Întâlnirea bilaterală Trump–Zelenski s-a încheiat. Au loc discuții cu liderii europeni

Cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale va avea loc pe 31 august, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, evenimentul fiind organizat de Ministerul Educației și Cercetării sub egida Președinției. Manifestarea este dedicată Zilei Limbii Române și promite să reunească peste 2000 de persoane – de patru ori mai mult decât la prima ediție din 2023. Evenimentul va începe la ora 9:00 și este deschis tuturor celor care iubesc limba română – profesori, elevi, studenți și profesioniști din diverse domenii.