele Unite, ar fi refuzat să părăsească țara și s-ar afla din nou în închisoare. Lukașenko l-a descris pe Statkevici, în vârstă de 69 de ani, drept „un om la capătul puterilor", adăugând: „Va muri în curând. [...]
Centrul Cultural Rus continuă activitatea, deși autoritățile au decis închiderea. Reacția MAE # DISINFO.MD
„Centrul Cultural Rus din Chișinău își va sista activitatea odată cu încetarea efectelor juridice ale Acordului respectiv. Până la finalizarea procedurii de denunțare, Ministerul Afacerilor Externe nu comentează informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la activitatea Centrului", se arată într-un răspuns al MAE pentru IPN. Ministerul atrage atenția asupra faptului că evenimentele și proiectele [...]
Victoriile „umflate” ale Rusiei pe frontul ucrainean: între propaganda de la Moscova și realitatea din tranșee # DISINFO.MD
La sfârșitul lunii august, generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major al armatei ruse, anunța cu emfază că ofensiva de vară a Moscovei ar fi adus „victorii majore" în estul și sudul Ucrainei. Potrivit afirmațiilor oficialului rus, forțele Kremlinului ar fi capturat mii de kilometri pătrați de teritoriu, aproape 150 de localități, iar orașul Kupiansk – [...]
Tot mai mulți soldați cu boli cronice luptă în prezent în armata Rusiei de pe frontul din Ucraina. Mulți dintre aceștia suferă de boli care le pun viața în pericol, precum HIV și hepatită, și sunt împărțiți în unități separate, unde trebuie să poarte banderole care indică problema lor de sănătate, scrie Hotnews.ro, cu referire [...]
Duma de Stat a votat pentru ieșirea Rusiei din Convenția Europeană împotriva torturii. Deputații au adoptat în unanimitate legea privind denunțarea Convenției Europene pentru prevenirea torturii, se arată pe site-ul Dumei de Stat. Potrivit serviciului rus al BBC News, în timpul dezbaterilor, președintele Dumei, Viaceslav Volodin, a declarat că Rusia „a demonstrat mult timp răbdare [...]
Guvernul danez investește în arme de precizie și sisteme de apărare aeriană pentru a contracara Rusia # DISINFO.MD
Guvernul danez a anunțat miercuri că va achiziționa pentru prima dată arme de precizie cu rază lungă de acțiune pentru a-și consolida capacitatea de descurajare, considerând că amenințarea rusă va continua să apese asupra Europei mulți ani de acum înainte, relatează Reuters. „Nu există nicio îndoială că Rusia va reprezenta o amenințare pentru Europa și [...]
Yandex, Odnoklassniki și alte servicii rusești, pericol pentru datele cetățenilor moldoveni: informațiile pot fi preluate de FSB # DISINFO.MD
Utilizatorii de aplicații rusești din Republica Moldova sunt expuși unor riscuri majore privind securitatea și confidențialitatea datelor personale, avertizează Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP). Platforme precum Yandex, Odnoklassniki sau asistentul vocal „Alisa" colectează informații private – de la date bancare și locație, până la contacte și istoricul călătoriilor, acestea fiind stocate [...]
Iulia Navalnaia susține că două laboratoare occidentale confirmă că „Alexei a fost otrăvit în închisoare” # DISINFO.MD
Văduva politicianului rus Alexei Navalnîi, Iulia Navalnaia, a declarat că soțul ei a fost otrăvit în februarie 2024, în colonia penală din Harp, regiunea Iamalo-Neneț.
Traian Băsescu, cu un mesaj ironic la adresa ambasadorului rus: „Fugiți la Parchetul General, că aveți un OZN” # DISINFO.MD
Fostul președinte român Traian Băsescu l-a ironizat pe ambasadorul Federației Ruse la București, după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată de procurori, alături de mercenarii din gruparea lui Horațiu Potra. Cum stăm cu aroganţa, domnule Ambasador? Depozite de arme, lingouri de aur, milioane de dolari, agresivitate şi ameninţări. Potra, Georgescu şi mercenarii lor, [...] Articolul Traian Băsescu, cu un mesaj ironic la adresa ambasadorului rus: „Fugiți la Parchetul General, că aveți un OZN” apare prima dată în DISINFO.MD.
