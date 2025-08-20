LIVE TEXT // Donald Trump a întrerupt discuțiile cu liderii europeni pentru a-l suna pe Putin
Moldova1, 19 august 2025 00:00
Președintele Donald Trump l-a întâmpinat luni, 18 august, pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, în timp ce liderii europeni deja sosiseră la sediul Președinției americane pentru summitul crucial cu președintele Donald Trump și președintele Volodimir Zelenski la care se va discuta despre soarta Ucrainei și un acord de pace cu Rusia.
• • •
Acum 4 ore
22:30
ADEPT: Reducerea numărului de secții de vot pentru alegătorii din stânga Nistrului, o decizie tehnică, bazată pe cifre # Moldova1
Autoritățile de la Chișinău ar putea reduce, de la 30 la 10, numărul secțiilor electorale destinate cetățenilor care locuiesc în stânga Nistrului, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit Polinei Panainte, director adjunct al Asociației pentru Democrație Participativă (ADEPT), decizia autorităților trebuie să fie una „strict tehnică, bazată pe analiza participării la vot de la ultimele trei scrutine”.
22:00
Israelul a început prima etapă a asaltului său planificat asupra orașului Gaza și a preluat deja controlul asupra unei suburbii, a anunțat miercuri seară purtătorul de cuvânt militar israelian Effie Defrin, potrivit agenției Reuters, citată de Agerpres.
21:50
Peste 40 de cauze penale pentru corupere electorală au fost deschise pe numele organizatorilor protestului de luni, 18 august, din capitală, coordonat de organizația criminală „Șor”. La baza acestora au stat procesele-verbale inițiate pe numele participanților la protest.
21:40
Atenție, șoferi! De miercuri, nu doar patrulele terestre vă pot surprinde încălcările. Poliția a lansat 16 drone în mai multe localități ale țării, pentru a depista și documenta abaterile din trafic.
21:30
Liderii militari americani și europeni din cadrul NATO au discutat astăzi online despre garanțiile de securitate pentru Ucraina post-conflict, după promisiunea lui Donald Trump de a ajuta țara aflată în război. Zece state europene ar putea trimite trupe în Ucraina după încheierea războiului, Londra și Paris fiind printre primele, însă departe de front. Kremlinul se opune ferm dislocării de trupe NATO.
Acum 6 ore
20:50
ELECTORALA 2025 // CEC va face publică pe 28 august lista finală a concurenților electorali de la parlamentare # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat 12 concurenți electorali pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie și examinează, în prezent, 18 dosare depuse de 13 partide politice și cinci candidați independenți. Lista finală a candidaților electorali urmează să fie publicată pe 28 august, a anunțat secretara CEC, Dana Munteanu, miercuri, 20 august, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
20:40
Experți: Decretul lui Putin pentru migranții moldoveni - un nou capitol al războiului hibrid # Moldova1
În timp ce Rusia desfășoară o campanie dură împotriva migranților ilegali, cetățenii moldoveni au primit șansa să-și legalizeze șederea până la 1 ianuarie anul viitor. Decretul semnat de Vladimir Putin în iulie le permite să obțină sau să prelungească un permis de ședere, dacă se adresează Ministerului de Interne, oferind datele biometrice. La Chișinău, gestul este privit ca o încercare a Moscovei de a influența alegerile parlamentare și ca parte a războiului hibrid.
20:20
20:10
MJ și PG: Instanțele din Atena nu au luat, pe 20 august, nicio decizie legată de extrădarea lui Plahotniuc # Moldova1
Instanțele din Atena nu au luat miercuri, 20 august, nicio decizie legată de dosarul extrădării lui Vladimir Plahotniuc. Astfel, Procuratura Generală și Ministerul Justiției de la Chișinău dezmint declarațiile avocatului Lucian Rogac, potrivit cărora la Atena ar fi avut loc o ședință de judecată și ar fi fost luată decizia de a conexa două cereri de extrădare depuse pe numele lui Vlad Plahotniuc.
