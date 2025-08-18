„UE ne-a fost alături în toate etapele importante, inclusiv în momentele de criză”. Dorin Recean, întrevedere de rămas-bun cu Jānis Mažeiks

15:10

Numărul tinerilor din R. Moldova diagnosticați cu tumori maligne este în creștere. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2024, au fost înregistrate, în medie, 37,3 cazuri noi de cancer la 100.000 de persoane cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani, mai mult decât în 2023, când au fost notate 36,1 cazuri. Potrivit medicilor, această tendință îngrijorătoare este asociată, în mare parte, cu stilul de viață tot mai nesănătos adoptat de tineri - alimentație dezechilibrată, stresul cronic și expunerea la substanțe nocive.