Guvernul de la Varșovia alocă un buget record pentru apărarea cibernetică, în contextul intensificării agresiunilor informatice venite dinspre Moscova. Într-un nou episod al războiului hibrid purtat de Federația Rusă împotriva Occidentului, infrastructura critică a Poloniei a devenit, în ultimele luni, ținta preferată a unor atacuri cibernetice tot mai sofisticate și periculoase. Potrivit autorităților poloneze, instituții [...] Articolul Hackeri ruși atacă spitale și sisteme de alimentare cu apă din Polonia apare prima dată în DISINFO.MD.
Președintele rus Vladimir Putin trimite tot mai multe semnale Europei, SUA și NATO că nu are de gând să se oprească, ci să-și continue războiul – nu doar împotriva Ucrainei, ci și a aliaților săi occidentali. De fapt, pentru Putin este lupta definitorie a mandatului său, relatează Politico, într-o analiză privind motivele pentru care președintele rus [...] Articolul De ce Putin nu va pune capăt războiului său împotriva Occidentului apare prima dată în DISINFO.MD.
Cadoul lui Trump pentru Viktor Orban: SUA renunță la restricțiile Visa Waiver în cazul Ungariei # DISINFO.MD
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul lor Visa Waiver, după ce guvernul ungar a luat măsuri pentru a remedia vulnerabilitățile de securitate, a anunțat marți ambasada SUA la Budapesta într-un comunicat citat de Agerpres. Decizia este unul dintre primele semne tangibile ale îmbunătățirii relațiilor dintre guvernele american și ungar sub administrația președintelui [...] Articolul Cadoul lui Trump pentru Viktor Orban: SUA renunță la restricțiile Visa Waiver în cazul Ungariei apare prima dată în DISINFO.MD.
Polonia, amenințată de Rusia direct și explicit: „Își va pierde integritatea teritorială” # DISINFO.MD
Polonia riscă să-și piardă integritatea teritorială dacă va continua să acuze Rusia că îi amenință statalitatea, amenință un oficial de rang înalt de la Moscova, citat de ediția în limba rusă a publicației The Moscow Times. Este vorba despre Vladimir Jabarov, prim-vicepreședinte al Comitetului pentru Afaceri Internaționale al Consiliului Federației, camera superioară a Parlamentului rus. Jabarov și-a [...] Articolul Polonia, amenințată de Rusia direct și explicit: „Își va pierde integritatea teritorială” apare prima dată în DISINFO.MD.
Rezoluția bi-partizană cu sancțiuni la adresa Rusiei va înregistra, miercuri, un progres în Congresul SUA, anunță senatorul republican Lindsey Graham, citat de CNN. „Cred că în următoarele zile va fi prezentat un plan de acțiune în baza acestui proiect de lege și cred că (planul) va ajuta la oprirea acestui război (purtat de Rusia în Ucraina). [...] Articolul SUA decid miercuri soarta pachetului anti-Rusia cu taxe de 500% apare prima dată în DISINFO.MD.
Procurorul general Alex Florenţa: „Războiul hibrid dus de Rusia în România este mult mai insidios şi mai perfid” # DISINFO.MD
Procurorul general al României, Alex Florenţa, s-a aflat marți seara în platoul emisiunii „Sinteza Zilei”, la Antena 3 CNN. În cursul zilei, acesta a prezentat concluziile anchetei despre războiul hibrid dus de Rusia în România, despre care a spus că e „mult mai insiduos, mult mai perfid, dar cu rezultate mult mai ample”. Procurorul general a subliniat că România a [...] Articolul Procurorul general Alex Florenţa: „Războiul hibrid dus de Rusia în România este mult mai insidios şi mai perfid” apare prima dată în DISINFO.MD.