19:40
19:40
19:30
19:20
Acum 8 ore
19:00
Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a aplicat sancțiuni împotriva câtorva entități afiliate cu Federația Rusă și Republica Kârgâzstan. Printre acestea sunt companii care îi aparțin oligarhului Ilan Șor și care au scopul de camuflare a fluxurilor reale de bani și de evitare a sancțiunilor impuse de Occident împotriva Rusiei. Este vorba despre companiile „A7”, „A71” și „A7-AGENT”, scrie IPN.
18:40
Premieră la Conferința Națională Vitivinicolă: modul special dedicat exportului și promovării internaționale # Moldova1
R. Moldova face pași importanți pentru a repoziționa vinul pe scena globală, trecând de la tradiție la competiție internațională. Producătorii vor discuta direct cu autoritățile și partenerii despre provocările și oportunitățile de pe piețele externe, în cadrul Conferinței Naționale Vitivinicole, care va avea loc pe 22 august. Pentru prima dată, programul evenimentului include un modul dedicat exclusiv promovării internaționale.
18:20
18:20
18:10
18:10
17:40
Rusia nu intenționează să reducă cheltuielile militare în 2026, în pofida negocierilor de pace # Moldova1
Deși au început negocieri privind pacea în Ucraina, autoritățile ruse nu plănuiesc reducerea cheltuielilor militare în bugetul pentru anul 2026, relatează The Moscow Times cu referire la agenția Reuters, care citează o sursă apropiată de guvernul Federației Ruse.
17:30
Nearly 28,000 students have applied for a place at university in Moldova this year. According to the Ministry of Education, this represents a record number of applications.
Acum 12 ore
17:10
17:00
Rusia: Mesageriile, ținta unei campanii negative. Telefonia clasică prezentată drept „sigură” # Moldova1
Cel puțin un operator rus de telefonie mobilă trimite jurnaliștilor comunicate cu același mesaj: apelurile prin mesagerie ar fi periculoase, fiind folosite intens de escroci, în timp ce convorbirile telefonice clasice ar fi „sigure”. Despre aceasta a relatat pentru The Insider directorul Societății pentru Protecția Internetului, Mihail Klimariov, citând o sursă.
17:00
16:40
Patru persoane au ajuns după gratii pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari, în urma a două dosare instrumentate de procurori la Chișinău și Strășeni. Potrivit Procuraturii Generale, un tânăr de 21 de ani și o tânără de 24 de ani au fost condamnați pentru distribuirea, timp de doi ani, a mai multor tipuri de droguri, inclusiv marijuana, hașiș, heroină și MDMA. Cei doi organizau procurarea, ambalarea și plasarea substanțelor în ascunzișuri, printr-o rețea coordonată inclusiv pe Telegram.
16:20
16:00
Ministerul Muncii din Rusia a propus Guvernului ca, în 2026, să limiteze posibilitatea de a angaja cetățeni străini în anumite domenii. O reducere semnificativă este preconizată și în sectorul construcțiilor. Proiectul de hotărâre a fost publicat de instituție pe portalul federal al proiectelor de acte normative, scrie novaiagazeta.eu.
16:00
„Poate că sunt superstițios”. Premierul Poloniei s-a pronunțat împotriva alegerii Budapestei ca loc al întâlnirii dintre Zelenski și Putin # Moldova1
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că Budapesta, în opinia sa, nu ar fi cea mai bună alegere pentru desfășurarea întâlnirii dintre președinții Ucrainei și Rusiei, relatează Meduza Live.
15:40
DOR pe malul Nistrului: O sută de tineri din diaspora și din R. Moldova își descoperă valorile comune # Moldova1
O sută de tineri din diaspora și din Republica Moldova au ocazia să-și consolideze, în aceste zile, legăturile emoționale, culturale și de identitate la cea de-a doua rundă a taberei DOR - Diaspora, Origini, Reveniri. Participanții sunt implicați în diferite activități: de la ateliere de actorie, dans popular și ceramică, până la jocuri sportive și interactive, inclusiv excursii în instituțiile statului.
