LIVE TEXT // Donald Trump a întrerupt discuțiile cu liderii europeni pentru a-l suna pe Putin

Peste 700 de persoane s-au înscris până în prezent pentru a participa la Marea Dictare Națională, eveniment care va avea loc pe 31 august, de Ziua Limbii Române. Dictarea va avea loc la ora 9:00, în Piața Marii Adunări Naționale, iar înscrierile online rămân deschise până pe 27 august. Precizările au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, după ședința Executivului din 20 august.