Polițiștii români au surprins 13 basarabeni pro-ruși în timp ce făceau propagandă pentru rusofilul Dodon, într-un hotel din Iași # DISINFO.MD
13 cetățeni basarabeni pro-ruși au fost surprinși într-un hotel din Iași, în timp ce sunau cetățeni din Republica Moldova pentru a-i îndemna să voteze la alegerile din 28 septembrie partidul rusofilului Igor Dodon, informează G4Media. În această perioadă, astfel de activități sunt interzise pe teritoriul Republicii Moldova. În cursul nopții, toți cei zece membri ai grupului [...] Articolul Polițiștii români au surprins 13 basarabeni pro-ruși în timp ce făceau propagandă pentru rusofilul Dodon, într-un hotel din Iași apare prima dată în DISINFO.MD.
Oleg Chisnicean, fost șef al administrației raionale Camenca din regiunea transnistreană și persoană cu legături strânse la Moscova, a fost surprins la Chișinău făcând campanie electorală pentru blocul „Alternativa”, condus de primarul capitalei, Ion Ceban. Recent, acesta a fost observat într-un cort electoral al formațiunii, unde împărțea materiale de propagandă și ziare. Chisnicean, în vârstă [...] Articolul Demnitar separatist în campanie electorală pentru „Alternativa” lui Ion Ceban apare prima dată în DISINFO.MD.
Garry Kasparov transmite un mesaj puternic cetățenilor Republicii Moldova înainte de alegeri: „Veți stabili calea pe care Moldova o va urma în viitor” # DISINFO.MD
Fostul campion mondial la șah și activist politic Garry Kasparov le-a transmis cetățenilor Republicii Moldova un mesaj înaintea alegerilor parlamentare care urmează să aibă loc în curând. În videoclipul publicat, Kasparov subliniază că aceste alegeri nu sunt „obișnuite”, ci reprezintă o decizie crucială pentru viitorul țării. „La aceste alegeri nu veți decide doar cui să [...] Articolul Garry Kasparov transmite un mesaj puternic cetățenilor Republicii Moldova înainte de alegeri: „Veți stabili calea pe care Moldova o va urma în viitor” apare prima dată în DISINFO.MD.
Confruntarea dintre Putin și cel mai important bancher al Rusiei evidențiază tensiunile privind economia de război # DISINFO.MD
O dispută recentă între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și directorul general al Sberbank, German Gref, scoate la iveală tot mai clar diferențele de viziune dintre Kremlin și comunitatea economică, spun analiștii, citați de Kyiv Independent. La Forumul Economic de Est din 5 septembrie, Gref a declarat că ritmul de creștere al PIB-ului Rusiei a încetinit [...] Articolul Confruntarea dintre Putin și cel mai important bancher al Rusiei evidențiază tensiunile privind economia de război apare prima dată în DISINFO.MD.
Ţările UE limitează accesul ruşilor. Germania înăspreşte criteriile pentru vize naţionale şi Schengen, Spania opreşte eliberarea lor # DISINFO.MD
Germania a înăsprit criteriile de eliberare a vizelor pentru cetățenii ruși, atât pentru vizele naționale, cât și pentru cele din spațiul Schengen. Acest lucru a fost relatat de serviciul de presă al Ambasadei Germaniei la Moscova, ca răspuns la solicitarea RTVI de a comenta informațiile agenției dpa, conform cărora Berlinul ar încerca să înăsprească regimul [...] Articolul Ţările UE limitează accesul ruşilor. Germania înăspreşte criteriile pentru vize naţionale şi Schengen, Spania opreşte eliberarea lor apare prima dată în DISINFO.MD.
Keir Starmer critică protestul extremei drepte la care a participat și George Simion: „Nu vom tolera agresiunile” # DISINFO.MD
Prim-ministru britanic, Keir Starmer, a vorbit, duminică, despre protestele extremei drepte din ziua precedentă, a condamnat atacurile manifestanților împotriva poliției, relatează Reuters și AFP, citate de Agerpres. Liderul de la Londra a spus și că țara sa este „construită pe toleranță și diversitate”, în opoziție cu violențele de la marșul de sâmbătă. Dreptul de a [...] Articolul Keir Starmer critică protestul extremei drepte la care a participat și George Simion: „Nu vom tolera agresiunile” apare prima dată în DISINFO.MD.