15:40
Selecționerul echipei de tineret „sub 21 de ani" a anunțat lotul de jucători pentru partidele cu Irlanda și Slovacia # Moldova1
Selecționerul Sergiu Cebotari a anunțat lotul reprezentativei de tineret „sub 21 de ani” a Republicii Moldova pentru meciurile oficiale cu Irlanda și Slovacia. În vederea partidelor din cadrul preliminariilor Campionatului European de fotbal din anul 2027, antrenorul echipei tinerilor „tricolori" a convocat 24 de fotbaliști.
15:20
Studenții moldoveni vor beneficia și în perioada 2026–2028 de burse de studii oferite de Guvernul Ungariei, în cadrul programului „Stipendium Hungaricum”. În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei vor semna un nou Memorandum de Înțelegere, aprobat la ședința Guvernului din 20 august.
15:20
Ministerul Muncii din Rusia a propus guvernului ca în 2026 să limiteze posibilitatea angajatorilor de a angaja cetățeni străini în anumite domenii. O reducere semnificativă este preconizată și în sectorul construcțiilor. Proiectul de hotărâre a fost publicat de instituție pe Portalul Federal al proiectelor de acte normative, scrie novaiagazeta.eu.
15:10
Facultățile din R. Moldova, tot mai căutate: peste 34 de mii de dosare depuse în vara 2025 # Moldova1
Interes sporit pentru universitățile din Republica Moldova la admiterea din acest an. Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării, circa 28 de mii de candidați au depus, în sesiunea de bază, peste 34 de mii de dosare.
15:00
Președintele Letoniei cere accelerarea construirii gardurilor de protecție la frontierele cu Rusia și Belarus # Moldova1
Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a îndemnat la o construcție mai rapidă a gardurilor de protecție de-a lungul granițelor țării cu Rusia și Belarus, invocând riscuri de securitate din războiul Moscovei în Ucraina, relatează Agerpres, cu referire la dpa.
14:30
14:00
14:00
Achiziția unei mașini este o decizie importantă, dar și o investiție considerabilă. Mulți șoferi caută soluții mai avantajoase, pentru a obține un automobil bun la un preț mai mic. Din fericire, există metode prin care poți economisi chiar și câteva mii de euro fără să faci compromisuri la calitate. Una dintre cele mai sigure opțiuni este importul de automobile din Coreea de Sud sau China.
13:50
13:50
13:40
13:30
Tot mai mulți moldoveni stabiliți în străinătate aleg să vină acasă mai des sau să trimită pachete celor dragi din țară. În ultimii ani, acest obicei a devenit tot mai răspândit, pe măsură ce diaspora moldovenească s-a mărit și legăturile cu familia și prietenii din Republica Moldova au rămas la fel de puternice.
13:20
13:20
Moldoveanul care ar fi încercat să transporte un obiect cu explozibil în Ucraina a fost reținut # Moldova1
Cetățeanul moldovean, care a încercat să traverseze marți, 19 august, hotarul cu Ucraina, având în bagaj un obiect artizanal plin cu explozibil, a fost reținut, iar oamenii legii au inițiat o cauză penală.
13:10
13:00
13:00
12:40
Duetul Emma Răducanu/Carlos Alcaraz nu a dat randamentul scontat. Tandemul celor doi a fost eliminat în optimile de finală ale turneului spectaculos de dublu mixt de la US Open. Nici marele Novak Djokovic nu a impresionat.
12:40
Fotbalistul moldovean Radu Gînsari parcurge una dintre cele mai dificile perioade din cariera sa. Emblematicul jucător al echipei Milsami Orhei, care a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior într-un meci din preliminariile Ligii Conferințelor, se pregătește de operație.
12:20
Egipteanul Mohamed Salah a devenit primul fotbalist care a câștigat pentru a treia oară titlul de Jucătorul Anului în Premier League. Trofeul i-a fost acordat de către Asociația fotbaliștilor profesioniști din Anglia și i-a fost înmânat de Ian Rush, fostul internațional galez și mare jucător al „cormoranilor”.
12:20