Reacții din NATO și UE după ce Rusia a intrat ilegal pe teritoriul României cu drone. Mesajul în română al Ursulei von der Leyen # DISINFO.MD
Mai mulți lideri europeni și NATO au reacționat, sâmbătă și duminică, după ce o dronă rusească a fost interceptată în România, încălcând spațiul aerian NATO într-o nouă încercare a regimului de la Kremlin de a testa pregătirea alianței și răspunsul aliaților, mai ales după incursiunea din Polonia, cea mai gravă din ultima perioadă și care [...] Articolul Reacții din NATO și UE după ce Rusia a intrat ilegal pe teritoriul României cu drone. Mesajul în română al Ursulei von der Leyen apare prima dată în DISINFO.MD.
ANALIZĂ: Mitul „jumătate de milion de moldoveni în Rusia” se prăbușește în fața cifrelor reale # DISINFO.MD
În pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, revine în atenție tema participării diasporei la vot, cu accent pe Federația Rusă. Oficialii de la Moscova, inclusiv purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, invocă frecvent cifra de „până la jumătate de milion de moldoveni” stabiliți în Rusia, prezentând-o drept argument în relațiile politice cu Chișinăul. [...] Articolul ANALIZĂ: Mitul „jumătate de milion de moldoveni în Rusia” se prăbușește în fața cifrelor reale apare prima dată în DISINFO.MD.
În Rusia, folosirea dezinformării, a informațiilor false și a manipulărilor deliberate a devenit un fenomen normalizat. Societatea este expusă constant la știri fabricate, narațiuni denaturate și campanii de propagandă menite să modeleze percepția publicului și să servească intereselor politice ale Kremlinului. „Ferme de boți” în spatele unui cont aparent banal Un exemplu recent arată cum [...] Articolul Cum este manipulată societatea rusă: normalizarea dezinformării apare prima dată în DISINFO.MD.
România s-a transformat în „arsenalul estic” al NATO, prin dezvoltarea unor centre-cheie de producție militară care acoperă de la tancuri și drone, până la praf de pușcă și sisteme aviatice, scrie Euromaidan press. Orașele-cheie ale apărării Cinci orașe românești găzduiesc acum facilități critice pentru industria de apărare: • Satu Mare – linie de producție pentru [...] Articolul România devine arsenalul estic al NATO: huburi strategice de producție militară apare prima dată în DISINFO.MD.
Incidentul „femeia cu cuțite din Parlament” – între manipulare mediatică și agendă geopolitică # DISINFO.MD
Un incident straniu petrecut la Parlamentul României, unde o femeie a intrat cu șase cuțite, a fost rapid transformat într-un subiect de speculații și manipulări. Mai mulți experți atrag atenția că episodul, aparent minor, este exploatat mediatic și politic pentru a alimenta narațiuni periculoase împotriva basarabenilor și pentru a servi intereselor Kremlinului. Rufin Zamfir: un [...] Articolul Incidentul „femeia cu cuțite din Parlament” – între manipulare mediatică și agendă geopolitică apare prima dată în DISINFO.MD.
Veniturile Rusiei din exporturile de combustibili, la cel mai redus nivel de la începutul războiului. Așteptările Agenţiei Internaţionale a Energiei # DISINFO.MD
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol au scăzut la cel mai redus nivel de la începutul războiului, pe fondul excedentului de pe piaţa mondială, indică un raport publicat joi de Agenţia Internaţională a Energiei (IEA), care se aşteaptă la o continuare a producţiei excedentare, chiar dacă cererea va creşte în 2025. Piaţa petrolieră globală se [...] Articolul Veniturile Rusiei din exporturile de combustibili, la cel mai redus nivel de la începutul războiului. Așteptările Agenţiei Internaţionale a Energiei apare prima dată în DISINFO.MD.
Dronele lui Putin care au invadat Polonia urmau „o ruta directă către baza NATO care aprovizionează Ucraina” # DISINFO.MD
Incidentul grav petrecut miercuri dimineață în spațiul aerian al Poloniei a readus în atenție fragilitatea graniței estice a NATO. Mai multe drone lansate dinspre Rusia au fost interceptate de apărarea antiaeriană poloneză, unele dintre ele aflându-se pe o traiectorie directă către o bază logistică esențială pentru sprijinul militar acordat Ucrainei. Surse citate de cotidianul german [...] Articolul Dronele lui Putin care au invadat Polonia urmau „o ruta directă către baza NATO care aprovizionează Ucraina” apare prima dată în DISINFO.MD.
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen # DISINFO.MD
Boala de care suferă preşedintele cecen Ramzan Kadîrov s-a agravat vizibil, afectându-i capacitatea de a-și exercita atribuțiile, astfel că o parte tot mai mare a responsabilităților conducerii statului a fost preluată de Magomed Daudov. Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei și aliat fidel al regimului de la Kremlin, se confruntă cu o deteriorare vizibilă și accelerată a stării [...] Articolul Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen apare prima dată în DISINFO.MD.
Lukașenko eliberează 52 de prizonieri politici după cinci ore de discuții cu trimisul lui Trump. SUA ridică sancțiuni # DISINFO.MD
Cincizeci și doi de prizonieri politici din Belarus, printre care membri ai opoziției, jurnaliști și protestatari antiguvernamentali, au fost eliberați, a anunțat joi președintele lituanian Gitanas Nausėda, notează Novaya Gazeta. Eliberările au urmat unei întâlniri de joi dimineață la Minsk între dictatorul belarus Alexander Lukashenko și John Cole, reprezentantul președintelui american Donald Trump. Discuțiile au durat peste [...] Articolul Lukașenko eliberează 52 de prizonieri politici după cinci ore de discuții cu trimisul lui Trump. SUA ridică sancțiuni apare prima dată în DISINFO.MD.
Vladimir Putin vrea să crească TVA și impozitele, pentru că nu mai are bani. Criză bugetară majoră în Rusia # DISINFO.MD
Guvernul lui Putin se află în fața unei crize bugetare majore, în condițiile în care războiul din Ucraina epuizează cu viteză vistieria regimului Putin, iar veniturile din petrol și gaze au scăzut brusc în această perioadă. Guvernul rus a început să găsească căi de ieșire din criză, inclusiv prin creșterea impozitelor. Rusia a acumulat un [...] Articolul Vladimir Putin vrea să crească TVA și impozitele, pentru că nu mai are bani. Criză bugetară majoră în Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
Edilul Chișinăului rămâne cu interdicția de intrare în România și Schengen. Curtea de Apel din București i-a respins recursul # DISINFO.MD
Curtea de Apel București a respins recursul primarului Chișinăului, Ion Ceban, prin care a solicitat suspendarea interdicției de intrare în România și spațiul Schengen. Soluția nu este definitivă, ea poate fi atacata cu recurs în termen de cinci zile la Înalta Curte de Casație si Justiție. Într-o înregistrare video făcută publică pe pagina sa de [...] Articolul Edilul Chișinăului rămâne cu interdicția de intrare în România și Schengen. Curtea de Apel din București i-a respins recursul apare prima dată în DISINFO.MD.
Emmanuel Macron trimite trei avioane Rafale în Polonia. A avut şi un mesaj pentru Rusia # DISINFO.MD
Emmanuel Macron a anunţat, joi, că Franţa a decis să mobilizeze trei avioane de vânătoare Rafale „pentru a contribui la protejarea spaţiului aerian polonez” precum şi al Europei de Est, alături de NATO, în urma „incursiunilor dronelor ruseşti în Polonia”. „Mi-am luat acest angajament ieri faţă de prim-ministrul polonez Donald Tusk”, a declarat preşedintele francez [...] Articolul Emmanuel Macron trimite trei avioane Rafale în Polonia. A avut şi un mesaj pentru Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
Falimente pe bandă rulantă în Rusia. Piața auto se prăbușește pentru că rușii nu mai au bani, iar prețurile sunt tot mai mari # DISINFO.MD
Sectorul auto din Rusia a intrat în criză profundă, ca urmare a efectelor sancțiunilor economice – prețuri mai mari și mai ales scăderea puterii de cumpărare – iar dealerii auto au început să se închidă pe bandă rulantă, în timp ce vânzările se prăbușesc iar piețele se contractă, relatează The Moscow Times, joi. Criza de pe [...] Articolul Falimente pe bandă rulantă în Rusia. Piața auto se prăbușește pentru că rușii nu mai au bani, iar prețurile sunt tot mai mari apare prima dată în DISINFO.MD.
